NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 2
1) Philadelphia Eagles
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +370 --> This Week's Odds: +350
16) New Orleans Saints
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
15) New York Giants
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +8000 --> This Week's Odds: +10000
14) Carolina Panthers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +6000 --> This Week's Odds: +7000
13) Atlanta Falcons
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2700 --> This Week's Odds: +3500
12) Seattle Seahawks
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2700 --> This Week's Odds: +3500
11) Dallas Cowboys
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3000 --> This Week's Odds: +3300
10) Chicago Bears
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1900 --> This Week's Odds: +3000
9) Arizona Cardinals
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1900
8) Tampa Bay Buccaneers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1300 --> This Week's Odds: +1100
7) Minnesota Vikings
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1200 --> This Week's Odds: +1100
6) Washington Commanders
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1000
5) Detroit Lions
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +600 --> This Week's Odds: +1000
4) Los Angeles Rams
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +950 --> This Week's Odds: +950
3) San Francisco 49ers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +850 --> This Week's Odds: +900
2) Green Bay Packers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +650 --> This Week's Odds: +400
