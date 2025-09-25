AFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Going Into Week 4
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Buffalo Bills
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +250 --> This Week's Odds: +195
16) Tennessee Titans
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
15) New York Jets
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +12500 --> This Week's Odds: +15000
14) Miami Dolphins
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +10000 --> This Week's Odds: +12500
13) Cleveland Browns
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +10000
12) Las Vegas Raiders
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +6000 --> This Week's Odds: +8000
11) New England Patriots
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4500 --> This Week's Odds: +6000
10) Cincinnati Bengals
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3300 --> This Week's Odds: +5500
9) Houston Texans
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2000 --> This Week's Odds: +3500
8) Pittsburgh Steelers
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3000
7) Jacksonville Jaguars
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2200 --> This Week's Odds: +2200
6) Denver Broncos
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1600
5) Indianapolis Colts
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1300
4) Kansas City Chiefs
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +700 --> This Week's Odds: +700
3) Los Angeles Chargers
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +800 --> This Week's Odds: +650
2) Baltimore Ravens
AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +230 --> This Week's Odds: +300
