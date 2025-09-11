Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 2
Sportsgrid Staff
Host · Writer
1) QB Josh Allen, Buffalo Bills
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +500 --> This Week's Odds: +300
25) QB Bo Nix, Denver Broncos
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +10000
24) RB Derrick Henry, Baltimore Ravens
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +10000
23) RB Saquon Barkley, Philadelphia Eagles
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +10000
22) QB Drake Maye, New England Patriots
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +8000
21) QB JJ McCarthy, Minnesota Vikings
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7500 --> This Week's Odds: +7500
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
20) QB Michael Penix Jr., Atlanta Falcons
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +7500
19) QB Geno Smith, Las Vegas Raiders
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +7500
18) QB Jared Goff, Detroit Lions
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +6000
17) QB Kyler Murray, Arizona Cardinals
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +6000
16) QB Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +4500 --> This Week's Odds: +5000
15) QB Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7500 --> This Week's Odds: +5000
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
14) QB CJ Stroud, Houston Texans
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2500 --> This Week's Odds: +4000
13) QB Dak Prescott, Dallas Cowboys
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +4000 --> This Week's Odds: +4000
12) QB Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +3500
11) QB Matthew Stafford, Los Angeles Rams
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +4000 --> This Week's Odds: +3300
10) QB Caleb Williams, Chicago Bears
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3700 --> This Week's Odds: +3300
9) QB Brock Purdy, San Francisco 49ers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2200 --> This Week's Odds: +3000
8) QB Jalen Hurts, Philadelphia Eagles
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1800
7) QB Joe Burrow, Cincinnati Bengals
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +600 --> This Week's Odds: +1200
6) QB Justin Herbert, Los Angeles Chargers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1200
5) QB Jordan Love, Green Bay Packers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1600 --> This Week's Odds: +1100
4) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +600 --> This Week's Odds: +1100
3) QB Jayden Daniels, Washington Commanders
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1000
2) QB Lamar Jackson, Baltimore Ravens
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +490 --> This Week's Odds: +380
1) QB Josh Allen, Buffalo Bills
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +500 --> This Week's Odds: +300
25) QB Bo Nix, Denver Broncos
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +10000
MORE ARTICLES
NFL · 18 hours ago
Paul Connor
NFL · 19 hours ago
Gabriel Santiago
NFL · 22 hours ago
Paul Connor
NFL · 23 hours ago
Andrew Weimer
NFL · 23 hours ago
Grant White
NFL · 23 hours ago
Grant White
NFL · 23 hours ago
Grant White
NFL · 24 hours ago
Sportsgrid Staff
NFL · 1 day ago
Nick Raducanu
NFL · 1 day ago
Sportsgrid Staff