Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now After Week 1
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Buffalo Bills
Previous Week's Super Bowl Odds: +750 --> This Week's Odds: +700
Week 1 Result: Bills 41, Ravens 40
32) New Orleans Saints
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 1 Result: Cardinals 20, Saints 13
Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.
31) Cleveland Browns
Previous Week's Super Bowl Odds: +30000 --> This Week's Odds: +30000
Week 1 Result: Bengals 17, Browns 16
30) New York Jets
Previous Week's Super Bowl Odds: +25000 --> This Week's Odds: +30000
Week 1 Result: Steelers 34, Jets 32
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
29) Tennessee Titans
Previous Week's Super Bowl Odds: +22500 --> This Week's Odds: +30000
Week 1 Result: Broncos 20, Titans 12
28) New York Giants
Previous Week's Super Bowl Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
Week 1 Result: Commanders 21, Giants 6
27) Carolina Panthers
Previous Week's Super Bowl Odds: +12500 --> This Week's Odds: +15000
Week 1 Result: Jaguars 26, Panthers 10
26) Miami Dolphins
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +12500
Week 1 Result: Colts 33, Dolphins 8
25) Las Vegas Raiders
Previous Week's Super Bowl Odds: +12500 --> This Week's Odds: +10000
Week 1 Result: Raiders 20, Patriots 13
24) New England Patriots
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +10000
Week 1 Result: Raiders 20, Patriots 13
23) Atlanta Falcons
Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +8000
Week 1 Result: Buccaneers 23, Falcons 20
22) Indianapolis Colts
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +7500
Week 1 Result: Colts 33, Dolphins 8
21) Seattle Seahawks
Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +7500
Week 1 Result: 49ers 17, Seahawks 13
20) Dallas Cowboys
Previous Week's Super Bowl Odds: +6000 --> This Week's Odds: +6000
Week 1 Result: Eagles 24, Cowboys 20
19) Jacksonville Jaguars
Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +5000
Week 1 Result: Jaguars 26, Panthers 10
18) Pittsburgh Steelers
Previous Week's Super Bowl Odds: +5500 --> This Week's Odds: +6000
Week 1 Result: Steelers 34, Jets 32
17) Chicago Bears
Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +4500
Week 1 Result: Vikings 27, Bears 24
16) Arizona Cardinals
Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +4000
Week 1 Result: Cardinals 20, Saints 13
15) Houston Texans
Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +3000
Week 1 Result: Rams 14, Texans 9
14) Tampa Bay Buccaneers
Previous Week's Super Bowl Odds: +2700 --> This Week's Odds: +2500
Week 1 Result: Buccaneers 23, Falcons 20
13) Minnesota Vikings
Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +2200
Week 1 Result: Vikings 27, Bears 24
12) Denver Broncos
Previous Week's Super Bowl Odds: +2700 --> This Week's Odds: +2200
Week 1 Result: Broncos 20, Titans 12
11) Cincinnati Bengals
Previous Week's Super Bowl Odds: +2000 --> This Week's Odds: +2000
Week 1 Result: Bengals 17, Browns 16
10) Washington Commanders
Previous Week's Super Bowl Odds: +2000 --> This Week's Odds: +2000
Week 1 Result: Commanders 21, Giants 6
9) Los Angeles Chargers
Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +2000
Week 1 Result: Chargers 27, Chiefs 21
8) San Francisco 49ers
Previous Week's Super Bowl Odds: +1700 --> This Week's Odds: +1900
Week 1 Result: 49ers 17, Seahawks 13
7) Los Angeles Rams
Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1900
Week 1 Result: Rams 14, Texans 9
6) Detroit Lions
Previous Week's Super Bowl Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1800
Week 1 Result: Packers 27, Lions 13
5) Kansas City Chiefs
Previous Week's Super Bowl Odds: +800 --> This Week's Odds: +1000
Week 1 Result: Chargers 27, Chiefs 21
4) Green Bay Packers
Previous Week's Super Bowl Odds: +1200 --> This Week's Odds: +850
Week 1 Result: Packers 27, Lions 13
3) Philadelphia Eagles
Previous Week's Super Bowl Odds: +750 --> This Week's Odds: +700
Week 1 Result: Eagles 24, Cowboys 20
2) Baltimore Ravens
Previous Week's Super Bowl Odds: +650 --> This Week's Odds: +700
Week 1 Result: Bills 41, Ravens 40
1) Buffalo Bills
Previous Week's Super Bowl Odds: +750 --> This Week's Odds: +700
Week 1 Result: Bills 41, Ravens 40
32) New Orleans Saints
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 1 Result: Cardinals 20, Saints 13
Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.