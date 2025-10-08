College Football: Ranking All 18 Big Ten Quarterbacks by ESPN’s QBR
Joe Cervenka
Host · Writer
1. Jayden Maiava, USC Trojans
2025 Season QBR: 93.5
Week 5 Stats: 364 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 85.5 QBR in loss at Illinois (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: Hosting Michigan
18. Danny O'Neill, Wisconsin Badgers
2025 Season QBR: 37.1
Week 4 Stats: 120 passing yards, 0 TDs, 1 INT, 18.3 QBR in loss vs Maryland (Week 5 Bye, Benched Week 6)
Week 7 Matchup: Hosting Iowa
17. Preston Stone, Northwestern Wildcats
2025 Season QBR: 41.9
Week 6 Stats: 262 passing yards, 49 rushing yards, 3 TDs, 0 INTs, 89.0 QBR in win vs UL Monroe
Week 7 Matchup: Visiting Penn State
16. Mark Gronowski, Iowa Hawkeyes
2025 Season QBR: 47.0
Week 5 Stats: 144 passing yards, 1 TD, 1 INT, 54.7 QBR in loss vs Indiana (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: Visiting Wisconsin
15. Malik Washington, Maryland Terrapins
2025 Season QBR: 54.8
Week 6 Stats: 219 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 59.0 QBR in loss vs Washington
Week 7 Matchup: Hosting Nebraska
14. Drew Allar, Penn State Nittany Lions
2025 Season QBR: 56.2
Week 6 Stats: 200 passing yards, 78 rushing yards, 2 TDs, 0 INTs, 79.9 QBR in loss at UCLA
Week 7 Matchup: Hosting Northwestern
13. Ryan Browne, Purdue Boilermakers
2025 Season QBR: 58.1
Week 6 Stats: 302 passing yards, 2 TDs, 0 INTs, 60.3 QBR in loss vs Illinois
Week 7 Matchup: Visiting Minnesota
12. Dylan Raiola, Nebraska Cornhuskers
2025 Season QBR: 66.6
Week 6 Stats: 194 passing yards, 1 TD, 1 INT, 18.9 QBR in win vs Michigan State
Week 7 Matchup: Visiting Maryland
11. Drake Lindsey, Minnesota Golden Gophers
2025 Season QBR: 67.2
Week 6 Stats: 94 passing yards, 0 TDs, 0 INTs, 70.1 QBR in loss at Ohio State
Week 7 Matchup: Hosting Purdue
10. Nico Iamaleava, UCLA Bruins
2025 Season QBR: 70.8
Week 6 Stats: 166 passing yards, 128 rushing yards, 5 TDs, 0 INTs, 97.4 QBR in win vs Penn State
Week 7 Matchup: Visiting Michigan State
9. Athan Kaliakmanis, Rutgers Scarlet Knights
2025 Season QBR: 71.5
Week 5 Stats: 249 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 51.1 QBR in loss at Minnesota (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: Visiting Washington
8. Bryce Underwood, Michigan Wolverines
2025 Season QBR: 74.2
Week 6 Stats: 270 passing yards 1 TD, 0 INTs, 67.1 QBR in win vs Wisconsin
Week 7 Matchup: Visiting USC
7. Aidan Chiles, Michigan State Spartans
2025 Season QBR: 76.0
Week 6 Stats: 85 passing yards, 2 TDs, 2 INTs, 65.6 QBR in loss at Nebraska
Week 7 Matchup: Hosting UCLA
6. Dante Moore, Oregon Ducks
2025 Season QBR: 79.8
Week 5 Stats: 248 passing yards, 35 rushing yards, 3 TDs, 0 INTs, 80.7 QBR in win at Penn State (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: Hosting Indiana
5. Fernando Mendoza, Indiana Hoosiers
2025 Season QBR: 81.8
Week 5 Stats: 233 passing yards, 2 TDs, 1 INT, 68.5 QBR in win at I0wa (Week 6 Bye)
Week 7 Matchup: Visiting Oregon
4. Demond Williams Jr., Washington Huskies
2025 Season QBR: 82.9
Week 6 Stats: 275 passing yards, 54 rushing yards 2 TDs, 1 INT, 74.0 QBR in win vs Maryland
Week 7 Matchup: Hosting Rutgers
3. Julian Sayin, Ohio State Buckeyes
2025 Season QBR: 85.8
Week 6 Stats: 326 passing yards, 3 TDs, 0 INTs, 97.4 QBR in win vs Minnesota
Week 7 Matchup: Visiting Illinois
2. Luke Altmyer, Illinois Fightning Illini
2025 Season QBR: 86.8
Week 6 Stats: 390 passing yards, 1 TD, 0 INTs, 90.9 QBR in win at Purdue
Week 7 Matchup: Hosting Ohio State
