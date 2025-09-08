College Football National Championship Top 25 Power Rankings
Tyler Mason
Host · Writer
25) TCU Horned Frogs
TCU
National Championship Odds: +12500
1) Ohio State Buckeyes
Ohio State
National Championship Odds: +550
2) Penn State Nittany Lions
Penn State
National Championship Odds: +600
3) Georgia Bulldogs
Georgia
National Championship Odds: +650
4) Texas Longhorns
Texas
National Championship Odds: +700
5) Oregon Ducks
Oregon
National Championship Odds: +1000
6) LSU Tigers
LSU
National Championship Odds: +1100
7) Alabama Crimson Tide
Alabama
National Championship Odds: +1500
8) Notre Dame Fighting Irish
Notre Dame
National Championship Odds: +1600
9) Miami Hurricanes
Miami Florida
National Championship Odds: +2200
10) Clemson Tigers
Clemson
National Championship Odds: +2200
11) Oklahoma Sooners
Oklahoma
National Championship Odds: +3000
12) Texas A&M Aggies
Texas A&M
National Championship Odds: +3000
13) Auburn Tigers
Auburn
National Championship Odds: +3500
14) USC Trojans
USC
National Championship Odds: +4500
15) Tennessee Volunteers
Tennessee
National Championship Odds: +4500
16) Ole Miss Rebels
Ole Miss
National Championship Odds: +5500
17) Michigan Wolverines
Michigan
National Championship Odds: +6000
18) South Carolina Gamecocks
South Carolina
National Championship Odds: +7000
19) Florida Gators
Florida State
National Championship Odds: +8000
20) Florida State Seminoles
Florida State
National Championship Odds: +8000
21) Utah Utes
Utah
National Championship Odds: +10000
22) Indiana Hoosiers
Indiana
National Championship Odds: +10000
23) Texas Tech
Texas Tech
National Championship Odds: +12500
24) Georgia Tech Yellow Jackets
Georgia Tech
National Championship Odds: +12500
25) TCU Horned Frogs
TCU
National Championship Odds: +12500
