NCAAF · 2 hours ago

12-Team College Football Playoff Bracket Based on ESPN’s FPI Rankings

John Canady

Host · Writer

  • 2 Seed: Texas Longhorns (SEC Champ)

    ESPN FPI: 22.4 | Rank: 2

  • 3 Seed: Ohio State Buckeyes

    ESPN FPI: 22.3 | Rank: 3

  • 4 Seed: Alabama Crimson Tide

    ESPN FPI: 21.2 | Rank: 4

  • 5 Seed: USC Trojans 

    ESPN FPI: 20.9 | Rank: 5

  • 6 Seed: Georgia Bulldogs

    ESPN FPI: 20.3 | Rank: 6

  • 7 Seed: Penn State Nittany Lions

    ESPN FPI: 19.6 | Rank: 7

  • 8 Seed: Ole Miss Rebels

    ESPN FPI: 19.4 | Rank: 8

  • 9 Seed: Tennessee Volunteers

    ESPN FPI: 18.9 | Rank: 9

  • 10 Seed: Utah Utes (Big 12 Champ)

    ESPN FPI: 13.8 | Rank: 14

  • 11 Seed: Miami Hurricanes (ACC Champ)

    ESPN FPI: 13.0 | Rank: 22

  • 12 Seed: South Florida Bulls (American Champ)

    ESPN FPI: 7.2 | Rank: 38

  • 13. Projected First Round Byes

    Projected First Round Byes:

    No. 1 Oregon
    No. 2 Texas
    No. 3 Ohio State
    No. 4 Alabama

  Projected First Round Matchups:

    Projected First Round Matchups:

    No. 12 USF vs. No. 5 USC

    No. 11 Miami vs. No. 6 Georgia

    No. 10 Utah vs. No. 7 Penn State

    No. 9 Tennessee vs. No. 8 Ole Miss

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

