Top 60 Power Four Quarterbacks: Full Rankings With Week 6 QBR
Joe Cervenka
Host · Writer
1. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes (Big Ten)
Week 6 QBR: #1 | 97.4 in win vs Minnesota
2025 Stats
Total QBR: 85.8 | Pass Yds: 1,313 | Rush Yds: 7 | Total TDs: 13
Week 7 Matchup: at Illinois
60. Ben Gulbranson, Stanford Cardinal (ACC)
Week 5 QBR: #51 | 57.0 in win vs San Jose State (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 35.7 | Pass Yds: 1,167 | Rush Yds: -100 | Total TDs: 5
Week 7 Matchup: at SMU
(Note: All QB Rushing Totals Include Lost Yardage on Sacks)
59. Cutter Boley, Kentucky Wildcats (SEC)
Week 6 QBR: #25 | 76.9 in loss at Georgia
2025 Stats
Total QBR: 37.6 | Pass Yds: 627 | Rush Yds: 2 | Total TDs: 4 (three starts)
Week 7 Bye
58. Preston Stone, Northwestern Wildcats (Big Ten)
Week 6 QBR: #89 | 27.0 in loss vs Wake Forest
2025 Stats
Total QBR: 41.9 | Pass Yds: 918 | Rush Yds: 14 | Total TDs:7
Week 7 Matchup: at Penn State
57. Dylan Lonergan, Boston College Eagles (ACC)
Week 6 QBR: #93 | 21.6 in loss at Pitt
2025 Stats
Total QBR: 52.8 | Pass Yds: 1,277 | Rush Yds: -31 | Total TDs: 10
Week 7 Matchup: vs Clemson
56. Malik Washington, Maryland Terrapins (Big Ten)
Week 6 QBR: #51 | 59.0 in loss vs Washington
2025 Stats
Total QBR: 54.8 | Pass Yds: 1,257 | Rush Yds: 22 | Total TDs: 12
Week 7 Matchup: vs Nebraska
55. Kyron Drones, Virginia Tech Hokies (ACC)
Week 6 QBR: #89 | 27.0 in loss vs Wake Forest
2025 Stats
Total QBR: 48.0 | Pass Yds: 1,216 | Rush Yds: 194 | Total TDs: 13
Week 7 Matchup: at Georgia Tech
54. Jaron-Keawe Sagapolutele, California Golden Bears (ACC)
Week 6 QBR: #85 | 29.8 in loss vs Duke
2025 Stats
Total QBR: 43.3 | Pass Yds: 1,487 | Rush Yds: -19 | Total TDs: 10
Week 7 Bye
53. Mark Gronowski, Iowa Hawkeyes (Big Ten)
Week 5 QBR: #54 | 54.7 in loss vs Indiana (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 47.0 | Pass Yds: 636 | Rush Yds: 200 | Total TDs: 10
Week 7 Matchup: at Wisconsin
52. Blake Shapen, Mississippi State Bulldogs (SEC)
Week 6 QBR: #64 | 51.2 in loss at Texas A&M
2025 Stats
Total QBR: 54.3 | Pass Yds: 1,201 | Rush Yds: 14 | Total TDs: 10
Week 7 Bye
51. Conner Weigman, Houston Cougars (Big 12)
Week 6 QBR: #NA | 27.0 in loss vs Texas Tech (Left in 2nd QTR with concussion)
2025 Stats
Total QBR: 53.1 | Pass Yds: 910 | Rush Yds: 148 | Total TDs: 10
Week 7 Matchup: at Oklahoma State
50. Ryan Browne, Purdue Boilermakers (Big Ten)
Week 6 QBR: #50 | 60.3 in loss vs Illinois
2025 Stats
Total QBR: 58.1 | Pass Yds: 1,338 | Rush Yds: 99 | Total TDs: 10
Week 7 Matchup: at Minnesota
49. DJ Lagway, Florida Gators (SEC)
Week 6 QBR: #4 | 94.9 in win vs Texas
2025 Stats
Total QBR: 60.3 | Pass Yds: 988 | Rush Yds: 23 | Total TDs: 7
Week 7 Matchup: at Texas A&M
48. Avery Johnson, Kansas State Wildcats (Big 12)
Week 6 QBR: #30 | 74.4 in loss at Baylor
2025 Stats
Total QBR: 64.2 | Pass Yds: 1,363 | Rush Yds: 209 | Total TDs: 13
Week 7 Matchup: vs TCU
47. Miller Moss, Louisville Cardinals (ACC)
Week 6 QBR: #60 | 54.2 in loss at Virginia
2025 Stats
