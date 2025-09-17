Live NowLive
NFL · 10 minutes ago

Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 3

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) QB Josh Allen, Buffalo Bills

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +300 --> This Week's Odds: +310

  • 24) RB Derrick Henry, Baltimore Ravens

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000

  • 23) QB Sam Darnold, Seattle Seahawks

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +12000 --> This Week's Odds: +10000

  • 22) QB Bo Nix, Denver Broncos

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000

  • 21) QB Daniel Jones, Indianapolis Colts

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +8000

  • 20) RB Saquon Barkley, Philadelphia Eagles

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +8000

  • 19) QB Caleb Williams, Chicago Bears

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3300 --> This Week's Odds: +7500

  • 18) QB Michael Penix Jr., Atlanta Falcons

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7500 --> This Week's Odds: +7500

  • 17) QB Drake Maye, New England Patriots

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +8000 --> This Week's Odds: +7500

  • 16) QB Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +6000

  • 15) QB Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +6000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 14) QB Brock Purdy, San Francisco 49ers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3000 --> This Week's Odds: +6000

  • 13) QB CJ Stroud, Houston Texans

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +4000 --> This Week's Odds: +5000

  • 12) QB Kyler Murray, Arizona Cardinals

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +5000

  • 11) QB Jared Goff, Detroit Lions

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +3000

  • 10) QB Matthew Stafford, Los Angeles Rams

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3300 --> This Week's Odds: +2500

  • 9) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1100 --> This Week's Odds: +2500

  • 8) QB Dak Prescott, Dallas Cowboys

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +4000 --> This Week's Odds: +2500

  • 7) QB Jalen Hurts, Philadelphia Eagles

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1800 --> This Week's Odds: +2000

  • 6) QB Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3500 --> This Week's Odds: +2000

  • 5) QB Jayden Daniels, Washington Commanders

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1200

  • 4) QB Jordan Love, Green Bay Packers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1100 --> This Week's Odds: +850

  • 3) QB Justin Herbert, Los Angeles Chargers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1200 --> This Week's Odds: +85

  • 2) QB Lamar Jackson, Baltimore Ravens

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +380 --> This Week's Odds: +350

