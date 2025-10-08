Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 6
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) QB Josh Allen, Buffalo Bills
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: -105 --> This Week's Odds: +135
25) RB Christian McCaffrey, San Francisco 49ers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
24) QB Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
23) RB Bijan Robinson, Atlanta Falcons
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
22) WR Justin Jefferson, Minnesota Vikings
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
21) QB Caleb Williams, Chicago Bears
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000
20) QB CJ Stroud, Houston Texans
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +10000
19) WR Puka Nacua, Los Angeles Rams
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000
18) RB Jonathan Taylor, Indianapolis Colts
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +17500 --> This Week's Odds: +10000
17) RB Saquon Barkley, Philadelphia Eagles
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +10000
16) QB Bo Nix, Denver Broncos
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +7500
15) QB Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +6000
14) QB Sam Darnold, Seattle Seahawks
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +5000
13) QB Jayden Daniels, Washington Commanders
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +2700
12) QB Drake Maye, New England Patriots
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7000 --> This Week's Odds: +3300
11) QB Daniel Jones, Indianapolis Colts
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +2700
10) QB Jalen Hurts, Philadelphia Eagles
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1900 --> This Week's Odds: +2700
9) QB Lamar Jackson, Baltimore Ravens
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1000 --> This Week's Odds: +2700
8) QB Dak Prescott, Dallas Cowboys
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +2200
7) QB Justin Herbert, Los Angeles Chargers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +600 --> This Week's Odds: +2000
6) QB Matthew Stafford, Los Angeles Rams
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1400
5) QB Jared Goff, Detroit Lions
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1400
4) QB Jordan Love, Green Bay Packers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1100
3) QB Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2200 --> This Week's Odds: +950
2) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +650 --> This Week's Odds: +40
