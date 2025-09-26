Live NowLive
NCAAF · 5 hours ago

College Football: Ranking All 16 SEC Quarterbacks by ESPN’s QBR

Joe Cervenka

Host · Writer

  • 1) Taylen Green, Arkansas Razorbacks

    2025 Season QBR: 90.5

    Week 4 QBR: 78.0 in loss at Memphis

    Heisman Odds: +8000

  • 15) DJ Lagway, Florida Gators

    2025 Season QBR: 47.4

    Week 4 QBR: 24.1 in loss at Miami

    Heisman Odds: +25000

  • 14) LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks

    2025 Season QBR: 53.7

    Week 4 QBR: 68.9 in loss at Missouri

    Heisman Odds: +10000

  • 13) Arch Manning, Texas Longhorns

    2025 Season QBR: 54.3

    Week 4 QBR: 81.6 in win vs Sam Houston

    Heisman Odds: +4000

  • 12) Blake Shapen, Mississippi State Bulldogs

    2025 Season QBR: 64.2

    Week 4 QBR: 72.0 in win vs Northern Illinois

    Heisman Odds: +30000

  • 11) John Mateer, Oklahoma Sooners

    2025 Season QBR: 74.2

    Week 4 QBR: 65.8 in win vs Auburn

    Heisman Odds: +8000

  • 10) Marcel Reed, Texas A&M Aggies

    2025 Season QBR: 74.6

    Week 3 QBR: 75.3 in win at Notre Dame (Week 4 Bye)

    Heisman Odds: +1400

  • 9) Garrett Nussmeier, LSU Tigers

    2025 Season QBR: 75.2

    Week 4 QBR: 71.8 in win vs SE Louisiana

    Heisman Odds: +1700

  • 8) Joey Aguilar, Tennessee Volunteers

    2025 Season QBR: 75.6

    Week 4 QBR: 59.4 in win vs UAB

    Heisman Odds: +1400

  • 7) Jackson Arnold, Auburn Tigers

    2025 Season QBR: 81.0

    Week 4 QBR: 71.6 in loss at Oklahoma

    Heisman Odds: +5000

  • 5) Beau Pribula, Missouri Tigers

    2025 Season QBR: 83.8

    Week 4 QBR: 81.8 in win vs South Carolina

    Heisman Odds: +3000

  • 6) Ty Simpson, Alabama Crimson Tide

    2025 Season QBR: 81.5

    Week 3 QBR: 89.7 in win vs Wisconsin (Week 4 Bye)

    Heisman Odds: +1700

  • 4) Diego Pavia, Vanderbilt Commodores

    2025 Season QBR: 85.7

    Week 4 QBR: 93.3 in win vs Georgia State

    Heisman Odds: +3000

  • 3) Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels

    2025 Season QBR: 88.5 (2 starts this season)

    Week 4 QBR: 90.1 in win vs Tulane

    Heisman Odds: +3300

  • 2) Gunner Stockton, Georgia Bulldogs

    2025 Season QBR: 89.1

    Week 3 QBR: 93.5 in win at Tennessee (Week 4 Bye)

    Heisman Odds: +1400

  • 1) Taylen Green, Arkansas Razorbacks

    2025 Season QBR: 90.5

    Week 4 QBR: 78.0 in loss at Memphis

    Heisman Odds: +8000

