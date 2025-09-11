Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 4 hours ago

AFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Going Into Week 2

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Buffalo Bills

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +350 --> This Week's Odds: +310

  • 15) Tennessee Titans

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +8000 --> This Week's Odds: +10000

  • 14) New York Jets

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +12500 --> This Week's Odds: +10000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 13) Miami Dolphins

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +6000

  • 12) New England Patriots

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +4500

  • 11) Las Vegas Raiders

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4500 --> This Week's Odds: +4000

  • 10) Indianapolis Colts

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4000 --> This Week's Odds: +2700

  • 9) Jacksonville Jaguars

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3000 --> This Week's Odds: +2200

  • 8) Pittsburgh Steelers

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2500 --> This Week's Odds: +2200

  • 7) Houston Texans

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1200 --> This Week's Odds: +1400

  • 6) Denver Broncos

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1200 --> This Week's Odds: +1200

  • 5) Los Angeles Chargers

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1500 --> This Week's Odds: +1000

  • 4) Cincinnati Bengals

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +950 --> This Week's Odds: +1000

  • 3) Kansas City Chiefs

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +420 --> This Week's Odds: +500

  • 2) Baltimore Ravens

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +340 --> This Week's Odds: +360

  • 1) Buffalo Bills

    AFC Championship Winner Previous Week's Odds: +350 --> This Week's Odds: +310

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Commanders Top NFL Player Props vs Packers Thursday Night Football

NFL · 1 hour ago

Sportsgrid Staff

Packers Top NFL Player Props vs Commanders Thursday Night Football

NFL · 1 hour ago

Sportsgrid Staff

NFL Week 2: Predicting the Outcomes of All 16 Games

NFL · 1 hour ago

Grant White

NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 2

NFL · 3 hours ago

Sportsgrid Staff

5 Potential Upsets to Target for NFL Week 2

NFL · 4 hours ago

Gabriel Santiago

Grading Every NFC Team's Performance Through Week 1

NFL · 4 hours ago

Patrick Kelleher

Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 2

NFL · 5 hours ago

Sportsgrid Staff

NFL Best Bets: Jump on These Week 2 Player Props

NFL · 22 hours ago

Paul Connor

NFL Best Bets: Top 2 Betting Picks for Week 2

NFL · 24 hours ago

Gabriel Santiago

Fantasy Football Week 2: Top 5 Waiver Wire Adds (PPR)

NFL · 1 day ago

Paul Connor