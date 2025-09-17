Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 3
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) QB Josh Allen, Buffalo Bills
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +300 --> This Week's Odds: +310
25) 8 Players Tied
RB Jahmyr Gibbs, Detroit Lions - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
QB Tua Tagovailoa, Miami Dolphins - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +15000
QB Justin Fields, New York Jets - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
RB Bijan Robinson, Atlanta Falcons - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
RB Christian McCaffrey, San Francisco 49ers - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
WR Justin Jefferson, Minnesota Vikings - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
DE Micah Parsons, Green Bay Packers - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +20000 --> This Week's Odds: +15000
QB Russell Wilson, New York Giants - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: OTB --> This Week's Odds: +15000
24) RB Derrick Henry, Baltimore Ravens
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000
23) QB Sam Darnold, Seattle Seahawks
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +12000 --> This Week's Odds: +10000
22) QB Bo Nix, Denver Broncos
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000
21) QB Daniel Jones, Indianapolis Colts
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +8000
20) RB Saquon Barkley, Philadelphia Eagles
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +8000
19) QB Caleb Williams, Chicago Bears
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3300 --> This Week's Odds: +7500
18) QB Michael Penix Jr., Atlanta Falcons
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7500 --> This Week's Odds: +7500
17) QB Drake Maye, New England Patriots
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +8000 --> This Week's Odds: +7500
16) QB Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +6000
15) QB Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +6000
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
14) QB Brock Purdy, San Francisco 49ers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3000 --> This Week's Odds: +6000
13) QB CJ Stroud, Houston Texans
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +4000 --> This Week's Odds: +5000
12) QB Kyler Murray, Arizona Cardinals
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +5000
11) QB Jared Goff, Detroit Lions
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +3000
10) QB Matthew Stafford, Los Angeles Rams
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3300 --> This Week's Odds: +2500
9) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1100 --> This Week's Odds: +2500
8) QB Dak Prescott, Dallas Cowboys
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +4000 --> This Week's Odds: +2500
7) QB Jalen Hurts, Philadelphia Eagles
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1800 --> This Week's Odds: +2000
6) QB Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3500 --> This Week's Odds: +2000
5) QB Jayden Daniels, Washington Commanders
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1200
4) QB Jordan Love, Green Bay Packers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1100 --> This Week's Odds: +850
3) QB Justin Herbert, Los Angeles Chargers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1200 --> This Week's Odds: +85
2) QB Lamar Jackson, Baltimore Ravens
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +380 --> This Week's Odds: +350
1) QB Josh Allen, Buffalo Bills
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +300 --> This Week's Odds: +310
25) 8 Players Tied
RB Jahmyr Gibbs, Detroit Lions - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
QB Tua Tagovailoa, Miami Dolphins - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +15000
QB Justin Fields, New York Jets - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
RB Bijan Robinson, Atlanta Falcons - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
RB Christian McCaffrey, San Francisco 49ers - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
WR Justin Jefferson, Minnesota Vikings - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
DE Micah Parsons, Green Bay Packers - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +20000 --> This Week's Odds: +15000
QB Russell Wilson, New York Giants - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: OTB --> This Week's Odds: +15000
MORE ARTICLES
NFL · 1 hour ago
Gabriel Santiago
NFL · 2 hours ago
Sportsgrid Staff
NFL · 20 hours ago
David Connelly
NFL · 22 hours ago
John Canady
NFL · 23 hours ago
Sportsgrid Staff
NFL · 24 hours ago
Grant White
NFL · 2 days ago
Gabriel Santiago
NFL · 2 days ago
Paul Connor
NFL · 2 days ago
Gabriel Santiago
NFL · 2 days ago
Paul Connor