NFL · 2 hours ago

Predicting the 14-Team NFL Playoff Bracket After Week 2

Grant White

Host · Writer

  • #7 Seed NFC - Washington Commanders

    Odds to Make the Playoffs: -102

    Super Bowl Odds: +2200

  • #2 Seed - Los Angeles Chargers

    Odds to Make the Playoffs: -385

    Super Bowl Odds: +1800

     

  • #3 Seed AFC - Indianapolis Colts

    Odds to Make the Playoffs: -154

    Super Bowl Odds: +4000

  • #4 Seed - Baltimore Ravens

    Odds to Make the Playoffs: -1800

    Super Bowl Odds: +490

  • #5 Seed AFC - Cincinnati Bengals

    Odds to Make the Playoffs: +122

    Super Bowl Odds: +7500

  • #6 Seed AFC - Denver Broncos

    Odds to Make the Playoffs: -118

    Super Bowl Odds: +3000

  • #7 Seed AFC - Kansas City Chiefs

    Odds to Make the Playoffs: -210

    Super Bowl Odds: +1200

  • #1 Seed NFC - Philadelphia Eagles

    Odds to Make the Playoffs: -590

    Super Bowl Odds: +750

  • #2 Seed NFC - Green Bay Packers

    Odds to Make the Playoffs: -800

    Super Bowl Odds: +700

  • #3 Seed NFC - Tampa Bay Buccaneers

    Odds to Make the Playoffs: -325

    Super Bowl Odds: +2200

  • #4 Seed NFC - San Francisco 49ers

    Odds to Make the Playoffs: -260

    Super Bowl Odds: +2000

  • #5 Seed NFC - Detroit Lions

    Odds to Make the Playoffs: -132

    Super Bowl Odds: +1700

  • #6 Seed NFC - Los Angeles Rams

    Odds to Make the Playoffs: -210

    Super Bowl Odds: +1900

