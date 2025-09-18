Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 6 hours ago

NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 3

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Green Bay Packers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +400 --> This Week's Odds: +320

  • 15) New Orleans Saints

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • 14) Carolina Panthers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +7000 --> This Week's Odds: +12500

  • 13) Chicago Bears

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3000 --> This Week's Odds: +5500

  • 12) Dallas Cowboys

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3300 --> This Week's Odds: +3300

  • 11) Seattle Seahawks

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3000

  • 10) Atlanta Falcons

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +2200

  • 9) Minnesota Vikings

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1800

  • 8) Arizona Cardinals

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1700

  • 7) Washington Commanders

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1300

  • 6) Tampa Bay Buccaneers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1100

  • 5) Los Angeles Rams

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +950 --> This Week's Odds: +950

  • 4) Detroit Lions

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1000 --> This Week's Odds: +900

  • 3) San Francisco 49ers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +900 --> This Week's Odds: +900

  • 2) Philadelphia Eagles

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +350 --> This Week's Odds: +370

  • 1) Green Bay Packers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +400 --> This Week's Odds: +320

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

NFL Week 3: Thursday Night Football Jets vs Bills Most Bet Player Props

NFL · 1 hour ago

Sportsgrid Staff

NFL Week 3: CBS Sports Ranks the Top 5 Head Coaches Feeling the Most Heat

NFL · 3 hours ago

Paul Connor

Dolphins vs Bills: Best Miami Anytime TD Scorers for NFL TNF

NFL · 4 hours ago

Paul Connor

NFL Thursday Night Football: Dolphins vs Bills Best Bets

NFL · 4 hours ago

Gabriel Santiago

NFL Week 3: Predicting the Outcomes of All 16 Games

NFL · 4 hours ago

Grant White

Grading Every NFC Team's Performance In Week 2

NFL · 5 hours ago

Patrick Kelleher

Dolphins vs Bills: Best Buffalo Anytime TD Scorers for NFL TNF

NFL · 5 hours ago

Paul Connor

NFL Thursday Night Football: Dolphins vs Bills Top Player Props

NFL · 5 hours ago

Grant White

AFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Going Into Week 3

NFL · 7 hours ago

Sportsgrid Staff

NFL Week 3 Player Props: Early Best Bets to Lock In

NFL · 1 day ago

Paul Connor