Total QBR: 67.3 | Pass Yds: 1,358 | Rush Yds: -78 | Total TDs: 10
Week 7 Bye
46. Sam Leavitt, Arizona State Sun Devils (Big 12)
Week 5 QBR: #32 | 74.1 in win vs TCU (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 63.6 | Pass Yds: 1,039 | Rush Yds: 352 | Total TDs: 13
Week 7 Matchup: at Utah
45. Noah Fifita, Arizona Wildcats (Big 12)
Week 6 QBR: #41 | 66.9 in win vs Oklahoma State
2025 Stats
Total QBR: 63.4 | Pass Yds: 1,331 | Rush Yds: 45 | Total TDs: 16
Week 7 Matchup: vs BYU
44. Nico Iamaleava, UCLA Bruins (Big Ten)
Week 6 QBR: #2 | 97.4 in win vs Penn State
2025 Stats
Total QBR: 70.8 | Pass Yds: 954 | Rush Yds: 332 | Total TDs: 10
Week 7 Matchup: at Michigan State
43. Drake Lindsey, Minnesota Golden Gophers
Week 6 QBR: #37 | 70.1 in loss vs Ohio State
2025 Stats
Total QBR: 67.2 | Pass Yds: 1052 | Rush Yds: -31 | Total TDs: 8
Week 7 Matchup: vs Purdue
42. Kaidon Salter, Colorado Buffaloes (Big 12)
Week 6 QBR: #47 | 63.4 in loss at TCU
2025 Stats
Total QBR: 74.3 | Pass Yds: 901 | Rush Yds: 213 | Total TDs: 12
Week 7 Matchup: vs Iowa State
41. Athan Kaliakmanis, Rutgers Scarlet Knights (Big Ten)
Week 5 QBR: #59 | 51.1 in loss at Minnesota (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 71.5 | Pass Yds: 1,399 | Rush Yds: 86 | Total TDs: 11
Week 7 Matchup: at Washington
40. Drew Allar, Penn State Nittany Lions (Big Ten)
Week 6 QBR: #22 | 79.9 in loss at UCLA
2025 Stats
Total QBR: 56.2 | Pass Yds: 963 | Rush Yds: 147 | Total TDs: 8
Week 7 Matchup: vs Northwestern
39. Arch Manning, Texas Longhorns (SEC)
Week 6 QBR: #36 | 70.5 in win loss at Florida
2025 Stats
Total QBR: 60.1 | Pass Yds: 1,151 | Rush Yds: 160 | Total TDs: 16
Week 7 Matchup: vs Oklahoma
38. Jackson Arnold, Auburn Tigers (SEC)
Week 5 QBR: #79 | 35.1 in loss at Texas A&M (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 70.2 | Pass Yds: 846 | Rush Yds: 311 | Total TDs: 10
Week 7 Matchup: vs Georgia
37. Garrett Nussmeier, LSU Tigers (SEC)
Week 5 QBR: #28 | 75.3 in loss at Ole Miss (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 76.8 | Pass Yds: 1,159 | Rush Yds: 50 | Total TDs: 8
Week 7: vs South Carolina
36. Aidan Chiles, Michigan State Spartans (Big Ten)
Week 6 QBR: #44 | 65.6 in loss at Nebraska
2025 Stats
Total QBR: 76.0 | Pass Yds: 953 | Rush Yds: 177 | Total TDs: 13
Week 7 Matchup: vs UCLA
35. Bryce Underwood, Michigan Wolverines (Big Ten)
Week 6 QBR: #40 | 67.1 in win vs Wisconsin
2025 Stats
Total QBR: 74.2 | Pass Yds: 1,003 | Rush Yds: 181 | Total TDs: 6
Week 7 Matchup: at USC
34. Kevin Jennings, SMU Mustangs (ACC)
Week 6 QBR: #17 | 86.0 in win vs Syracuse
2025 Stats
Total QBR: 62.0 | Pass Yds: 1,411 | Rush Yds: 24 | Total TDs: 14
Week 7 Matchup: vs Stanford
33. Dylan Raiola, Nebraska Cornhuskers (Big Ten)
Week 6 QBR: #96 | 18.9 in win vs Michigan State
2025 Stats
Total QBR: 66.6 | Pass Yds: 1,331 | Rush Yds: -47 | Total TDs: 12
Week 7 Matchup: at Maryland
32. Bear Bachmeier, BYU Cougars (Big 12)
Week 6 QBR: #13 | 87.9 in win vs West Virginia
2025 Stats
Total QBR: 73.1 | Pass Yds: 1,048 | Rush Yds: 206 | Total TDs: 12
