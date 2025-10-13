Ranking the 25 Most Likely CFB Championship Game Matchups
John Canady
Host · Writer
25) Indiana vs. Texas
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Indiana +1000Texas +1500
1) OSU vs. Alabama
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Ohio State +330Alabama +700
2) OSU vs. Miami
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Ohio State +330Miami +850
3) OSU vs. Indiana
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Ohio State +330Indiana +1000
4) OSU vs Georgia
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Ohio State +330Georgia +1000
5) OSU vs. Oregon
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Ohio State +330Oregon +1200
6) Alabama vs. Miami
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Alabama +700
Georgia +1000
7) OSU vs. Texas A&M
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Ohio State +330Texas A&M +1300
8) Alabama vs. Indiana
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Alabama +700
Indiana +1000
9) Alabama vs. Georgia
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Alabama +700
Georgia +1000
10) Miami vs. Indiana
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Miami +850
Indiana +950
11) OSU vs. Texas
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Ohio State +330Texas +1500
12) Miami vs. Georgia
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Miami +850
Georgia +1000
13) Alabama vs. Oregon
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Alabama +700
Oregon +1200
14) OSU vs. Notre Dame
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Ohio State +330Notre Dame +1600
15) Indiana vs. Georgia
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Indiana +1000Georgia +1000
16) Alabama vs. Texas A&M
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Alabama +700
Texas A&M +1300
17) OSU vs. Texas Tech
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Ohio State +330Texas Tech +1700
18) Indiana vs. Oregon
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Indiana +1000Oregon +1200
19) Georgia vs. Oregon
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Georgia +1000Oregon +1200
20) Alabama vs. Texas
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Alabama +700
Texas +1500
21) Indiana vs. Texas A&M
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Indiana +1000Texas A&M +1300
22) Georgia vs. Texas A&M
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Georgia +1000Texas A&M +1300
23) Alabama vs. Notre Dame
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Alabama +700
Notre Dame +1600
24) Miami vs. Texas
NCAAF FBS Championship Winner 2025-26
Miami +850Texas +1500
