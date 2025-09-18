AFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Going Into Week 3
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Baltimore Ravens
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +360 --> This Week's Odds: +230
16) Cleveland Browns
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +12500 --> This Week's Odds: +15000
15) Tennessee Titans
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
14) New York Jets
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +10000 --> This Week's Odds: +12500
13) Miami Dolphins
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +6000 --> This Week's Odds: +10000
12) Las Vegas Raiders
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4000 --> This Week's Odds: +6000
11) New England Patriots
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4500 --> This Week's Odds: +4500
10) Pittsburgh Steelers
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2200 --> This Week's Odds: +3500
9) Cincinnati Bengals
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1000 --> This Week's Odds: +3300
8) Jacksonville Jaguars
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2200
7) Houston Texans
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1400 --> This Week's Odds: +2000
6) Indianapolis Colts
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2700 --> This Week's Odds: +1900
5) Denver Broncos
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1200 --> This Week's Odds: +1400
4) Los Angeles Chargers
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1000 --> This Week's Odds: +800
3) Kansas City Chiefs
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +500 --> This Week's Odds: +700
2) Buffalo Bills
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +310 --> This Week's Odds: +250
