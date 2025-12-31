College Football Playoff: Predicting Every Game Using Joel Klatt’s Rankings

WATCH
LISTEN
NFL
CFB
NBA
NHL
CBB
MLB
GOLF
All Sports
Picks
More
Sportsgrid Staff
Host · Writer
ASU
N/A
DUKE
MICH
+6.5
+103
O 55.5
TEX
-6.5
+101
U 55.5
NEB
+17.5
+106
O 53.5
UTAH
-17.5
U 53.5
MIA
+9.5
+104
O 42.5
OSU
-9.5
U 42.5
ORE
-7.5
+102
O 46.5
TTU
+7.5
U 46.5
ALA
O 57.5
IND
U 57.5
MISS
O 62.5
UGA
U 62.5
NAVY
CIN
WAKE
MSST
ARIZ
SMU
BSU
10
WASH
38
MEM
7
NCST
31
34
OKLA
24
TXAM
3
TULN
41
JMU
51
WSU
USU
21
TOL
22
LOU
27
CAL
HAW
35
CMU
NW
UNM
17
MINN
20
PITT
ECU
23
PSU
CLEM
GT
BYU
25
UVA
13
MIZZ
LSU
HOU
TENN
28
ILL
30
USC
TCU