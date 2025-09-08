Live NowLive
NCAAF · 4 hours ago

College Football National Championship Top 25 Power Rankings

Tyler Mason

Host · Writer

  • 2) Penn State Nittany Lions

    Penn State
     National Championship Odds: +600

  • 3) Georgia Bulldogs

    Georgia
     National Championship Odds: +650

  • 4) Texas Longhorns

    Texas
     National Championship Odds: +700

  • 5) Oregon Ducks

    Oregon
     National Championship Odds: +1000

  • 6) LSU Tigers

    LSU
     National Championship Odds: +1100

  • 7) Alabama Crimson Tide

    Alabama
     National Championship Odds: +1500

  • 8) Notre Dame Fighting Irish

    Notre Dame
     National Championship Odds: +1600

  • 9) Miami Hurricanes

    Miami Florida
     National Championship Odds: +2200

  • 10) Clemson Tigers

    Clemson
     National Championship Odds: +2200

  • 11) Oklahoma Sooners

    Oklahoma
     National Championship Odds: +3000

  • 12) Texas A&M Aggies

    Texas A&M
     National Championship Odds: +3000

  • 13) Auburn Tigers

    Auburn
     National Championship Odds: +3500

  • 14) USC Trojans

    USC
     National Championship Odds: +4500

  • 15) Tennessee Volunteers

    Tennessee
     National Championship Odds: +4500

  • 16) Ole Miss Rebels

    Ole Miss
     National Championship Odds: +5500

  • 17) Michigan Wolverines

    Michigan
     National Championship Odds: +6000

  • 18) South Carolina Gamecocks

    South Carolina
     National Championship Odds: +7000

  • 19) Florida Gators

    Florida State
     National Championship Odds: +8000

  • 20) Florida State Seminoles

    Florida State
     National Championship Odds: +8000

  • 21) Utah Utes

    Utah
     National Championship Odds: +10000

  • 22) Indiana Hoosiers

    Indiana
     National Championship Odds: +10000

  • 23) Texas Tech

    Texas Tech
     National Championship Odds: +12500

  • 24) Georgia Tech Yellow Jackets

    Georgia Tech
     National Championship Odds: +12500

