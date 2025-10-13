Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NCAAF · 2 hours ago

Ranking the 25 Most Likely CFB Championship Game Matchups

John Canady

Host · Writer

VIEW MORE

  • 25) Indiana vs. Texas

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Indiana +1000 Texas +1500

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 2) OSU vs. Miami

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Ohio State +330 Miami +850

  • 3) OSU vs. Indiana

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Ohio State +330 Indiana +1000

  • 4) OSU vs Georgia

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Ohio State +330 Georgia +1000

  • 5) OSU vs. Oregon

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Ohio State +330 Oregon +1200

  • 6) Alabama vs. Miami

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Alabama +700
    Georgia +1000

  • 7) OSU vs. Texas A&M

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Ohio State +330 Texas A&M +1300

  • 8) Alabama vs. Indiana

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Alabama +700
    Indiana +1000

  • 9) Alabama vs. Georgia

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Alabama +700
    Georgia +1000

  • 10) Miami vs. Indiana

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Miami +850
    Indiana +950

  • 11) OSU vs. Texas

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Ohio State +330 Texas +1500

  • 12) Miami vs. Georgia

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Miami +850
    Georgia +1000

  • 13) Alabama vs. Oregon

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Alabama +700
    Oregon +1200

  • 14) OSU vs. Notre Dame

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Ohio State +330 Notre Dame +1600

  • 15) Indiana vs. Georgia

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Indiana +1000 Georgia +1000

  • 16) Alabama vs. Texas A&M

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Alabama +700
    Texas A&M +1300

  • 17) OSU vs. Texas Tech

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Ohio State +330 Texas Tech +1700

  • 18) Indiana vs. Oregon

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Indiana +1000 Oregon +1200

  • 19) Georgia vs. Oregon

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Georgia +1000 Oregon +1200

  • 20) Alabama vs. Texas

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Alabama +700
    Texas +1500

  • 21) Indiana vs. Texas A&M

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Indiana +1000 Texas A&M +1300

  • 22) Georgia vs. Texas A&M

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Georgia +1000 Texas A&M +1300

  • 23) Alabama vs. Notre Dame

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Alabama +700
    Notre Dame +1600

  • 24) Miami vs. Texas

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Miami +850 Texas +1500

  • 25) Indiana vs. Texas

    NCAAF FBS Championship Winner 2025-26

    Indiana +1000 Texas +1500

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Predicting the 1st Loss for All 11 Undefeated College Football Teams

NCAAF · 2 hours ago

Sportsgrid Staff

Ranking the 12 Most-Likely College Football Playoff Teams Right Now

NCAAF · 3 hours ago

Grant White

Ranking the 25 Teams Most Likely to Win the CFB Championship

NCAAF · 3 hours ago

Sportsgrid Staff

5 College Football Programs That Should Be Worried After Week 7

NCAAF · 5 hours ago

TJ Inman

Does Miami Play Today? College Football Schedule for Hurricanes' Next Game

NCAAF · 2 days ago

Sportsgrid Staff

Big Ten Week 7 Expert Picks and Best Bets for Friday & Saturday

NCAAF · 3 days ago

Danny Mogollon

ESPN Ranks Top 10 Freshmen Quarterbacks in College Football

NCAAF · 3 days ago

John Canady

ESPN Ranks College Football's 27 1-Loss Teams By Strength of Record

NCAAF · 3 days ago

John Canady

College Football Week 7 Picks: Saturday 3-Game Parlay

NCAAF · 3 days ago

Grant White

College Football Week 7 Picks: Friday Night Lights Best Bets

NCAAF · 3 days ago

Grant White