NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 4
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) Green Bay Packers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +320 --> This Week's Odds: +360
16) New York Giants
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
15) New Orleans Saints
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
14) Carolina Panthers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +12500 --> This Week's Odds: +15000
13) Chicago Bears
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +5500 --> This Week's Odds: +5000
12) Dallas Cowboys
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3300 --> This Week's Odds: +4500
11) Atlanta Falcons
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2200 --> This Week's Odds: +3500
10) Arizona Cardinals
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1700 --> This Week's Odds: +2700
9) Seattle Seahawks
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3000 --> This Week's Odds: +2700
8) Minnesota Vikings
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1800 --> This Week's Odds: +1900
7) Washington Commanders
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1300 --> This Week's Odds: +1100
6) Tampa Bay Buccaneers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1000
5) San Francisco 49ers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +900 --> This Week's Odds: +900
4) Los Angeles Rams
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +950 --> This Week's Odds: +850
3) Detroit Lions
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +900 --> This Week's Odds: +600
2) Philadelphia Eagles
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +370 --> This Week's Odds: +360
