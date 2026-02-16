Winter Olympics 2026: Team USA Schedule for Today, February 16
Danny Mogollon
Host · Writer
It’s Day 10 of the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games on February 16, and the United States is participating in seven events. Of those seven, Team USA is competing for a medal in three: women’s bobsleigh, the short program in pair skating, and women’s 1000m short track speed skating. The Americans will also be participating in the 2-man heats, 1 & 2 men’s bobsleigh, women’s round robin in curling, women’s ice hockey, and men’s 500m heats in short track speed skating.
The women’s ice hockey team can secure another medal with a win over Sweden in the semifinals, where a victory would put them in line to finish with a gold or silver medal. They are heavy favorites to do so. The women’s curling team is favored over Italy, but not by nearly as much.
Team USA’s best shot for gold, according to the odds, is with Kaillie Humphries +370 to win the women’s bobsleigh, closely followed by Elana Meyers Taylor +480.
See all the USA events for Monday, including medal events, USA Olympians, schedule times, and odds.
Team USA Medal Events (February 16)
Sport: Bobsleigh
- Event: Women’s monobob heats 3 & 4
- USA Olympians: Kaillie Humphries, Kaysha Love, Elana Meyers Taylor
- Betting Odds: Kaillie Humphries +370 to win Gold | Elana Meyers Taylor +480 | Kaysha Love +3300
- Time (Run 1): 19:00 (CET) / 13:00 (ET) / 12:00 (CT) / 11:00 (MT) / 10:00 (PT)
Sport: Figure skating
- Event: Pair skating, short program
- USA Olympians: Chan/Howe, Kam/O’Shea
- Time: 20:00 (CET) / 14:00 (ET) / 13:00 (CT) / 12:00 (MT) / 11:00 (PT)
Sport: Short track speed skating
- Event: Women’s 1000m
- USA Olympians: Kristen Santos-Griswold
- Betting Odds: Kristen Santos-Griswold +1400 to win Gold
- Time (quarterfinals): 11:00 (CET) / 05:00 (ET) / 04:00 (CT) / 03:00 (MT) / 02:00 (PT)
- Time: Semifinals and finals to follow
More Team USA Events (February 16)
Sport: Bobsleigh
- Event: 2-man heats 1 & 2
- Betting Odds: Frank Del Duca +3000 to win Gold
- Time: 10:00 (CET) / 04:00 (ET) / 03:00 (CT) / 02:00 (MT) / 01:00 (PT)
Sport: Curling
- Event: Women’s round robin
- Matchup: USA vs. Italy
- Betting Odds: USA -260 | Italy +196
- Time: 19:05 (CET) / 13:05 (ET) / 12:05 (CT) / 11:05 (MT) / 10:05 (PT)
Sport: Ice hockey
- Event: Women’s semifinals
- Matchup: USA vs. Sweden
- Betting Odds: USA -1.5 Goals -1440 (-4500 ML)
- Time: 16:40 (CET) / 10:40 (ET) / 09:40 (CT) / 08:40 (MT) / 07:40 (PT)
Sport: Short track speed skating
- Event: Men’s 500m heats
- USA Olympians: Andrew Heo, Brandon Kim
- Betting Odds: Andrew Heo +2700 to win Gold | Brandon Kim +8000
- Time: 11:17 (CET) / 05:17 (ET) / 04:17 (CT) / 03:17 (MT) / 02:17 (PT)
United States Medal Count (Updated Feb. 15 8:30 PM ET)
- Gold: 2
- Silver: 3
- Bronze: 2
- Total: 7
United States Gold Medals
- Breezy Johnson | Alpine Skiing | Women’s Downhill
- Figure Skating Team | Figure Skating | Team Event
- Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women’s Moguls
- Jordan Stolz | Speed Skating | Men’s 1000m
- Jordan Stolz | Speed Skating | Men’s 500m
United States Silver Medals
- Ben Ogden | Cross-Country Skiing | Men’s Sprint Classic
- Alex Hall | Freestyle Skiing | Men’s Freeski Slopestyle
- Cory Thiesse | Curling | Mixed Doubles
- Korey Dropkin | Curling | Mixed Doubles
- Ryan Cochran-Siegles | Alpine Skiing | Men’s Super-G
- Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women’s Moguls
- Madison Chock | Figure Skating | Ice Dance
- Evan Bates | Figure Skating | Ice Dance
- Chloe Kim | Snowboarding | Women’s Snowboard Halfpipe
- Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women’s Dual Moguls
United States Bronze Medals
- Ashley Farquharson | Luge | Women’s Singles Luge
- Paula Moltzan | Alpine Skiing | Women’s Team Combined
- Jacqueline Wiles | Alpine Skiing | Women’s Team Combined
- Jessie Diggins | Cross-Country Skiing | Women’s 10km Free
- Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women’s Dual Moguls