USA TODAY Ranks College Football’s 10 Biggest Frauds This Season
John Canady
Host · Writer
10) Boise State Broncos
Record: 3-2
Preseason Rank: No. 25 | Current Rank: Unranked
BETMGM FUTURES
Preseason Win Total: N/A
ESPN PROJECTIONS
Projected Win Total: 8.9
1) Clemson Tigers
Record: 2-3
Preseason Rank: No. 4 | Current Rank: Unranked
BETMGM FUTURES
Preseason Win Total: 9.5
ESPN PROJECTIONS
Projected Win Total: 6.0
2) Texas Longhorns
Record: 3-2
Preseason Rank: No. 1 | Current Rank: Unranked
BETMGM FUTURES
Preseason Win Total: 9.5
ESPN PROJECTIONS
Projected Win Total: 7.8
3) Penn State Nittany Lions
Record: 3-2
Preseason Rank: No. 2 | Current Rank: Unranked
BETMGM FUTURES
Preseason Win Total: 10.5
ESPN PROJECTIONS
Projected Win Total: 7.2
4) Kansas State Wildcats
Record: 2-4
Preseason Rank: No. 20 | Current Rank: Unranked
BETMGM FUTURES
Preseason Win Total: 8.5
ESPN PROJECTIONS
Projected Win Total: 4.8
5) SMU Mustangs
Record: 3-2
Preseason Rank: No. 16 | Current Rank: Unranked
BETMGM FUTURES
Preseason Win Total: 8.5
ESPN PROJECTIONS
Projected Win Total: 7.3
6) Florida Gators
Record: 2-3
Preseason Rank: No. 15 | Current Rank: Unranked
BETMGM FUTURES
Preseason Win Total: 6.5
ESPN PROJECTIONS
Projected Win Total: 4.9
7) South Carolina Gamecocks
Record: 3-2
Preseason Rank: No. 13 | Current Rank: Unranked
BETMGM FUTURES
Preseason Win Total: 7.5
ESPN PROJECTIONS
Projected Win Total: 5.9
8) North Carolina Tar Heels
Record: 2-3
Preseason Rank: Unranked | Current Rank: Unranked
BETMGM FUTURES
Preseason Win Total: 7.5
ESPN PROJECTIONS
Projected Win Total: 3.7
9) Notre Dame Fighting Irish
Record: 3-2
Preseason Rank: No. 6 | Current Rank: Unranked
BETMGM FUTURES
Preseason Win Total: 10.5
ESPN PROJECTIONS
Projected Win Total: 9.2
