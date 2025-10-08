Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 59 minutes ago

Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 6

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) QB Josh Allen, Buffalo Bills

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: -105 --> This Week's Odds: +135

  • 24) QB Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

  • 23) RB Bijan Robinson, Atlanta Falcons

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

     

  • 22) WR Justin Jefferson, Minnesota Vikings

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

  • 21) QB Caleb Williams, Chicago Bears

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000

  • 20) QB CJ Stroud, Houston Texans

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +10000

  • 19) WR Puka Nacua, Los Angeles Rams

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000

    Blitz the Books with SportsGrid's 4- & 5-Star NFL Game Picks and NFL Player Prop Bets.

  • 18) RB Jonathan Taylor, Indianapolis Colts

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +17500 --> This Week's Odds: +10000

     

  • 17) RB Saquon Barkley, Philadelphia Eagles

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +10000

  • 16) QB Bo Nix, Denver Broncos

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +7500

  • 15) QB Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +6000

    March down the field with SportsGrid’s FREE Top NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks weekly!

  • 14) QB Sam Darnold, Seattle Seahawks

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +5000

  • 13) QB Jayden Daniels, Washington Commanders

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +2700

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 12) QB Drake Maye, New England Patriots

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7000 --> This Week's Odds: +3300

  • 11) QB Daniel Jones, Indianapolis Colts

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +2700

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • 10) QB Jalen Hurts, Philadelphia Eagles

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1900 --> This Week's Odds: +2700

  • 9) QB Lamar Jackson, Baltimore Ravens

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1000 --> This Week's Odds: +2700

  • 8) QB Dak Prescott, Dallas Cowboys

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +2200

  • 7) QB Justin Herbert, Los Angeles Chargers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +600 --> This Week's Odds: +2000

    Blitz the Books with SportsGrid's 4- & 5-Star NFL Game Picks and NFL Player Prop Bets.

  • 6) QB Matthew Stafford, Los Angeles Rams

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1400

  • 5) QB Jared Goff, Detroit Lions

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1400

  • 4) QB Jordan Love, Green Bay Packers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1100

    March down the field with SportsGrid’s FREE Top NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks weekly!

  • 3) QB Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2200 --> This Week's Odds: +950

  • 2) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +650 --> This Week's Odds: +40

  • 1) QB Josh Allen, Buffalo Bills

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: -105 --> This Week's Odds: +135

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now

NFL · 2 hours ago

Sportsgrid Staff

Power Ranking the Top 10 NFL Teams After Week 5

NFL · 20 hours ago

Patrick Kelleher

Predicting the 14-Team NFL Playoff Bracket After Week 5

NFL · 21 hours ago

Grant White

NFL's 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now Ranked

NFL · 21 hours ago

Sportsgrid Staff

Power Ranking the Top 10 NFL Quarterbacks Right Now After Week 5

NFL · 1 day ago

John Canady

NFL MNF Week 5 Most Bet 1st Touchdown: Chiefs vs Jaguars

NFL · 1 day ago

Sportsgrid Staff

NFL MNF Week 5 Most Bet Anytime Touchdown: Chiefs vs Jaguars

NFL · 1 day ago

Sportsgrid Staff

NFL MNF Week 5 Most Bet Player Props: Chiefs vs Jaguars

NFL · 1 day ago

Sportsgrid Staff

NFL Week 5 MNF: Best Anytime TD Scorers for Chiefs vs Jaguars

NFL · 2 days ago

Paul Connor

ESPN's Top 5 NFL Week 5 Overreactions: Playoff Patriots? Niners Back!

NFL · 2 days ago

John Canady