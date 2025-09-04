Live NowLive
NFL · 3 hours ago

AFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Right Now

Host · Writer

  • 1) Baltimore Ravens

    AFC Championship Winner Odds: +340

    Super Bowl Winner Odds: +700

  • 15) New York Jets

    AFC Championship Winner Odds: +12500

    Super Bowl Winner Odds: +25000

  • 14) Tennessee Titans

    AFC Championship Winner Odds: +8000

    Super Bowl Winner Odds: +22500

  • 13) Las Vegas Raiders

    AFC Championship Winner Odds: +4500

    Super Bowl Winner Odds: +10000

  • 12) Indianapolis Colts

    AFC Championship Winner Odds: +4000

    Super Bowl Winner Odds: +8000

  • 11) New England Patriots

    AFC Championship Winner Odds: +3500

    Super Bowl Winner Odds: +8000

  • 10) Miami Dolphins

    AFC Championship Winner Odds: +3500

    Super Bowl Winner Odds: +8000

  • 9) Jacksonville Jaguars

    AFC Championship Winner Odds: +3000

    Super Bowl Winner Odds: +6000

  • 8) Pittsburgh Steelers

    AFC Championship Winner Odds: +2500

    Super Bowl Winner Odds: +5500

  • 7) Los Angeles Chargers

    AFC Championship Winner Odds: +1500

    Super Bowl Winner Odds: +3000

  • 6) Houston Texans

    AFC Championship Winner Odds: +1200

    Super Bowl Winner Odds: +2500

  • 5) Denver Broncos

    AFC Championship Winner Odds: +1200

    Super Bowl Winner Odds: +2500

  • 4) Cincinnati Bengals

    AFC Championship Winner Odds: +950

    Super Bowl Winner Odds: +1900

  • 3) Kansas City Chiefs

    AFC Championship Winner Odds: +420

    Super Bowl Winner Odds: +850

  • 2) Buffalo Bills

    AFC Championship Winner Odds: +350

    Super Bowl Winner Odds: +700

