NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 3
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Green Bay Packers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +400 --> This Week's Odds: +320
16) New York Giants
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
15) New Orleans Saints
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
14) Carolina Panthers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +7000 --> This Week's Odds: +12500
13) Chicago Bears
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3000 --> This Week's Odds: +5500
12) Dallas Cowboys
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3300 --> This Week's Odds: +3300
11) Seattle Seahawks
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3000
10) Atlanta Falcons
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +2200
9) Minnesota Vikings
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1800
8) Arizona Cardinals
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1700
7) Washington Commanders
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1300
6) Tampa Bay Buccaneers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1100
5) Los Angeles Rams
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +950 --> This Week's Odds: +950
4) Detroit Lions
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1000 --> This Week's Odds: +900
3) San Francisco 49ers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +900 --> This Week's Odds: +900
2) Philadelphia Eagles
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +350 --> This Week's Odds: +370
