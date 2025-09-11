Live NowLive
WATCH

LISTEN

NFL · 2 hours ago

NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 2

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Philadelphia Eagles

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +370 --> This Week's Odds: +350

  • 15) New York Giants

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +8000 --> This Week's Odds: +10000

    

  • 14) Carolina Panthers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +6000 --> This Week's Odds: +7000

  • 13) Atlanta Falcons

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2700 --> This Week's Odds: +3500

  • 12) Seattle Seahawks

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2700 --> This Week's Odds: +3500

  • 11) Dallas Cowboys

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3000 --> This Week's Odds: +3300

  • 10) Chicago Bears

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1900 --> This Week's Odds: +3000

  • 9) Arizona Cardinals

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1900

  • 8) Tampa Bay Buccaneers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1300 --> This Week's Odds: +1100

  • 7) Minnesota Vikings

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1200 --> This Week's Odds: +1100

  • 6) Washington Commanders

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1000

  • 5) Detroit Lions

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +600 --> This Week's Odds: +1000

  • 4) Los Angeles Rams

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +950 --> This Week's Odds: +950

  • 3) San Francisco 49ers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +850 --> This Week's Odds: +900

  • 2) Green Bay Packers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +650 --> This Week's Odds: +400

  • 1) Philadelphia Eagles

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +370 --> This Week's Odds: +350

