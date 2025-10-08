Live NowLive
NCAAF · 14 minutes ago

College Football: Ranking All 16 SEC Quarterbacks by ESPN’s QBR

Joe Cervenka

Host · Writer

VIEW MORE

  1) Gunner Stockton, Georgia Bulldogs

    2025 Season QBR: 89.6

    Week 6 QBR: 92.8 in win vs Kentucky

    Week 7 Matchup: at Auburn

    Heisman Odds: +3000

  15) Blake Shapen, Mississippi State Bulldogs

    2025 Season QBR: 54.3

    Week 6 QBR: 51.2 in loss at Texas A&M

    Week 7 Matchup: at Florida

    Heisman Odds: +30000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  14) Arch Manning, Texas Longhorns

    2025 Season QBR: 60.1

    Week 6 QBR: 70.5 in loss at Florida

    Week 7 Matchup: vs Oklahoma

    Heisman Odds: +15000

  13) DJ Lagway, Florida Gators

    2025 Season QBR: 60.3

    Week 6 QBR: 94.9 in win vs Texas

    Week 7 Matchup: at Texas A&M

    Heisman Odds: +20000

  12) Marcel Reed, Texas A&M Aggies

    2025 Season QBR: 65.1

    Week 6 QBR: 56.7 in win vs Mississippi State

    Week 7 Matchup: vs Florida

    Heisman Odds: +2700

  11) LaNorris Sellers, South Carolina Gamecocks

    2025 Season QBR: 65.4

    Week 5 QBR: 94.8 in win vs Kentucky (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: at LSU

    Heisman Odds: +10000

  10) Jackson Arnold, Auburn Tigers

    2025 Season QBR: 70.2

    Week 5 QBR: 35.1 in loss at Texas A&M (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: vs Georgia

    Heisman Odds: +30000

    Stay current on all breaking transfers and rumored landing spots on SportsGrid's CFB portal page.

  9) Joey Aguilar, Tennessee Volunteers

    2025 Season QBR: 72.0

    Week 5 QBR: 67.7 in win at Mississippi State (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: vs Arkansas

    Heisman Odds: +2000

  8) John Mateer, Oklahoma Sooners

    2025 Season QBR: 75.5

    Week 4 QBR: 65.8 in win vs Auburn (Week 5 Bye, Out Week 6 with hand injury)

    Week 7 Matchup: at Texas

    Heisman Odds: +1000

  7) Garrett Nussmeier, LSU Tigers

    2025 Season QBR: 76.8

    Week 5 QBR: 75.3 in loss at Ole Miss (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: vs South Carolina

    Heisman Odds: +5500

  6) Beau Pribula, Missouri Tigers

    2025 Season QBR: 78.2

    Week 5 QBR: 29.4 in win vs UMass (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: Hosting Alabama

    Heisman Odds: +3000

    Go Long with SportsGrid’s Free Weekly College Football Game Picks and College Football Player Prop Bets!

  5) Ty Simpson, Alabama Crimson Tide

    2025 Season QBR: 82.3

    Week 6 QBR: 80.1 in win vs Vanderbilt

    Week 7 Matchup: at Missouri

    Heisman Odds: +750

  4) Diego Pavia, Vanderbilt Commodores

    2025 Season QBR: 83.4

    Week 6 QBR: 53.7 in loss at Alabama

    Week 7 Bye

    Heisman Odds: +3300

  3) Taylen Green, Arkansas Razorbacks

    2025 Season QBR: 88.1

    Week 5 QBR: 51.3 in loss vs Notre Dame (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: at Tennessee

    Heisman Odds: +15000

  2) Trinidad Chambliss, Ole Miss Rebels

    2025 Season QBR: 88.3 (three starts this season)

    Week 5 QBR: 86.9 in win vs LSU (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: vs Washington State

    Heisman Odds: +1600

  • 1) Gunner Stockton, Georgia Bulldogs

    2025 Season QBR: 89.6

    Week 6 QBR: 92.8 in win vs Kentucky

    Week 7 Matchup: at Auburn

    Heisman Odds: +3000

