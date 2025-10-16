Live NowLive
NCAAF · 10 minutes ago

College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN’s QBR

Joe Cervenka

Host · Writer

VIEW MORE

  • 1. Jayden Maiava, USC Trojans

    2025 Season QBR: 93.1

    Week 7 Stats: 265 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 89.4 QBR in win vs Michigan

    Week 8 Matchup: at Notre Dame

     

  • 17. Mark Gronowski, Iowa Hawkeyes

    2025 Season QBR: 45.1

    Week 7 Stats: 107 passing yards, 1 TD, 1 INT, 36.7 QBR in win at Wisconsin

    Week 8 Matchup: vs Penn State

     

  • 16. Preston Stone, Northwestern Wildcats

    2025 Season QBR: 49.0

    Week 7 Stats: 163 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 73.4 QBR in win at Penn State

    Week 8 Matchup: vs Purdue

  • 15. Drew Allar, Penn State Nittany Lions

    2025 Season QBR: 56.4 (Out for Season - Leg)

    Week 7 Stats: 137 passing yards, 1 TD, 1 INT, 52.8 QBR in loss vs Northwestern

    Week 8 Matchup: at Iowa

    14. Ryan Browne, Purdue Boilermakers

     

  • 14. Ryan Browne, Purdue Boilermakers

    2025 Season QBR: 56.4

    Week 7 Stats: 203 passing yards, 61 rushing yards, 1 TD, 2 INTs, 48.1 QBR in loss at Minnesota

    Week 8 Matchup: at Northwestern

     

  • 13. Drake Lindsey, Minnesota Golden Gophers

    2025 Season QBR: 58.1

    Week 7 Stats: 232 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 34.5 QBR in win vs Purdue

    Week 8 Matchup: vs Nebraska

  • 12. Malik Washington, Maryland Terrapins

    2025 Season QBR: 61.0

    Week 7 Stats: 249 passing yards, 1 TD, 0 INT, 74.7 QBR in loss vs Nebraska

    Week 8 Matchup: at UCLA

    11. Nico Iamaleava, UCLA Bruins

  • 11. Nico Iamaleava, UCLA Bruins

    2025 Season QBR: 68.3

    Week 7 Stats: 180 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 53.6 QBR in win at Michigan State

    Week 8 Matchup: vs Maryland

  • 10. Dylan Raiola, Nebraska Cornhuskers

    2025 Season QBR: 68.4

    Week 7 Stats: 260 passing yards, 4 TDs, 3 INTs, 79.4 QBR in win at Maryland

    Week 8 Matchup: at Minnesota

  • 9. Athan Kaliakmanis, Rutgers Scarlet Knights

    2025 Season QBR: 69.1

    Week 7 Stats: 386 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 59.2 QBR in loss at Washington

    Week 8 Matchup: vs Oregon

  • 8. Aidan Chiles, Michigan State Spartans

    2025 Season QBR: 76.0

    Week 7 Stats: 66 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 25.6 QBR in loss vs UCLA

    Week 8 Matchup: at Indiana

  • 7. Dante Moore, Oregon Ducks

    2025 Season QBR: 69.6

    Week 7 Stats: 186 passing yards, 1 TD, 2 INTs, 33.2 QBR in loss vs Indiana

    Week 8 Matchup: at Rutgers

  • 6. Bryce Underwood, Michigan Wolverines

    2025 Season QBR: 71.7

    Week 7 Stats: 207 passing yards 2 TDs, 1 INT, 61.8 QBR in loss at USC

    Week 8 Matchup: vs Washington

  • 5. Luke Altmyer, Illinois Fightning Illini

    2025 Season QBR: 84.2

    Week 7 Stats: 248 passing yards, 1 TD, 1 INT, 64.4 QBR in loss vs Ohio State

    Week 8 Matchup: at Washington

    4. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers 

  • 4. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers

    2025 Season QBR: 84.6

    Week 7 Stats: 215 passing yards, 1 TD, 1 INT, 88.6 QBR in win at Oregon

    Week 8 Matchup: vs Michigan State

    3. Demond Williams Jr., Washington Huskies

  • 3. Demond Williams Jr., Washington Huskies

    2025 Season QBR: 86.1

    Week 7 Stats: 402 passing yards, 136 rushing yards 4 TDs, 0 INTs, 92.4 QBR in win vs Rutgers

    Week 8 Matchup: vs Michigan

  • 2. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes

    2025 Season QBR: 86.5

    Week 7 Stats: 166 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 86.0 QBR in win at Illinois

    Week 8 Matchup: at Wisconsin

    2. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes

  1. Jayden Maiava, USC Trojans

    2025 Season QBR: 93.1

    Week 7 Stats: 265 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 89.4 QBR in win vs Michigan

    Week 8 Matchup: at Notre Dame

     

