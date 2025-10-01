College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN’s QBR
Joe Cervenka
Host · Writer
1. Jayden Maiava, USC Trojans
2025 Season QBR: 93.4
Week 5 Stats: 364 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 85.5 QBR in loss at Illinois
Week 6 Bye
18. Preston Stone, Northwestern Wildcats
2025 Season QBR: 22.1
Week 5 Stats: 115 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 54.1 QBR in win vs UCLA
Week 6 Matchup: Hosting UL Monroe
17. Danny O'Neill, Wisconsin Badgers
2025 Season QBR: 34.7
Week 4 Stats: 120 passing yards, 0 TDs, 1 INT, 18.3 QBR in loss vs Maryland (Week 5 Bye)
Week 6 Matchup: Visiting Michigan
16. Mark Gronowski, Iowa Hawkeyes
2025 Season QBR: 46.9
Week 5 Stats: 144 passing yards, 1 TD, 1 INT, 54.7 QBR in loss vs Indiana
Week 6 Bye
15. Drew Allar, Penn State Nittany Lions
2025 Season QBR: 48.4
Week 5 Stats: 137 passing yards, 42 rushing yards, 2 TDs, 1 INT, 68.6 QBR in loss vs Oregon
Week 6 Matchup: at UCLA
14. Malik Washington, Maryland Terrapins
2025 Season QBR: 53.2
Week 4 Stats: 265 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 62.4 QBR in win at Wisconsin (Week 5 Bye)
Week 6 Matchup: Hosting Washington
13. Nico Iamaleava, UCLA Bruins
2025 Season QBR: 54.7
Week 5 Stats: 180 passing yards, 65 rushing yards, 1 TD, 0 INTs, 59.8 QBR in loss at Northwestern
Week 6 Matchup: Hosting Penn State
12. Ryan Browne, Purdue Boilermakers
2025 Season QBR: 55.6
Week 4 Stats: 250 passing yards, 1 TD, 1 INT, 70.3 QBR in loss at Notre Dame (Week 5 Bye)
Week 6 Matchup: Hosting Illinois
11. Drake Lindsey, Minnesota Golden Gophers
2025 Season QBR: 66.8
Week 5 Stats: 324 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 75.9 QBR in win vs Rutgers
Week 6 Matchup: Visiting Ohio State
10. Athan Kaliakmanis, Rutgers Scarlet Knights
2025 Season QBR: 72.5
Week 5 Stats: 249 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 51.1 QBR in loss at Minnesota
Week 6 Bye
9. Dylan Raiola, Nebraska Cornhuskers
2025 Season QBR: 77.2
Week 4 Stats: 308 passing yards, 3 TDs, 1 INT, 64.6 QBR in loss vs Michigan (Week 5 Bye)
Week 6 Matchup: Hosting Michigan State
8. Bryce Underwood, Michigan Wolverines
2025 Season QBR: 77.3
Week 4 Stats: 105 passing yards, 61 rushing yards, 1 TD, 0 INTs, 72.3 QBR in win at Nebraska (Week 5 Bye)
Week 6 Matchup: Hosting Wisconsin
7. Aidan Chiles, Michigan State Spartans
2025 Season QBR: 78.8
Week 4 Stats: 212 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 81.7 QBR in loss at USC (Week 5 Bye)
Week 6 Matchup: Visiting Nebraska
6. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers
2025 Season QBR: 82.1
Week 5 Stats: 233 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 68.5 QBR in win at I0wa
Week 6 Bye
5. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes
2025 Season QBR: 82.2
Week 5 Stats: 2 TDs, 0 INT, 88.9 QBR in win at Washington
Week 6 Matchup: Hosting Minnesota
4. Dante Moore, Oregon Ducks
2025 Season QBR: 83.0
Week 5 Stats: 248 passing yards, 35 rushing yards, 3 TDs, 0 INTs, 80.7 QBR in win at Penn State
Week 6 Bye
3. Luke Altmyer, Illinois Fightning Illini
2025 Season QBR: 84.8
Week 5 Stats: 328 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 97.5 QBR in win vs USC
Week 6 Matchup: Visiting Purdue
2. Demond Williams Jr., Washington Huskies
2025 Season QBR: 87.0
Week 5 Stats: 173 passing yards, 0 TDs, 0 INTs, 49.2 QBR in loss vs Ohio State
Week 6 Matchup: Visiting Maryland
