College Football: Ranking All 16 SEC Quarterbacks by ESPN’s QBR
Joe Cervenka
Host · Writer
1) Taylen Green, Arkansas Razorbacks
2025 Season QBR: 90.5
Week 4 QBR: 78.0 in loss at Memphis
Heisman Odds: +8000
16) Zach Calzada, Kentucky Wildcats
2025 Season QBR: 28.9
Week 2 QBR: 26.3 in loss vs Ole Miss (Hasn't played since Week 2 after suffering right shoulder injury)
Heisman Odds: OTB
15) DJ Lagway, Florida Gators
2025 Season QBR: 47.4
Week 4 QBR: 24.1 in loss at Miami
Heisman Odds: +25000
14) LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks
2025 Season QBR: 53.7
Week 4 QBR: 68.9 in loss at Missouri
Heisman Odds: +10000
13) Arch Manning, Texas Longhorns
2025 Season QBR: 54.3
Week 4 QBR: 81.6 in win vs Sam Houston
Heisman Odds: +4000
12) Blake Shapen, Mississippi State Bulldogs
2025 Season QBR: 64.2
Week 4 QBR: 72.0 in win vs Northern Illinois
Heisman Odds: +30000
11) John Mateer, Oklahoma Sooners
2025 Season QBR: 74.2
Week 4 QBR: 65.8 in win vs Auburn
Heisman Odds: +8000
10) Marcel Reed, Texas A&M Aggies
2025 Season QBR: 74.6
Week 3 QBR: 75.3 in win at Notre Dame (Week 4 Bye)
Heisman Odds: +1400
9) Garrett Nussmeier, LSU Tigers
2025 Season QBR: 75.2
Week 4 QBR: 71.8 in win vs SE Louisiana
Heisman Odds: +1700
8) Joey Aguilar, Tennessee Volunteers
2025 Season QBR: 75.6
Week 4 QBR: 59.4 in win vs UAB
Heisman Odds: +1400
7) Jackson Arnold, Auburn Tigers
2025 Season QBR: 81.0
Week 4 QBR: 71.6 in loss at Oklahoma
Heisman Odds: +5000
5) Beau Pribula, Missouri Tigers
2025 Season QBR: 83.8
Week 4 QBR: 81.8 in win vs South Carolina
Heisman Odds: +3000
6) Ty Simpson, Alabama Crimson Tide
2025 Season QBR: 81.5
Week 3 QBR: 89.7 in win vs Wisconsin (Week 4 Bye)
Heisman Odds: +1700
4) Diego Pavia, Vanderbilt Commodores
2025 Season QBR: 85.7
Week 4 QBR: 93.3 in win vs Georgia State
Heisman Odds: +3000
3) Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels
2025 Season QBR: 88.5 (2 starts this season)
Week 4 QBR: 90.1 in win vs Tulane
Heisman Odds: +3300
2) Gunner Stockton, Georgia Bulldogs
2025 Season QBR: 89.1
Week 3 QBR: 93.5 in win at Tennessee (Week 4 Bye)
Heisman Odds: +1400
1) Taylen Green, Arkansas Razorbacks
2025 Season QBR: 90.5
Week 4 QBR: 78.0 in loss at Memphis
Heisman Odds: +8000
16) Zach Calzada, Kentucky Wildcats
2025 Season QBR: 28.9
Week 2 QBR: 26.3 in loss vs Ole Miss (Hasn't played since Week 2 after suffering right shoulder injury)
Heisman Odds: OTB
MORE ARTICLES
NCAAF · 2 hours ago
John Canady
NCAAF · 4 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 4 hours ago
Sammy Jacobs
NCAAF · 4 hours ago
Grant White
NCAAF · 5 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 5 hours ago
Grant White
NCAAF · 24 hours ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 1 day ago
Grant White
NCAAF · 1 day ago
Sportsgrid Staff
NCAAF · 1 day ago
John Canady