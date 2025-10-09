Live NowLive
NCAAF · 9 hours ago

ESPN Ranks College Football’s 15 Unbeaten Teams from Most to Least Efficient

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 16) Navy Midshipmen | 55.4

    Offense Efficiency Rank: 32
    Defense Efficiency Rank: 110

  • 2) Oregon Ducks | 94.2

    Offense Efficiency Rank: 2
    Defense Efficiency Rank: 8

  • 3) Ohio State Buckeyes | 92.3

    Offense Efficiency Rank: 8
    Defense Efficiency Rank: 3

  • 4) Indiana Hoosiers | 91.3

    Offense Efficiency Rank: 16
    Defense Efficiency Rank: 4

  • 5) Miami Hurricanes | 89.3

    Offense Efficiency Rank: 18
    Defense Efficiency Rank: 5

  • 6) BYU Cougars | 87.9

    Offense Efficiency Rank: 34
    Defense Efficiency Rank: 3

  • 7) Oklahoma Sooners | 85.1

    Offense Efficiency Rank: 36
    Defense Efficiency Rank: 10

  • 8) Texas A&M Aggies | 81.6

    Offense Efficiency Rank: 33
    Defense Efficiency Rank: 15

  • 9) Ole Miss Rebels | 80.2

    Offense Efficiency Rank: 15
    Defense Efficiency Rank: 47

  • 10) Memphis Tigers | 76.1

    Offense Efficiency Rank: 35
    Defense Efficiency Rank: 37

  • 11) Missouri Tigers | 75.8

    Offense Efficiency Rank: 25
    Defense Efficiency Rank: 43

  • 12) North Texas Mean Green | 72.2

    Offense Efficiency Rank: 27
    Defense Efficiency Rank: 53

  • 13) Georgia Tech Yellow Jackets | 68.9

    Offense Efficiency Rank: 37
    Defense Efficiency Rank: 69

  • 14) UNLV Rebels | 55.9

    Offense Efficiency Rank: 53
    Defense Efficiency Rank: 74

