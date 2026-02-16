Winter Olympics 2026: Team USA Schedule for Today, February 16

It’s Day 10 of the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games on February 16, and the United States is participating in seven events. Of those seven, Team USA is competing for a medal in three: women’s bobsleigh, the short program in pair skating, and women’s 1000m short track speed skating. The Americans will also be participating in the 2-man heats, 1 & 2 men’s bobsleigh, women’s round robin in curling, women’s ice hockey, and men’s 500m heats in short track speed skating.

The women’s ice hockey team can secure another medal with a win over Sweden in the semifinals, where a victory would put them in line to finish with a gold or silver medal. They are heavy favorites to do so. The women’s curling team is favored over Italy, but not by nearly as much.

Team USA’s best shot for gold, according to the odds, is with Kaillie Humphries +370 to win the women’s bobsleigh, closely followed by Elana Meyers Taylor +480.

See all the USA events for Monday, including medal events, USA Olympians, schedule times, and odds.

Team USA Medal Events (February 16)

Sport: Bobsleigh

Event: Women’s monobob heats 3 & 4

USA Olympians: Kaillie Humphries, Kaysha Love, Elana Meyers Taylor

Betting Odds: Kaillie Humphries +370 to win Gold | Elana Meyers Taylor +480 | Kaysha Love +3300

Time (Run 1): 19:00 (CET) / 13:00 (ET) / 12:00 (CT) / 11:00 (MT) / 10:00 (PT)

Sport: Figure skating

Event: Pair skating, short program

USA Olympians: Chan/Howe, Kam/O’Shea

Time: 20:00 (CET) / 14:00 (ET) / 13:00 (CT) / 12:00 (MT) / 11:00 (PT)

Sport: Short track speed skating

Event: Women’s 1000m

USA Olympians: Kristen Santos-Griswold

Betting Odds: Kristen Santos-Griswold +1400 to win Gold

Time (quarterfinals): 11:00 (CET) / 05:00 (ET) / 04:00 (CT) / 03:00 (MT) / 02:00 (PT)

Time: Semifinals and finals to follow

More Team USA Events (February 16)

Sport: Bobsleigh

Event: 2-man heats 1 & 2

Betting Odds: Frank Del Duca +3000 to win Gold

Time: 10:00 (CET) / 04:00 (ET) / 03:00 (CT) / 02:00 (MT) / 01:00 (PT)

Sport: Curling

Event: Women’s round robin

Matchup: USA vs. Italy

Betting Odds: USA -260 | Italy +196

Time: 19:05 (CET) / 13:05 (ET) / 12:05 (CT) / 11:05 (MT) / 10:05 (PT)

Sport: Ice hockey

Event: Women’s semifinals

Matchup: USA vs. Sweden

Betting Odds: USA -1.5 Goals -1440 (-4500 ML)

Time: 16:40 (CET) / 10:40 (ET) / 09:40 (CT) / 08:40 (MT) / 07:40 (PT)

Sport: Short track speed skating

Event: Men’s 500m heats

USA Olympians: Andrew Heo, Brandon Kim

Betting Odds: Andrew Heo +2700 to win Gold | Brandon Kim +8000

Time: 11:17 (CET) / 05:17 (ET) / 04:17 (CT) / 03:17 (MT) / 02:17 (PT)

United States Medal Count (Updated Feb. 15 8:30 PM ET)

Gold: 2

Silver: 3

Bronze: 2

Total: 7

United States Gold Medals

Breezy Johnson | Alpine Skiing | Women’s Downhill

Figure Skating Team | Figure Skating | Team Event

Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women's Moguls

Jordan Stolz | Speed Skating | Men's 1000m

Jordan Stolz | Speed Skating | Men’s 500m

United States Silver Medals

Ben Ogden | Cross-Country Skiing | Men’s Sprint Classic

Alex Hall | Freestyle Skiing | Men’s Freeski Slopestyle

Cory Thiesse | Curling | Mixed Doubles

Korey Dropkin | Curling | Mixed Doubles

Ryan Cochran-Siegles | Alpine Skiing | Men’s Super-G

Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women’s Moguls

Madison Chock | Figure Skating | Ice Dance

Evan Bates | Figure Skating | Ice Dance

Chloe Kim | Snowboarding | Women’s Snowboard Halfpipe

Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women’s Dual Moguls

United States Bronze Medals