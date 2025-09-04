AFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Right Now
1) Baltimore Ravens
AFC Championship Winner Odds: +340
Super Bowl Winner Odds: +700
16) Cleveland Browns
AFC Championship Winner Odds: +12500
Super Bowl Winner Odds: +30000
15) New York Jets
AFC Championship Winner Odds: +12500
Super Bowl Winner Odds: +25000
14) Tennessee Titans
AFC Championship Winner Odds: +8000
Super Bowl Winner Odds: +22500
13) Las Vegas Raiders
AFC Championship Winner Odds: +4500
Super Bowl Winner Odds: +10000
12) Indianapolis Colts
AFC Championship Winner Odds: +4000
Super Bowl Winner Odds: +8000
11) New England Patriots
AFC Championship Winner Odds: +3500
Super Bowl Winner Odds: +8000
10) Miami Dolphins
AFC Championship Winner Odds: +3500
Super Bowl Winner Odds: +8000
9) Jacksonville Jaguars
AFC Championship Winner Odds: +3000
Super Bowl Winner Odds: +6000
8) Pittsburgh Steelers
AFC Championship Winner Odds: +2500
Super Bowl Winner Odds: +5500
7) Los Angeles Chargers
AFC Championship Winner Odds: +1500
Super Bowl Winner Odds: +3000
6) Houston Texans
AFC Championship Winner Odds: +1200
Super Bowl Winner Odds: +2500
5) Denver Broncos
AFC Championship Winner Odds: +1200
Super Bowl Winner Odds: +2500
4) Cincinnati Bengals
AFC Championship Winner Odds: +950
Super Bowl Winner Odds: +1900
3) Kansas City Chiefs
AFC Championship Winner Odds: +420
Super Bowl Winner Odds: +850
2) Buffalo Bills
AFC Championship Winner Odds: +350
Super Bowl Winner Odds: +700
