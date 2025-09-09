2025 College Football Bowl Projections After Week 2
Grant White
Host · Writer
Bahamas Bowl
TBD
Bowling Green Falcons vs. Middle Tennessee Blue Raiders
LA Bowl
December 13, 2025
Boise State Broncos vs. Oregon State Beavers
Salute to Veterans Bowl
December 16, 2025
Central Michigan Chippewas vs. Old Dominion Monarchs
Cure Bowl
December 17, 2025
Western Kentucky Hilltoppers vs. San Diego State Aztecs
68 Ventures Bowl
December 17, 2025
Appalachian State Mountaineers vs. Toledo Rockets
Myrtle Beach Bowl
December 19, 2025
South Florida Bulls vs. James Madison Dukes
Myrtle Beach Bowl
December 19, 2025
Buffalo Bulls vs. Texas State Bobcats
Gasparilla Bowl
December 19, 2025
Ole Miss Rebels vs. Tulane Green Wave
Famous Idaho Potato Bowl
December 22, 2025
Utah State Aggies vs. Northern Illinois Huskies
Boca Raton Bowl
December 23, 2025
Georgia State Panthers vs. Temple Owls
New Orleans Bowl
December 23, 2025
Coastal Carolina Chanticleers vs. Louisiana Tech Bulldogs
Frisco Bowl
December 23, 2025
Tulsa Golden Hurricane vs. Rice Owls
Hawaii Bowl
December 24, 2025
North Texas Mean Green vs. New Mexico State Aggies
GameAbove Sports Bowl
December 26, 2025
USC Trojans vs. Miami (OH) RedHawks
Rate Bowl
December 26, 2025
Michigan State Spartans vs. Arizona Wildcats
First Responder Bowl
December 26, 2025
Memphis Tigers. vs. Louisiana Ragin' Cajuns
Military Bowl
December 27, 2025
Army Black Knights vs. Clemson Tigers
Pinstripe Bowl
December 27, 2025
Purdue Boilermakers vs. Minnesota Golden Gophers
Fenway Bowl
December 27, 2025
North Carolina State Wolfpack vs. East Carolina Pirates
Pop-Tarts Bowl
December 27, 2025
Louisville Cardinals vs. Oklahoma State Cowboys
Arizona Bowl
December 27, 2025
Fresno State Bulldogs vs. Ohio Bobcats
New Mexico Bowl
December 27, 2025
Air Force Falcons vs. FIU Panthers
Gator Bowl
December 27, 2025
Auburn Tigers vs. Pittsburgh Panthers
Texas Bowl
December 27, 2025
Alabama Crimson Tide vs. Houston Cougars
Birmingham Bowl
December 29, 2025
Arkansas Razorbacks vs. Wake Forest Demon Deacons
Independence Bowl
December 30, 2025
Jacksonville State Gamecocks vs. Kansas State Wildcats
Music City Bowl
December 30, 2025
Nebraska Cornhuskers vs. Oklahoma Sooners
Alamo Bowl
December 30, 2025
Texas Tech Red Raiders vs. Washington State Cougars
ReliaQuest Bowl
December 31, 2025
South Carolina Gamecocks vs. Indiana Hoosiers
Sun Bowl
December 31, 2025
Michigan Wolverines vs. California Golden Bears
Citrus Bowl
December 31, 2025
Washington Huskies vs. Tennessee Volunteers
Las Vegas Bowl
December 31, 2025
Vanderbilt Commodores vs. Maryland Terrapins
Armed Forces Bowl
January 2, 2025
Navy Midshipmen vs. Liberty Flames
Liberty Bowl
January 2, 2025
Texas A&M Aggies vs. Arizona State Sun Devils
Duke's Mayo Bowl
January 2, 2026
Georgia Tech Yellow Jackets vs. Missouri Tigers
January 2, 2026
Rutgers Scarlet Knights vs. SMU Mustangs
