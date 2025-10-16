NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 7

1) Green Bay Packers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +440 --> This Week's Odds: +370
16) New York Giants
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
15) Carolina Panthers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
14) New Orleans Saints
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
Matriculate down the field with SportsGrid’s FREE Top College Football Picks and College Football Player Prop Picks every week!
13) Arizona Cardinals
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +8000 --> This Week's Odds: +10000
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
12) Dallas Cowboys
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3500
11) Chicago Bears
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4000 --> This Week's Odds: +3000
10) Minnesota Vikings
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3000 --> This Week's Odds: +2500
Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.
9) Atlanta Falcons
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +2200
Go Long with SportsGrid’s Free Weekly College Football Game Picks and College Football Player Prop Bets!
8) Washington Commanders
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1200 --> This Week's Odds: +1700
Stay current on all breaking transfers and rumored landing spots on SportsGrid's CFB portal page.
7) Seattle Seahawks
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1400
6) San Francisco 49ers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +850 --> This Week's Odds: +1100
5) Tampa Bay Buccaneers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +800
4) Los Angeles Rams
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +800 --> This Week's Odds: +750
3) Philadelphia Eagles
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +360 --> This Week's Odds: +500
Matriculate down the field with SportsGrid’s FREE Top College Football Picks and College Football Player Prop Picks every week!
2) Detroit Lions
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +410 --> This Week's Odds: +460
1) Green Bay Packers
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +440 --> This Week's Odds: +370
16) New York Giants
NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
NFL · 3 hours ago
NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 7
Sportsgrid Staff
Host · Writer
MORE ARTICLES
NFL · 1 hour ago
Joe Cervenka
NFL · 3 hours ago
Gabriel Santiago
NFL · 3 hours ago
Patrick Kelleher
NFL · 3 hours ago
Gabriel Santiago
NFL · 5 hours ago
Sportsgrid Staff
NFL · 5 hours ago
Sportsgrid Staff
NFL · 6 hours ago
Sportsgrid Staff
NFL · 6 hours ago
Sportsgrid Staff
NFL · 24 hours ago
Paul Connor
NFL · 24 hours ago
Gabriel Santiago