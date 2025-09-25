Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 4
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) QB Josh Allen, Buffalo Bills
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +310 --> This Week's Odds: +220
25) RB Bijan Robinson, Atlanta Falcons
RB Bijan Robinson, Atlanta Falcons - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
24) RB Jahmyr Gibbs, Detroit Lions
RB Jahmyr Gibbs, Detroit Lions - Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
23) QB Bo Nix, Denver Broncos
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
22) QB Drake Maye, New England Patriots
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7500 --> This Week's Odds: +15000
21) QB CJ Stroud, Houston Texans
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +15000
20) RB Derrick Henry, Baltimore Ravens
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +15000
19) QB Kyler Murray, Arizona Cardinals
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +15000
18) QB Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +10000
17) RB Saquon Barkley, Philadelphia Eagles
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +8000 --> This Week's Odds: +1000
16) QB Dak Prescott, Dallas Cowboys
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2500 --> This Week's Odds: +10000
15) QB Sam Darnold, Seattle Seahawks
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +8000
14) QB Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +6500
13) QB Brock Purdy, San Francisco 49ers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +6000
12) QB Caleb Williams, Chicago Bears
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7500 --> This Week's Odds: +6000
11) QB Daniel Jones, Indianapolis Colts
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +8000 --> This Week's Odds: +4000
10) QB Jared Goff, Detroit Lions
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3000 --> This Week's Odds: +3000
9) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2500
8) QB Jalen Hurts, Philadelphia Eagles
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2000 --> This Week's Odds: +2200
7) QB Matthew Stafford, Los Angeles Rams
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2000
6) QB Jayden Daniels, Washington Commanders
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1200 --> This Week's Odds: +1600
5) QB Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1600
4) QB Jordan Love, Green Bay Packers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +850 --> This Week's Odds: +1400
3) QB Justin Herbert, Los Angeles Chargers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +850 --> This Week's Odds: +500
2) QB Lamar Jackson, Baltimore Ravens
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +350 --> This Week's Odds: +320
