Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 8 minutes ago

AFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Going Into Week 4

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Buffalo Bills

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +250 --> This Week's Odds: +195

  • 15) New York Jets

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +12500 --> This Week's Odds: +15000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 14) Miami Dolphins

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +10000 --> This Week's Odds: +12500

  • 13) Cleveland Browns

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +10000

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • 12) Las Vegas Raiders

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +6000 --> This Week's Odds: +8000

  • 11) New England Patriots

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4500 --> This Week's Odds: +6000

  • 10) Cincinnati Bengals

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3300 --> This Week's Odds: +5500

  • 9) Houston Texans

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2000 --> This Week's Odds: +3500

  • 8) Pittsburgh Steelers

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3000

  • 7) Jacksonville Jaguars

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2200 --> This Week's Odds: +2200

  • 6) Denver Broncos

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1600

  • 5) Indianapolis Colts

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1900 --> This Week's Odds: +1300

  • 4) Kansas City Chiefs

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +700 --> This Week's Odds: +700

  • 3) Los Angeles Chargers

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +800 --> This Week's Odds: +650

  • 2) Baltimore Ravens

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +230 --> This Week's Odds: +300

  • 1) Buffalo Bills

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +250 --> This Week's Odds: +195

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 4

NFL · 1 hour ago

Sportsgrid Staff

NFL Best Bets: Top 2 Betting Picks for Week 4 Football

NFL · 19 hours ago

Gabriel Santiago

ESPN's Early NFL Trade Deadline Buzz: 13 Teams That Need to Make Moves

NFL · 20 hours ago

John Canady

NFL Week 4: Predicting the 7-Team NFC Playoff Bracket

NFL · 21 hours ago

Grant White

NFL Week 4: Predicting the 7-Team AFC Playoff Bracket

NFL · 22 hours ago

Grant White

5 Potential Upsets to Target for NFL Week 4

NFL · 23 hours ago

Gabriel Santiago

5 Most Overrated Teams in the NFL Right Now (Week 4)

NFL · 24 hours ago

Gabriel Santiago

Ranking the NFL's 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now

NFL · 1 day ago

Sportsgrid Staff

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now After Week 3

NFL · 1 day ago

Sportsgrid Staff

Grading Every NFC Team After Week 3

NFL · 2 days ago

Patrick Kelleher