Week 7 Matchup: at Arizona
31. Cade Klubnik, Clemson Tigers (ACC)
Week 6 QBR: #3 | 96.4 in win at UNC
2025 Stats
Total QBR: 54.0 | Pass Yds: 1,250 | Rush Yds: 56 | Total TDs: 11
Week 7 Matchup: at Boston College
30. Rocco Becht, Iowa State Cyclones (Big 12)
Week 6 QBR: #67 | 50.2 in loss at Cincinnati
2025 Stats
Total QBR: 71.9 | Pass Yds: 1,417 | Rush Yds: 55 | Total TDs: 16
Week 7 Matchup: at Colorado
29. Marcel Reed, Texas A&M Aggies (SEC)
Week 6 QBR: #56 | 56.7 in win vs Mississippi State
2025 Stats
Total QBR: 65.1 | Pass Yds: 1,256 | Rush Yds: 149 | Total TDs: 13
Week 7 Matchup: vs Florida
28. CJ Bailey, North Carolina State Wolfpack (ACC)
Week 6 QBR: #6 | 94.4 in win vs Campbell
2025 Stats
Total QBR: 81.3 | Pass Yds: 1,660 | Rush Yds: 78 | Total TDs: 16
Week 7 Matchup: vs Notre Dame
27. Devon Dampier, Utah Utes (Big 12)
Week 5 QBR: #10 | 90.7 in win at West Virginia (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 72.9 | Pass Yds: 1,027 | Rush Yds: 273 | Total TDs: 13
Week 7 Matchup: vs Arizona State
26. Behren Morton, Texas Tech Red Raiders (Big 12)
Week 6 QBR: #27 | 76.6 in win at Houston
2025 Stats
Total QBR: 69.0 | Pass Yds: 1,410 | Rush Yds: -2 | Total TDs: 12
Week 7 Matchup: vs Kansas
25. LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks (SEC)
Week 5 QBR: #4 | 94.8 in win vs Kentucky (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 65.4 | Pass Yds: 886 | Rush Yds: 210 | Total TDs: 5
Week 7 Matchup: at LSU
24. Chandler Morris, Virginia Cavaliers (ACC)
Week 6 QBR: #68 | 50.2 in win at Louisville
2025 Stats
Total QBR: 80.2 | Pass Yds: 1,428 | Rush Yds: 176 | Total TDs: 15
Week 7 Bye
23. Haynes King, Georgia Tech Yellow Jackets (ACC)
Week 5 QBR: #33 | 73.9 in win at Wake Forest (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 76.8 | Pass Yds: 758 | Rush Yds: 398 | Total TDs: 10
Week 7 Matchup: vs Virginia Tech
22. Sawyer Robertson, Baylor Bears (Big 12)
Week 6 QBR: #26 | 76.9 in win vs Kansas State
2025 Stats
Total QBR: 77.8 | Pass Yds: 2,058 | Rush Yds: 11 | Total TDs: 20
Week 7 Bye
21. Beau Pribula, Missouri Tigers (SEC)
Week 5 QBR: #82 | 29.4 in win vs UMass (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 78.2 | Pass Yds: 1,203 | Rush Yds: 184 | Total TDs: 12
Week 7 Matchup: vs Alabama
20. Tommy Castellanos, Florida State Seminoles (ACC)
Week 6 QBR: #46 | 63.8 in loss vs Miami
2025 Stats
Total QBR: 76.1 | Pass Yds: 1,120 | Rush Yds: 274 | Total TDs: 10
Week 7 Matchup: vs Pitt
19. Joey Aguilar, Tennessee Volunteers (SEC)
Week 5 QBR: #39 | 67.7 in win at Mississippi State (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 72.0 | Pass Yds: 1,459 | Rush Yds: 76 | Total TDs: 15
Week 7 Matchup: vs Arkansas
18. Darian Mensah, Duke Blue Devils (ACC)
Week 6 QBR: #15 | 86.6 in win at Cal
2025 Stats
Total QBR: 78.7 | Pass Yds: 1,838 | Rush Yds: -48 | Total TDs: 15
Week 7 Bye
17. John Mateer, Oklahoma Sooners (SEC)
Out with Broken Thumb - May Return in Week 7
2025 Stats
Total QBR: 75.5 | Pass Yds: 1,215 | Rush Yds: 211 | Total TDs: 11
Week 7 Matchup: at Texas
