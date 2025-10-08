Live NowLive
NCAAF · 2 hours ago

USA TODAY Ranks College Football’s 10 Biggest Frauds This Season

John Canady

Host · Writer

  • 10) Boise State Broncos

    Record: 3-2

    Preseason Rank: No. 25 | Current Rank: Unranked

    BETMGM FUTURES

    Preseason Win Total: N/A

    ESPN PROJECTIONS

    Projected Win Total: 8.9

  • 2) Texas Longhorns

    Record: 3-2

    Preseason Rank: No. 1 | Current Rank: Unranked

    BETMGM FUTURES

    Preseason Win Total: 9.5

    ESPN PROJECTIONS

    Projected Win Total: 7.8

  • 3) Penn State Nittany Lions

    Record: 3-2

    Preseason Rank: No. 2 | Current Rank: Unranked

    BETMGM FUTURES

    Preseason Win Total: 10.5

    ESPN PROJECTIONS

    Projected Win Total: 7.2

  • 4) Kansas State Wildcats

    Record: 2-4

    Preseason Rank: No. 20 | Current Rank: Unranked

    BETMGM FUTURES

    Preseason Win Total: 8.5

    ESPN PROJECTIONS

    Projected Win Total: 4.8

  • 5) SMU Mustangs

    Record: 3-2

    Preseason Rank: No. 16 | Current Rank: Unranked

    BETMGM FUTURES

    Preseason Win Total: 8.5

    ESPN PROJECTIONS

    Projected Win Total: 7.3

  • 6) Florida Gators

    Record: 2-3

    Preseason Rank: No. 15 | Current Rank: Unranked

    BETMGM FUTURES

    Preseason Win Total: 6.5

    ESPN PROJECTIONS

    Projected Win Total: 4.9

  • 7) South Carolina Gamecocks

    Record: 3-2

    Preseason Rank: No. 13 | Current Rank: Unranked

    BETMGM FUTURES

    Preseason Win Total: 7.5

    ESPN PROJECTIONS

    Projected Win Total: 5.9

  • 8) North Carolina Tar Heels

    Record: 2-3

    Preseason Rank: Unranked | Current Rank: Unranked

    BETMGM FUTURES

    Preseason Win Total: 7.5

    ESPN PROJECTIONS

    Projected Win Total: 3.7

  • 9) Notre Dame Fighting Irish

    Record: 3-2

    Preseason Rank: No. 6 | Current Rank: Unranked

    BETMGM FUTURES

    Preseason Win Total: 10.5

    ESPN PROJECTIONS

    Projected Win Total: 9.2

