Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 4 hours ago

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now After Week 1

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Buffalo Bills

    Previous Week's Super Bowl Odds: +750 --> This Week's Odds: +700

    Week 1 Result: Bills 41, Ravens 40

  • 31) Cleveland Browns

    Previous Week's Super Bowl Odds: +30000 --> This Week's Odds: +30000

    Week 1 Result: Bengals 17, Browns 16

  • 30) New York Jets

    Previous Week's Super Bowl Odds: +25000 --> This Week's Odds: +30000

    Week 1 Result: Steelers 34, Jets 32

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 29) Tennessee Titans

    Previous Week's Super Bowl Odds: +22500 --> This Week's Odds: +30000

    Week 1 Result: Broncos 20, Titans 12

  • 28) New York Giants

    Previous Week's Super Bowl Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

    Week 1 Result: Commanders 21, Giants 6

  • 27) Carolina Panthers

    Previous Week's Super Bowl Odds: +12500 --> This Week's Odds: +15000

    Week 1 Result: Jaguars 26, Panthers 10

  • 26) Miami Dolphins

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +12500

    Week 1 Result: Colts 33, Dolphins 8

  • 25) Las Vegas Raiders

    Previous Week's Super Bowl Odds: +12500 --> This Week's Odds: +10000

    Week 1 Result: Raiders 20, Patriots 13

  • 24) New England Patriots

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +10000

    Week 1 Result: Raiders 20, Patriots 13

  • 23) Atlanta Falcons

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +8000

    Week 1 Result: Buccaneers 23, Falcons 20

  • 22) Indianapolis Colts

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +7500

    Week 1 Result: Colts 33, Dolphins 8

  • 21) Seattle Seahawks

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +7500

    Week 1 Result: 49ers 17, Seahawks 13

  • 20) Dallas Cowboys

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6000 --> This Week's Odds: +6000

    Week 1 Result: Eagles 24, Cowboys 20

  • 19) Jacksonville Jaguars

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +5000

    Week 1 Result: Jaguars 26, Panthers 10

  • 18) Pittsburgh Steelers

    Previous Week's Super Bowl Odds: +5500 --> This Week's Odds: +6000

    Week 1 Result: Steelers 34, Jets 32

  • 17) Chicago Bears

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +4500

    Week 1 Result: Vikings 27, Bears 24

  • 16) Arizona Cardinals

    Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +4000

    Week 1 Result: Cardinals 20, Saints 13

  • 15) Houston Texans

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +3000

    Week 1 Result: Rams 14, Texans 9

  • 14) Tampa Bay Buccaneers

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2700 --> This Week's Odds: +2500

    Week 1 Result: Buccaneers 23, Falcons 20

  • 13) Minnesota Vikings

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +2200

    Week 1 Result: Vikings 27, Bears 24

  • 12) Denver Broncos

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2700 --> This Week's Odds: +2200

    Week 1 Result: Broncos 20, Titans 12

  • 11) Cincinnati Bengals

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2000 --> This Week's Odds: +2000

    Week 1 Result: Bengals 17, Browns 16

  • 10) Washington Commanders

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2000 --> This Week's Odds: +2000

    Week 1 Result: Commanders 21, Giants 6

  • 9) Los Angeles Chargers

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +2000

    Week 1 Result: Chargers 27, Chiefs 21

  • 8) San Francisco 49ers

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1700 --> This Week's Odds: +1900

    Week 1 Result: 49ers 17, Seahawks 13

  • 7) Los Angeles Rams

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1900

    Week 1 Result: Rams 14, Texans 9

  • 6) Detroit Lions

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1800

    Week 1 Result: Packers 27, Lions 13

  • 5) Kansas City Chiefs

    Previous Week's Super Bowl Odds: +800 --> This Week's Odds: +1000

    Week 1 Result: Chargers 27, Chiefs 21

  • 4) Green Bay Packers

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1200 --> This Week's Odds: +850

    Week 1 Result: Packers 27, Lions 13

  • 3) Philadelphia Eagles

     

    Previous Week's Super Bowl Odds: +750 --> This Week's Odds: +700

    Week 1 Result: Eagles 24, Cowboys 20

  • 2) Baltimore Ravens

    Previous Week's Super Bowl Odds: +650 --> This Week's Odds: +700

    Week 1 Result: Bills 41, Ravens 40

  • 1) Buffalo Bills

    Previous Week's Super Bowl Odds: +750 --> This Week's Odds: +700

    Week 1 Result: Bills 41, Ravens 40

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Fantasy Football Week 2: Top 5 Waiver Wire Adds (PPR)

NFL · 3 hours ago

Paul Connor

NFL: Week 1 Takeaways From The AFC North

NFL · 4 hours ago

Andrew Weimer

NFL Week 2: Predicting the 7-Team NFC Playoff Bracket

NFL · 4 hours ago

Grant White

NFL Week 2: Predicting the 7-Team AFC Playoff Bracket

NFL · 4 hours ago

Grant White

Predicting the 14-Team 2025 NFL Playoff Bracket Ahead of Week 2

NFL · 5 hours ago

Grant White

NFL: Report Card Grades For The NFC West In Week 1

NFL · 5 hours ago

Ray Kuhn

NFL: Week 1 Takeaways From The AFC East Division

NFL · 6 hours ago

Nick Raducanu

Ranking the NFL's 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now

NFL · 6 hours ago

Sportsgrid Staff

5 Biggest Problems Facing the New York Giants After Week 1

NFL · 1 day ago

Patrick Kelleher

NFL: Ten Takeaways From Week One Of The Season

NFL · 1 day ago

Joey Sheiner