16. Taylen Green, Arkansas Razorbacks (SEC)
Week 5 QBR: #58 | 51.3 in loss vs Notre Dame (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 88.1 | Pass Yds: 1,398 | Rush Yds: 483 | Total TDs: 14
Week 7 Matchup: at Tennessee
15. Diego Pavia, Vanderbilt Commodores (SEC)
Week 6 QBR: #61 | 53.7 in loss at Alabama
2025 Stats
Total QBR: 83.4 | Pass Yds: 1,409 | Rush Yds: 352 | Total TDs: 16
Week 7 Bye
14. Josh Hoover, TCU Horned Frogs (Big 12)
Week 6 QBR: #23 | 78.2 in win vs Colorado
2025 Stats
Total QBR: 77.8 | Pass Yds: 1,517 | Rush Yds: 12 | Total TDs: 17
Week 7 Matchup: at Kansas State
13. Jalon Daniels, Kansas Jayhawks (Big 12)
Week 6 QBR: #24 | 78.0 in win at UCF
2025 Stats
Total QBR: 78.2 | Pass Yds: 1,497 | Rush Yds: 239 | Total TDs: 17
Week 7 Matchup: at Texas Tech
12. Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels (SEC)
Week 5 QBR: #15 | 86.9 in win vs LSU (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 88.3 | Pass Yds: 1,033 | Rush Yds: 269 | Total TDs: 7 (three starts)
Week 7: vs Washington State
11. CJ Carr, Notre Dame Fighting Irish (Ind./ACC)
Week 6 QBR: #29 | 74.7 in win vs Boise State
2025 Stats
Total QBR: 86.3 | Pass Yds: 1,280 | Rush Yds: 26 | Total TDs: 12
Week 7 Matchup: vs NC State
10. Carson Beck, Miami Hurricanes (ACC)
Week 6 QBR: #10 | 89.1 in win at Florida State
2025 Stats
Total QBR: 84.4 | Pass Yds: 1,213 | Rush Yds: 18 | Total TDs: 12
Week 7 Bye
9. Brendan Sorsby, Cincinnati Bearcats (Big 12)
Week 6 QBR: #18 | 86.0 in win vs Iowa State
2025 Stats
Total QBR: 87.6 | Pass Yds: 1,257 | Rush Yds: 291 | Total TDs: 17
Week 7 Matchup: vs UCF
8. Demond Williams Jr., Washington Huskies (Big Ten)
Week 6 QBR: #31 | 74.0 in win at Maryland
2025 Stats
Total QBR: 82.9 | Pass Yds: 1,226 | Rush Yds: 246 | Total TDs: 10
Week 7 Matchup: vs Rutgers
7. Luke Altmyer, Illinois Fighting Illini (Big Ten)
Week 6 QBR: #9 | 90.9 in win at Purdue
2025 Stats
Total QBR: 86.8 | Pass Yds: 1,573 | Rush Yds: -8 | Total TDs: 14
Week 7 Matchup: vs Ohio State
6. Dante Moore, Oregon Ducks (Big Ten)
Week 5 QBR: #20 | 80.7 in win at Penn State (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 89.8 | Pass Yds: 1,210 | Rush Yds: 131 | Total TDs: 14
Week 7 Matchup: vs Indiana
5. Ty Simpson, Alabama Crimson Tide (SEC)
Week 6 QBR: #21 | 80.1 in win vs Vanderbilt
2025 Stats
Total QBR: 82.3 | Pass Yds: 1,473 | Rush Yds: 51 | Total TDs: 15
Week 7 Matchup: at Missouri
4. Gunner Stockton, Georgia Bulldogs (SEC)
Week 6 QBR: #7 | 92.8 in win vs Kentucky
2025 Stats
Total QBR: 89.6 | Pass Yds: 1,047 | Rush Yds: 194 | Total TDs: 11
Week 7 Matchup: at Auburn
3. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers (Big Ten)
Week 5 QBR: #38 | 68.5 in win at Iowa (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 81.8 | Pass Yds: 1,208 | Rush Yds: 132 | Total TDs: 18
Week 7 Matchup: at Oregon
2. Jayden Maiava, USC Trojans (Big Ten)
Week 5 QBR: #17 | 85.5 in loss at Illinois (Week 6 Bye)
2025 Stats
Total QBR: 93.5 | Pass Yds: 1,587 | Rush Yds: 80 | Total TDs: 15
Week 7 Matchup: vs Michigan
