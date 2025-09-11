Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 10 minutes ago

Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 2

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) QB Josh Allen, Buffalo Bills

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +500 --> This Week's Odds: +300

  • 24) RB Derrick Henry, Baltimore Ravens

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +10000

  • 23) RB Saquon Barkley, Philadelphia Eagles

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +10000

  • 22) QB Drake Maye, New England Patriots

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +8000

  • 21) QB JJ McCarthy, Minnesota Vikings

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7500 --> This Week's Odds: +7500

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 20) QB Michael Penix Jr., Atlanta Falcons

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +6000 --> This Week's Odds: +7500

  • 19) QB Geno Smith, Las Vegas Raiders

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +7500

  • 18) QB Jared Goff, Detroit Lions

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +6000

  • 17) QB Kyler Murray, Arizona Cardinals

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +6000

  • 16) QB Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +4500 --> This Week's Odds: +5000

  • 15) QB Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7500 --> This Week's Odds: +5000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 14) QB CJ Stroud, Houston Texans

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2500 --> This Week's Odds: +4000

  • 13) QB Dak Prescott, Dallas Cowboys

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +4000 --> This Week's Odds: +4000

  • 12) QB Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +3500

  • 11) QB Matthew Stafford, Los Angeles Rams

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +4000 --> This Week's Odds: +3300

  • 10) QB Caleb Williams, Chicago Bears

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3700 --> This Week's Odds: +3300

  • 9) QB Brock Purdy, San Francisco 49ers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2200 --> This Week's Odds: +3000

  • 8) QB Jalen Hurts, Philadelphia Eagles

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1800

  • 7) QB Joe Burrow, Cincinnati Bengals

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +600 --> This Week's Odds: +1200

  • 6) QB Justin Herbert, Los Angeles Chargers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1200

  • 5) QB Jordan Love, Green Bay Packers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1600 --> This Week's Odds: +1100

  • 4) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +600 --> This Week's Odds: +1100

  • 3) QB Jayden Daniels, Washington Commanders

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1000 --> This Week's Odds: +1000

  • 2) QB Lamar Jackson, Baltimore Ravens

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +490 --> This Week's Odds: +380

  • 1) QB Josh Allen, Buffalo Bills

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +500 --> This Week's Odds: +300

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

NFL Best Bets: Jump on These Week 2 Player Props

NFL · 18 hours ago

Paul Connor

NFL Best Bets: Top 2 Betting Picks for Week 2

NFL · 19 hours ago

Gabriel Santiago

Fantasy Football Week 2: Top 5 Waiver Wire Adds (PPR)

NFL · 22 hours ago

Paul Connor

NFL: Week 1 Takeaways From The AFC North

NFL · 23 hours ago

Andrew Weimer

NFL Week 2: Predicting the 7-Team NFC Playoff Bracket

NFL · 23 hours ago

Grant White

NFL Week 2: Predicting the 7-Team AFC Playoff Bracket

NFL · 23 hours ago

Grant White

Predicting the 14-Team 2025 NFL Playoff Bracket Ahead of Week 2

NFL · 23 hours ago

Grant White

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now After Week 1

NFL · 24 hours ago

Sportsgrid Staff

NFL: Week 1 Takeaways From The AFC East Division

NFL · 1 day ago

Nick Raducanu

Ranking the NFL's 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now

NFL · 1 day ago

Sportsgrid Staff