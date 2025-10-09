Live NowLive
WATCH

LISTEN

NCAAF · 3 hours ago

Power Ranking All 28 One-Loss Teams in College Football

Grant White

Host · Writer

VIEW MORE

  • 28. Western Kentucky Hilltoppers

    National Championship Odds: +100000

  • 2. Georgia Bulldogs

    National Championship Odds: +1000

  • 3. LSU Tigers

    National Championship Odds: +3500

  • 4. Tennessee Volunteers

    National Championship Odds: +4000

  • 5. Vanderbilt Commodores

    National Championship Odds: +7000

  • 6. Michigan Wolverines

    National Championship Odds: +4500

  • 7. Illinois Fighting Illini

    National Championship Odds: +75000

  • 8. USC Trojans

    National Championship Odds: +10000

  • 9. Arizona State Sun Devils

    National Championship Odds: +22500

  • 10. Iowa State Cyclones

    National Championship Odds: +100000

  • 11. Virginia Cavaliers

    National Championship Odds: +100000

  • 12. Nebraska Cornhuskers

    National Championship Odds: +40000

  • 13. South Florida Bulls

    National Championship Odds: +40000

  • 14. Cincinnati Bearcats

    National Championship Odds: +100000

  • 15. TCU Horned Frogs

    National Championship Odds: +35000

  • 16. Washington Huskies

    National Championship Odds: +30000

  • 17. Arizona Wildcats

    National Championship Odds: +100000

  • 18. Utah Utes

    National Championship Odds: +100000

  • 19. Louisville Cardinals

    National Championship Odds: +100000

  • 20. Houston Cougars

    National Championship Odds: +100000

  • 21. Maryland Terrapins

    National Championship Odds: +100000

  • 22. Fresno State Bulldogs

    National Championship Odds: +100000

  • 23. San Diego State Aztecs

    National Championship Odds: +100000

  • 24. Louisiana Tech Bulldogs

    National Championship Odds: +100000

  • 25. James Madison Dukes

    National Championship Odds: +100000

  • 26. Old Dominion Monarchs

    National Championship Odds: +100000

  • 27. Tulane Green Wave

    National Championship Odds: +100000

