NFL · 7 hours ago

NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 4

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Green Bay Packers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +320 --> This Week's Odds: +360

  • 15) New Orleans Saints

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

     

  • 14) Carolina Panthers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +12500 --> This Week's Odds: +15000

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • 13) Chicago Bears

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +5500 --> This Week's Odds: +5000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 12) Dallas Cowboys

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3300 --> This Week's Odds: +4500

  • 11) Atlanta Falcons

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2200 --> This Week's Odds: +3500

  • 10) Arizona Cardinals

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1700 --> This Week's Odds: +2700

  • 9) Seattle Seahawks

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3000 --> This Week's Odds: +2700

  • 8) Minnesota Vikings

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1800 --> This Week's Odds: +1900

  • 7) Washington Commanders

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1300 --> This Week's Odds: +1100

  • 6) Tampa Bay Buccaneers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1000

  • 5) San Francisco 49ers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +900 --> This Week's Odds: +900

  • 4) Los Angeles Rams

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +950 --> This Week's Odds: +850

  • 3) Detroit Lions

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +900 --> This Week's Odds: +600

  • 2) Philadelphia Eagles

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +370 --> This Week's Odds: +360

  • 1) Green Bay Packers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +320 --> This Week's Odds: +360

