NCAAF · 4 hours ago

Predicting the 1st Loss for All 30 Undefeated College Football Teams

Grant White

Host · Writer

  • Memphis Tigers

    Week 9 - vs. South Florida Bulls

  • Mississippi State Bulldogs

    Week 5 - vs. Tennessee Volunteers

  • Georgia Bulldogs

    Week 15 - SEC Championship Game

  • Vanderbilt Commodores

    Week 6 @ Alabama Crimson Tide

  • Oklahoma Sooners

    Week 7 - @ Texas Longhorns

  • Missouri Tigers

    Week 7 - vs. Alabama Crimson Tide

  • LSU Tigers

    Week 11 - @ Alabama Crimson Tide

  • Ole Miss Rebels

    Week 5 - vs. LSU Tigers

  • Washington Huskies

    Week 5 - vs. Ohio State Buckeyes

  • Penn State Nittany Lions

    Week 10 - @ Ohio State Buckeyes

  • Ohio State Buckeyes

    College Football Playoffs - Semifinals

  • Oregon Ducks

    Week 5 - @ Penn State Nittany Lions

  • Maryland Terrapins

    Week 7 - vs. Nebraska Cornhuskers

  • Indiana Hoosiers

    Week 7 - @ Oregon Ducks

  • USC Trojans

    Week 8 - @ Notre Dame Fighting Irish

  • Arizona Wildcats

    Week 5 - @ Iowa State Cyclones

  • UCF Knights

    Week 7 - @ Cincinnati Bearcats

  • TCU Horned Frogs

    Week 5 - @ Arizona State Sun Devils

  • BYU Cougars

    Week 7 - @ Arizona Wildcats

  • Houston Cougars

    Week 6 - vs. Texas Tech Red Raiders

  • Texas Tech Red Raiders

    College Football Playoffs - Round 1

  • Iowa State Cyclones

    Week 11 - @ TCU Horned Frogs

  • Louisville Cardinals

    Week 5 - @ Pittsburgh Panthers

  • Florida State Seminoles

    Week 6 - vs. Miami (FL) Hurricanes

  • Miami (FL) Hurricanes

    Week 15 - ACC Championship Game

  • Georgia Tech Yellow Jackets

    Week 14 - vs. Georgia Bulldogs

  • UNLV Rebels

    Week 8 - @ Boise State Broncos

  • Navy Midshipmen

    Week 10 - @ North Texas Mean Green

  • North Texas Mean Green

    Week 7 - vs. South Florida Bulls

