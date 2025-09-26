Predicting the 1st Loss for All 30 Undefeated College Football Teams
Grant White
Host · Writer
Memphis Tigers
Week 9 - vs. South Florida Bulls
Texas A&M Aggies
Week 9 - @ LSU Tigers
Mississippi State Bulldogs
Week 5 - vs. Tennessee Volunteers
Georgia Bulldogs
Week 15 - SEC Championship Game
Vanderbilt Commodores
Week 6 @ Alabama Crimson Tide
Oklahoma Sooners
Week 7 - @ Texas Longhorns
Missouri Tigers
Week 7 - vs. Alabama Crimson Tide
LSU Tigers
Week 11 - @ Alabama Crimson Tide
Ole Miss Rebels
Week 5 - vs. LSU Tigers
Washington Huskies
Week 5 - vs. Ohio State Buckeyes
Penn State Nittany Lions
Week 10 - @ Ohio State Buckeyes
Ohio State Buckeyes
College Football Playoffs - Semifinals
Oregon Ducks
Week 5 - @ Penn State Nittany Lions
Maryland Terrapins
Week 7 - vs. Nebraska Cornhuskers
Indiana Hoosiers
Week 7 - @ Oregon Ducks
USC Trojans
Week 8 - @ Notre Dame Fighting Irish
Arizona Wildcats
Week 5 - @ Iowa State Cyclones
UCF Knights
Week 7 - @ Cincinnati Bearcats
TCU Horned Frogs
Week 5 - @ Arizona State Sun Devils
BYU Cougars
Week 7 - @ Arizona Wildcats
Houston Cougars
Week 6 - vs. Texas Tech Red Raiders
Texas Tech Red Raiders
College Football Playoffs - Round 1
Iowa State Cyclones
Week 11 - @ TCU Horned Frogs
Louisville Cardinals
Week 5 - @ Pittsburgh Panthers
Florida State Seminoles
Week 6 - vs. Miami (FL) Hurricanes
Miami (FL) Hurricanes
Week 15 - ACC Championship Game
Georgia Tech Yellow Jackets
Week 14 - vs. Georgia Bulldogs
UNLV Rebels
Week 8 - @ Boise State Broncos
Navy Midshipmen
Week 10 - @ North Texas Mean Green
North Texas Mean Green
Week 7 - vs. South Florida Bulls
