Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 2 hours ago

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now After Week 2

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Baltimore Ravens (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +500

    Week 2 Result: Ravens 41, Browns 17

  • 31) New Orleans Saints (0-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 2 Result: 49ers 26, Saints 21

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • 30) Carolina Panthers (0-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +12500 --> This Week's Odds: +40000

    Week 2 Result: Cardinals 27, Panthers 22

  • 29) Cleveland Browns (0-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +30000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 2 Result: Ravens 41, Browns 17

  • 28) Tennessee Titans (0-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +22500 --> This Week's Odds: +40000

    Week 2 Result: Rams 33, Titans 19

  • 27) New York Giants (0-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +15000 --> This Week's Odds: +35000

    Week 2 Result: Cowboys 40, Giants 37

  • 26) Miami Dolphins (0-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +22500

    Week 2 Result: Patriots 33, Dolphins 27

  • 25) Las Vegas Raiders (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +12500 --> This Week's Odds: +15000

    Week 2 Result:  Chargers 20, Raiders 9

  • 24) New England Patriots (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +10000

    Week 2 Result: Patriots 33, Dolphins 27

  • 23) Chicago Bears (0-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3500 --> This Week's Odds: +10000

    Week 2 Result: Lions 52, Bears 21

  • 22) Pittsburgh Steelers (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +5500 --> This Week's Odds: +8000

    Week 2 Result:  Seahawks 31, Steelers 17

  • 21) Cincinnati Bengals (2-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2000 --> This Week's Odds: +7500

    Week 2 Result: Bengals 31, Jaguars 27

  • 20) Dallas Cowboys (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6000 --> This Week's Odds: +7500

    Week 2 Result: Cowboys 40, Giants 37

  • 19) Seattle Seahawks (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +6500

    Week 2 Result: Seahawks 31, Steelers 17

  • 18) Atlanta Falcons (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8500 --> This Week's Odds: +5000

    Week 2 Result: Falcons 22,  Vikings 6

  • 17) Jacksonville Jaguars (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +5000 --> This Week's Odds: +4500

    Week 2 Result: Bengals 31, Jaguars 27

  • 16) Indianapolis Colts (2-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +4000

    Week 2 Result: Colts 29, Broncos 28

  • 15) Arizona Cardinals (2-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +3500

    Week 2 Result: Cardinals 27, Panthers 22

  • 14) Minnesota Vikings (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +3500

    Week 2 Result: Falcons 22, Vikings 6,

  • 13) Houston Texans (0-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +3000 --> This Week's Odds: +3300

    Week 2 Result: Buccaneers 20, Texans 19

  • 12) Denver Broncos (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +3000

    Week 2 Result: Colts 29, Broncos 28

  • 11) Tampa Bay Buccaneers (2-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2500

    Week 2 Result: Buccaneers 20, Texans 19

  • 10) Washington Commanders (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2000 --> This Week's Odds: +2500

    Week 2 Result: Packers 27, Commanders 18 

  • 9) San Francisco 49ers (2-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1900

    Week 2 Result: 49ers 26, Saints 21

  • 8) Los Angeles Rams (2-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1900

    Week 2 Result: Rams 33, Titans 19

  • 7) Los Angeles Chargers (2-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1700

    Week 2 Result: Chargers 20, Raiders 9

  • 6) Detroit Lions (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1800 --> This Week's Odds: +1600

    Week 2 Result: Lions 52, Bears 21

  • 5) Kansas City Chiefs (0-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1200

    Week 2 Result: Eagles 20, Chiefs 17

  • 4) Green Bay Packers (2-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +850 --> This Week's Odds: +700

    Week 2 Result: Packers 27, Commanders 18

  • 3) Philadelphia Eagles (2-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +700

    Week 2 Result: Eagles 20, Chiefs 17

  • 2) Buffalo Bills (2-0)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +600

    Week 2 Result: Bills 30, Jets 10

  • 1) Baltimore Ravens (1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +500

    Week 2 Result: Ravens 41, Browns 17

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 3

NFL · 1 hour ago

Sportsgrid Staff

5 Most Overrated Teams in the NFL Right Now (Week 3)

NFL · 1 hour ago

Gabriel Santiago

Week 3 NFL Waiver Wire: 6 Pickups You Need to Make in Your Fantasy Leagues

NFL · 20 hours ago

David Connelly

NFL Football: Grading Every AFC Team's Week 2 Performance

NFL · 22 hours ago

John Canady

Ranking the NFL's 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now

NFL · 23 hours ago

Sportsgrid Staff

Predicting the 14-Team NFL Playoff Bracket After Week 2

NFL · 24 hours ago

Grant White

NFL Week 2 Best Bets: Los Angeles Chargers vs Las Vegas Raiders

NFL · 2 days ago

Gabriel Santiago

Chargers vs Raiders: 5 BOLD Predictions for Week 2 Monday Night Football

NFL · 2 days ago

Paul Connor

NFL Week 2 Best Bets: Tampa Bay Buccaneers vs Houston Texans

NFL · 2 days ago

Gabriel Santiago

Buccaneers vs Texans: 5 BOLD Predictions for Week 2 Monday Night Football

NFL · 2 days ago

Paul Connor