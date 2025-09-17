Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now After Week 2
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Baltimore Ravens (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +500
Week 2 Result: Ravens 41, Browns 17
32) New York Jets (0-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +25000 --> This Week's Odds: +40000
Week 2 Result: Bills 30, Jets 10
31) New Orleans Saints (0-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 2 Result: 49ers 26, Saints 21
30) Carolina Panthers (0-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +12500 --> This Week's Odds: +40000
Week 2 Result: Cardinals 27, Panthers 22
29) Cleveland Browns (0-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +30000 --> This Week's Odds: +40000
Week 2 Result: Ravens 41, Browns 17
28) Tennessee Titans (0-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +22500 --> This Week's Odds: +40000
Week 2 Result: Rams 33, Titans 19
27) New York Giants (0-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +15000 --> This Week's Odds: +35000
Week 2 Result: Cowboys 40, Giants 37
26) Miami Dolphins (0-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +22500
Week 2 Result: Patriots 33, Dolphins 27
25) Las Vegas Raiders (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +12500 --> This Week's Odds: +15000
Week 2 Result: Chargers 20, Raiders 9
24) New England Patriots (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +10000
Week 2 Result: Patriots 33, Dolphins 27
23) Chicago Bears (0-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +10000
Week 2 Result: Lions 52, Bears 21
22) Pittsburgh Steelers (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +5500 --> This Week's Odds: +8000
Week 2 Result: Seahawks 31, Steelers 17
21) Cincinnati Bengals (2-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2000 --> This Week's Odds: +7500
Week 2 Result: Bengals 31, Jaguars 27
20) Dallas Cowboys (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +6000 --> This Week's Odds: +7500
Week 2 Result: Cowboys 40, Giants 37
19) Seattle Seahawks (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +6500
Week 2 Result: Seahawks 31, Steelers 17
18) Atlanta Falcons (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +8500 --> This Week's Odds: +5000
Week 2 Result: Falcons 22, Vikings 6
17) Jacksonville Jaguars (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +5000 --> This Week's Odds: +4500
Week 2 Result: Bengals 31, Jaguars 27
16) Indianapolis Colts (2-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +4000
Week 2 Result: Colts 29, Broncos 28
15) Arizona Cardinals (2-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +3500
Week 2 Result: Cardinals 27, Panthers 22
14) Minnesota Vikings (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +3500
Week 2 Result: Falcons 22, Vikings 6,
13) Houston Texans (0-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +3300
Week 2 Result: Buccaneers 20, Texans 19
12) Denver Broncos (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +3000
Week 2 Result: Colts 29, Broncos 28
11) Tampa Bay Buccaneers (2-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2500
Week 2 Result: Buccaneers 20, Texans 19
10) Washington Commanders (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2000 --> This Week's Odds: +2500
Week 2 Result: Packers 27, Commanders 18
9) San Francisco 49ers (2-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1900
Week 2 Result: 49ers 26, Saints 21
8) Los Angeles Rams (2-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1900
Week 2 Result: Rams 33, Titans 19
7) Los Angeles Chargers (2-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1700
Week 2 Result: Chargers 20, Raiders 9
6) Detroit Lions (1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1800 --> This Week's Odds: +1600
Week 2 Result: Lions 52, Bears 21
5) Kansas City Chiefs (0-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1200
Week 2 Result: Eagles 20, Chiefs 17
4) Green Bay Packers (2-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +850 --> This Week's Odds: +700
Week 2 Result: Packers 27, Commanders 18
3) Philadelphia Eagles (2-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +700
Week 2 Result: Eagles 20, Chiefs 17
2) Buffalo Bills (2-0)
Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +600
Week 2 Result: Bills 30, Jets 10
