College Football: Ranking All 16 SEC Quarterbacks by ESPN’s QBR
Joe Cervenka
Host · Writer
1) Gunner Stockton, Georgia Bulldogs
2025 Season QBR: 89.6
Week 6 QBR: 92.8 in win vs Kentucky
Week 7 Matchup: at Auburn
Heisman Odds: +3000
16) Cutter Boley, Kentucky Wildcats
2025 Season QBR: 37.6 (three starts)
Week 6 QBR: 76.9 in loss at Georgia
Week 7 Bye
Heisman Odds: OTB
15) Blake Shapen, Mississippi State Bulldogs
2025 Season QBR: 54.3
Week 6 QBR: 51.2 in loss at Texas A&M
Week 7 Matchup: at Florida
Heisman Odds: +30000
14) Arch Manning, Texas Longhorns
2025 Season QBR: 60.1
Week 6 QBR: 70.5 in loss at Florida
Week 7 Matchup: vs Oklahoma
Heisman Odds: +15000
13) DJ Lagway, Florida Gators
2025 Season QBR: 60.3
Week 6 QBR: 94.9 in win vs Texas
Week 7 Matchup: at Texas A&M
Heisman Odds: +20000
12) Marcel Reed, Texas A&M Aggies
2025 Season QBR: 65.1
Week 6 QBR: 56.7 in win vs Mississippi State
Week 7 Matchup: vs Florida
Heisman Odds: +2700
11) LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks
2025 Season QBR: 65.4
Week 5 QBR: 94.8 in win vs Kentucky (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: at LSU
Heisman Odds: +10000
10) Jackson Arnold, Auburn Tigers
2025 Season QBR: 70.2
Week 5 QBR: 35.1 in loss at Texas A&M (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: vs Georgia
Heisman Odds: +30000
9) Joey Aguilar, Tennessee Volunteers
2025 Season QBR: 72.0
Week 5 QBR: 67.7 in win at Mississippi State (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: vs Arkansas
Heisman Odds: +2000
8) John Mateer, Oklahoma Sooners
2025 Season QBR: 75.5
Week 4 QBR: 65.8 in win vs Auburn (Week 5 Bye, Out Week 6 with hand injury)
Week 7 Matchup: at Texas
Heisman Odds: +1000
7) Garrett Nussmeier, LSU Tigers
2025 Season QBR: 76.8
Week 5 QBR: 75.3 in loss at Ole Miss (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: vs South Carolina
Heisman Odds: +5500
6) Beau Pribula, Missouri Tigers
2025 Season QBR: 78.2
Week 5 QBR: 29.4 in win vs UMass (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: Hosting Alabama
Heisman Odds: +3000
5) Ty Simpson, Alabama Crimson Tide
2025 Season QBR: 82.3
Week 6 QBR: 80.1 in win vs Vanderbilt
Week 7 Matchup: at Missouri
Heisman Odds: +750
4) Diego Pavia, Vanderbilt Commodores
2025 Season QBR: 83.4
Week 6 QBR: 53.7 in loss at Alabama
Week 7 Bye
Heisman Odds: +3300
3) Taylen Green, Arkansas Razorbacks
2025 Season QBR: 88.1
Week 5 QBR: 51.3 in loss vs Notre Dame (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: at Tennessee
Heisman Odds: +15000
2) Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels
2025 Season QBR: 88.3 (three starts this season)
Week 5 QBR: 86.9 in win vs LSU (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: vs Washington State
Heisman Odds: +1600
