NFL · 1 hour ago

ESPN NFL Power Rankings Right Now! Going Into Week 1

John Canady

Host · Writer

VIEW MORE

  • 32) Tennessee Titans

    ESPN Postdraft Ranking: 31

    Super Bowl Odds: +20000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 2) Kansas City Chiefs

    ESPN Postdraft Ranking: 1

    Super Bowl Odds: +850

  • 3) Buffalo Bills

    ESPN Postdraft Ranking: 3

    Super Bowl Odds: +700

  • 4) Baltimore Ravens

    ESPN Postdraft Ranking: 5

    Super Bowl Odds: +650

  • 5) Detroit Lions

    ESPN Postdraft Ranking: 4

    Super Bowl Odds: +1200

  • 6) Washington Commanders

    ESPN Postdraft Ranking: 6

    Super Bowl Odds: +2200

  • 7) Green Bay Packers

    ESPN Postdraft Ranking: 8

    Super Bowl Odds: +1200

  • 8) Los Angeles Rams

    ESPN Postdraft Ranking: 7

    Super Bowl Odds: +2000

  • 9) Cincinnati Bengals

    ESPN Postdraft Ranking: 10

    Super Bowl Odds: +1900

  • 10) Minnesota Vikings

    ESPN Postdraft Ranking: 9

    Super Bowl Odds: +2500

  • 11) Denver Broncos

    ESPN Postdraft Ranking: 14

    Super Bowl Odds: +2500

  • 12) Houston Texans

    ESPN Postdraft Ranking: 13

    Super Bowl Odds: +2500

  • 13) Tampa Bay Buccaneers

    ESPN Postdraft Ranking: 12

    Super Bowl Odds: +2700

  • 14) Los Angeles Chargers

    ESPN Postdraft Ranking: 11

    Super Bowl Odds: +3000

  • 15) San Francisco 49ers

    ESPN Postdraft Ranking: 15

    Super Bowl Odds: +1800

  • 16) Pittsburgh Steelers

    ESPN Postdraft Ranking: 17

    Super Bowl Odds: +5000

  • 17) Seattle Seahawks

    ESPN Postdraft Ranking: 16

    Super Bowl Odds: +6500

  • 18) Dallas Cowboys

    ESPN Postdraft Ranking: 19

    Super Bowl Odds: +6000

  • 19) Atlanta Falcons

    ESPN Postdraft Ranking: 18

    Super Bowl Odds: +6500

  • 20) Miami Dolphins

    ESPN Postdraft Ranking: 20

    Super Bowl Odds: +8000

  • 21) Chicago Bears

    ESPN Postdraft Ranking: 21

    Super Bowl Odds: +3500

  • 22) Arizona Cardinals

    ESPN Postdraft Ranking: 22

    Super Bowl Odds: +4500

  • 23) New England Patriots

    ESPN Postdraft Ranking: 23

    Super Bowl Odds: +8000

  • 24) Jacksonville Jaguars

    ESPN Postdraft Ranking: 25

    Super Bowl Odds: +6000

  • 25) Las Vegas Raiders

    ESPN Postdraft Ranking: 26

    Super Bowl Odds: +10000

  • 26) Indianapolis Colts

    ESPN Postdraft Ranking: 24

    Super Bowl Odds: +8000

  • 27) Carolina Panthers

    ESPN Postdraft Ranking: 27

    Super Bowl Odds: +12500

  • 28) New York Jets

    ESPN Postdraft Ranking: 30

    Super Bowl Odds: +22500

  • 29) New York Giants

    ESPN Postdraft Ranking: 32

    Super Bowl Odds: +15000

  • 30) Cleveland Browns

    ESPN Postdraft Ranking: 29

    Super Bowl Odds: +30000

  • 31) New Orleans Saints

    ESPN Postdraft Ranking: 28

    Super Bowl Odds: +40000

