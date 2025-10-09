ESPN Ranks College Football’s 15 Unbeaten Teams from Most to Least Efficient
Sportsgrid Staff
Host · Writer
16) Navy Midshipmen | 55.4
Offense Efficiency Rank: 32
Defense Efficiency Rank: 110
1) Texas Tech Red Raiders | 94.2
Offense Efficiency Rank: 20
Defense Efficiency Rank: 1
2) Oregon Ducks | 94.2
Offense Efficiency Rank: 2
Defense Efficiency Rank: 8
3) Ohio State Buckeyes | 92.3
Offense Efficiency Rank: 8
Defense Efficiency Rank: 3
4) Indiana Hoosiers | 91.3
Offense Efficiency Rank: 16
Defense Efficiency Rank: 4
5) Miami Hurricanes | 89.3
Offense Efficiency Rank: 18
Defense Efficiency Rank: 5
6) BYU Cougars | 87.9
Offense Efficiency Rank: 34
Defense Efficiency Rank: 3
7) Oklahoma Sooners | 85.1
Offense Efficiency Rank: 36
Defense Efficiency Rank: 10
8) Texas A&M Aggies | 81.6
Offense Efficiency Rank: 33
Defense Efficiency Rank: 15
9) Ole Miss Rebels | 80.2
Offense Efficiency Rank: 15
Defense Efficiency Rank: 47
10) Memphis Tigers | 76.1
Offense Efficiency Rank: 35
Defense Efficiency Rank: 37
11) Missouri Tigers | 75.8
Offense Efficiency Rank: 25
Defense Efficiency Rank: 43
12) North Texas Mean Green | 72.2
Offense Efficiency Rank: 27
Defense Efficiency Rank: 53
13) Georgia Tech Yellow Jackets | 68.9
Offense Efficiency Rank: 37
Defense Efficiency Rank: 69
14) UNLV Rebels | 55.9
Offense Efficiency Rank: 53
Defense Efficiency Rank: 74
