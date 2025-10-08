Live NowLive
NCAAF · 31 minutes ago

College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN’s QBR

Joe Cervenka

Host · Writer

  • 1. Jayden Maiava, USC Trojans

    2025 Season QBR: 93.5

    Week 5 Stats: 364 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 85.5 QBR in loss at Illinois (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: Hosting Michigan

  • 17. Preston Stone, Northwestern Wildcats

    2025 Season QBR: 41.9

    Week 6 Stats: 262 passing yards, 49 rushing yards, 3 TDs, 0 INTs, 89.0 QBR in win vs UL Monroe

    Week 7 Matchup: Visiting Penn State

  • 16. Mark Gronowski, Iowa Hawkeyes

    2025 Season QBR: 47.0

    Week 5 Stats: 144 passing yards, 1 TD, 1 INT, 54.7 QBR in loss vs Indiana (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: Visiting Wisconsin

  • 15. Malik Washington, Maryland Terrapins

    2025 Season QBR: 54.8

    Week 6 Stats: 219 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 59.0 QBR in loss vs Washington

    Week 7 Matchup: Hosting Nebraska

  • 14. Drew Allar, Penn State Nittany Lions

    2025 Season QBR: 56.2

    Week 6 Stats: 200 passing yards, 78 rushing yards, 2 TDs, 0 INTs, 79.9 QBR in loss at UCLA

    Week 7 Matchup: Hosting Northwestern

  • 13. Ryan Browne, Purdue Boilermakers

    2025 Season QBR: 58.1

    Week 6 Stats: 302 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 60.3 QBR in loss vs Illinois

    Week 7 Matchup: Visiting Minnesota

  • 12. Dylan Raiola, Nebraska Cornhuskers

    2025 Season QBR: 66.6

    Week 6 Stats: 194 passing yards, 1 TD, 1 INT, 18.9 QBR in win vs Michigan State

    Week 7 Matchup: Visiting Maryland

  • 11. Drake Lindsey, Minnesota Golden Gophers

    2025 Season QBR: 67.2

    Week 6 Stats: 94 passing yards, 0 TDs, 0 INTs, 70.1 QBR in loss at Ohio State

    Week 7 Matchup: Hosting Purdue

  • 10. Nico Iamaleava, UCLA Bruins

    2025 Season QBR: 70.8

    Week 6 Stats: 166 passing yards, 128 rushing yards, 5 TDs, 0 INTs, 97.4 QBR in win vs Penn State

    Week 7 Matchup: Visiting Michigan State

  • 9. Athan Kaliakmanis, Rutgers Scarlet Knights

    2025 Season QBR: 71.5

    Week 5 Stats: 249 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 51.1 QBR in loss at Minnesota (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: Visiting Washington

  • 8. Bryce Underwood, Michigan Wolverines

    2025 Season QBR: 74.2

    Week 6 Stats: 270 passing yards 1 TD, 0 INTs, 67.1 QBR in win vs Wisconsin

    Week 7 Matchup: Visiting USC

  • 7. Aidan Chiles, Michigan State Spartans

    2025 Season QBR: 76.0

    Week 6 Stats: 85 passing yards, 2 TDs, 2 INTs, 65.6 QBR in loss at Nebraska

    Week 7 Matchup: Hosting UCLA

  • 6. Dante Moore, Oregon Ducks

    2025 Season QBR: 79.8

    Week 5 Stats: 248 passing yards, 35 rushing yards, 3 TDs, 0 INTs, 80.7 QBR in win at Penn State (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: Hosting Indiana

  • 5. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers

    2025 Season QBR: 81.8

    Week 5 Stats: 233 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 68.5 QBR in win at I0wa (Week 6 Bye)

    Week 7 Matchup: Visiting Oregon

  • 4. Demond Williams Jr., Washington Huskies

    2025 Season QBR: 82.9

    Week 6 Stats: 275 passing yards, 54 rushing yards 2 TDs, 1 INT, 74.0 QBR in win vs Maryland

    Week 7 Matchup: Hosting Rutgers

  • 3. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes

    2025 Season QBR: 85.8

    Week 6 Stats: 326 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 97.4 QBR in win vs Minnesota

    Week 7 Matchup: Visiting Illinois

  • 2. Luke Altmyer, Illinois Fightning Illini

    2025 Season QBR: 86.8

    Week 6 Stats: 390 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 90.9 QBR in win at Purdue

    Week 7 Matchup: Hosting Ohio State

