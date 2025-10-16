College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN’s QBR

1. Jayden Maiava, USC Trojans
2025 Season QBR: 93.1
Week 7 Stats: 265 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 89.4 QBR in win vs Michigan
Week 8 Matchup: at Notre Dame
18. Danny O'Neil, Wisconsin Badgers
2025 Season QBR: 37.4
Week 4 Stats: 120 passing yards, 0 TDs, 1 INT, 18.3 QBR in loss vs Maryland (Week 5 Bye, Benched Week 6 and 7)
Week 8 Matchup: vs Ohio State
17. Mark Gronowski, Iowa Hawkeyes
2025 Season QBR: 45.1
Week 7 Stats: 107 passing yards, 1 TD, 1 INT, 36.7 QBR in win at Wisconsin
Week 8 Matchup: vs Penn State
16. Preston Stone, Northwestern Wildcats
2025 Season QBR: 49.0
Week 7 Stats: 163 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 73.4 QBR in win at Penn State
Week 8 Matchup: vs Purdue
15. Drew Allar, Penn State Nittany Lions
2025 Season QBR: 56.4 (Out for Season - Leg)
Week 7 Stats: 137 passing yards, 1 TD, 1 INT, 52.8 QBR in loss vs Northwestern
Week 8 Matchup: at Iowa
14. Ryan Browne, Purdue Boilermakers
2025 Season QBR: 56.4
Week 7 Stats: 203 passing yards, 61 rushing yards, 1 TD, 2 INTs, 48.1 QBR in loss at Minnesota
Week 8 Matchup: at Northwestern
13. Drake Lindsey, Minnesota Golden Gophers
2025 Season QBR: 58.1
Week 7 Stats: 232 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 34.5 QBR in win vs Purdue
Week 8 Matchup: vs Nebraska
12. Malik Washington, Maryland Terrapins
2025 Season QBR: 61.0
Week 7 Stats: 249 passing yards, 1 TD, 0 INT, 74.7 QBR in loss vs Nebraska
Week 8 Matchup: at UCLA
11. Nico Iamaleava, UCLA Bruins
2025 Season QBR: 68.3
Week 7 Stats: 180 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 53.6 QBR in win at Michigan State
Week 8 Matchup: vs Maryland
10. Dylan Raiola, Nebraska Cornhuskers
2025 Season QBR: 68.4
Week 7 Stats: 260 passing yards, 4 TDs, 3 INTs, 79.4 QBR in win at Maryland
Week 8 Matchup: at Minnesota
9. Athan Kaliakmanis, Rutgers Scarlet Knights
2025 Season QBR: 69.1
Week 7 Stats: 386 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 59.2 QBR in loss at Washington
Week 8 Matchup: vs Oregon
8. Aidan Chiles, Michigan State Spartans
2025 Season QBR: 76.0
Week 7 Stats: 66 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 25.6 QBR in loss vs UCLA
Week 8 Matchup: at Indiana
7. Dante Moore, Oregon Ducks
2025 Season QBR: 69.6
Week 7 Stats: 186 passing yards, 1 TD, 2 INTs, 33.2 QBR in loss vs Indiana
Week 8 Matchup: at Rutgers
6. Bryce Underwood, Michigan Wolverines
2025 Season QBR: 71.7
Week 7 Stats: 207 passing yards 2 TDs, 1 INT, 61.8 QBR in loss at USC
Week 8 Matchup: vs Washington
5. Luke Altmyer, Illinois Fightning Illini
2025 Season QBR: 84.2
Week 7 Stats: 248 passing yards, 1 TD, 1 INT, 64.4 QBR in loss vs Ohio State
Week 8 Matchup: at Washington
4. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers
2025 Season QBR: 84.6
Week 7 Stats: 215 passing yards, 1 TD, 1 INT, 88.6 QBR in win at Oregon
Week 8 Matchup: vs Michigan State
3. Demond Williams Jr., Washington Huskies
2025 Season QBR: 86.1
Week 7 Stats: 402 passing yards, 136 rushing yards 4 TDs, 0 INTs, 92.4 QBR in win vs Rutgers
Week 8 Matchup: vs Michigan
2. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes
2025 Season QBR: 86.5
Week 7 Stats: 166 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 86.0 QBR in win at Illinois
Week 8 Matchup: at Wisconsin
NCAAF · 10 minutes ago
College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN’s QBR
Joe Cervenka
Host · Writer
