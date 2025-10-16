11) Navy Midshipmen | 52.7
Offense Efficiency Rank: 32
Defense Efficiency Rank: 114
1) Texas Tech Red Raiders | 93.8
Offense Efficiency Rank: 18
Defense Efficiency Rank: 1
2) Ohio State Buckeyes | 93.6
Offense Efficiency Rank: 6
Defense Efficiency Rank: 3
3) Indiana Hoosiers | 93.4
Offense Efficiency Rank: 12
Defense Efficiency Rank: 2
4) Miami Hurricanes | 89.6
Offense Efficiency Rank: 15
Defense Efficiency Rank: 4
5) BYU Cougars | 86.3
Offense Efficiency Rank: 26
Defense Efficiency Rank: 6
6) Texas A&M Aggies | 81.9
Offense Efficiency Rank: 29
Defense Efficiency Rank: 12
7) Memphis Tigers | 75.6
Offense Efficiency Rank: 34
Defense Efficiency Rank: 34
8) Ole Miss Rebels | 80.2
Offense Efficiency Rank: 23
Defense Efficiency Rank: 65
9) Georgia Tech Yellow Jackets | 72.5
Offense Efficiency Rank: 28
Defense Efficiency Rank: 75
10) UNLV Rebels | 53.1
Offense Efficiency Rank: 45
Defense Efficiency Rank: 97
NCAAF · 1 hour ago
ESPN Ranks College Football’s 11 Unbeaten Teams from Most to Least Efficient
Sportsgrid Staff
Host · Writer
