NCAAF · 4 hours ago

College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN’s QBR

Joe Cervenka

Host · Writer

  • 1. Jayden Maiava, USC Trojans

    2025 Season QBR: 93.4

    Week 5 Stats: 364 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 85.5 QBR in loss at Illinois

    Week 6 Bye

  • 17. Danny O'Neill, Wisconsin Badgers

    2025 Season QBR: 34.7

    Week 4 Stats: 120 passing yards, 0 TDs, 1 INT, 18.3 QBR in loss vs Maryland (Week 5 Bye)

    Week 6 Matchup: Visiting Michigan

    Matriculate down the field with SportsGrid's FREE Top College Football Picks and College Football Player Prop Picks every week!

  • 16. Mark Gronowski, Iowa Hawkeyes

    2025 Season QBR: 46.9

    Week 5 Stats: 144 passing yards, 1 TD, 1 INT, 54.7 QBR in loss vs Indiana

    Week 6 Bye

  • 15. Drew Allar, Penn State Nittany Lions

    2025 Season QBR: 48.4

    Week 5 Stats: 137 passing yards, 42 rushing yards, 2 TDs, 1 INT, 68.6 QBR in loss vs Oregon

    Week 6 Matchup: at UCLA

    Go Long with SportsGrid's Free Weekly College Football Game Picks and College Football Player Prop Bets!

  • 14. Malik Washington, Maryland Terrapins

    2025 Season QBR: 53.2

    Week 4 Stats: 265 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 62.4 QBR in win at Wisconsin (Week 5 Bye)

    Week 6 Matchup: Hosting Washington

  • 13. Nico Iamaleava, UCLA Bruins

    2025 Season QBR: 54.7

    Week 5 Stats: 180 passing yards, 65 rushing yards, 1 TD, 0 INTs, 59.8 QBR in loss at Northwestern

    Week 6 Matchup: Hosting Penn State

  • 12. Ryan Browne, Purdue Boilermakers

    2025 Season QBR: 55.6

    Week 4 Stats: 250 passing yards, 1 TD, 1 INT, 70.3 QBR in loss at Notre Dame (Week 5 Bye)

    Week 6 Matchup: Hosting Illinois

  • 11. Drake Lindsey, Minnesota Golden Gophers

    2025 Season QBR: 66.8

    Week 5 Stats: 324 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 75.9 QBR in win vs Rutgers

    Week 6 Matchup: Visiting Ohio State

  • 10. Athan Kaliakmanis, Rutgers Scarlet Knights

    2025 Season QBR: 72.5

    Week 5 Stats: 249 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 51.1 QBR in loss at Minnesota

    Week 6 Bye

  • 9. Dylan Raiola, Nebraska Cornhuskers

    2025 Season QBR: 77.2

    Week 4 Stats: 308 passing yards, 3 TDs, 1 INT, 64.6 QBR in loss vs Michigan (Week 5 Bye)

    Week 6 Matchup: Hosting Michigan State

  • 8. Bryce Underwood, Michigan Wolverines

    2025 Season QBR: 77.3

    Week 4 Stats: 105 passing yards, 61 rushing yards, 1 TD, 0 INTs, 72.3 QBR in win at Nebraska (Week 5 Bye)

    Week 6 Matchup: Hosting Wisconsin

  • 7. Aidan Chiles, Michigan State Spartans

    2025 Season QBR: 78.8

    Week 4 Stats: 212 passing yards, 4 TDs, 0 INTs, 81.7 QBR in loss at USC (Week 5 Bye)

    Week 6 Matchup: Visiting Nebraska

  • 6. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers

    2025 Season QBR: 82.1

    Week 5 Stats: 233 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 68.5 QBR in win at I0wa

    Week 6 Bye

  • 5. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes

    2025 Season QBR: 82.2

    Week 5 Stats: 2 TDs, 0 INT, 88.9 QBR in win at Washington

    Week 6 Matchup: Hosting Minnesota

  • 4. Dante Moore, Oregon Ducks

    2025 Season QBR: 83.0

    Week 5 Stats: 248 passing yards, 35 rushing yards, 3 TDs, 0 INTs, 80.7 QBR in win at Penn State

    Week 6 Bye

  • 3. Luke Altmyer, Illinois Fightning Illini

    2025 Season QBR: 84.8

    Week 5 Stats: 328 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 97.5 QBR in win vs USC

    Week 6 Matchup: Visiting Purdue

  • 2. Demond Williams Jr., Washington Huskies

    2025 Season QBR: 87.0

    Week 5 Stats: 173 passing yards, 0 TDs, 0 INTs, 49.2 QBR in loss vs Ohio State

    Week 6 Matchup: Visiting Maryland

