Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 3 hours ago

NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Heading Into Week 7

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Green Bay Packers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +440 --> This Week's Odds: +370

  • 15) Carolina Panthers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

     

  • 14) New Orleans Saints

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

    Matriculate down the field with SportsGrid’s FREE Top College Football Picks and College Football Player Prop Picks every week!

     

  • 13) Arizona Cardinals

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +8000 --> This Week's Odds: +10000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 12) Dallas Cowboys

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +3500

     

  • 11) Chicago Bears

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +4000 --> This Week's Odds: +3000

     

  • 10) Minnesota Vikings

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3000 --> This Week's Odds: +2500

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • 9) Atlanta Falcons

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +3500 --> This Week's Odds: +2200

    Go Long with SportsGrid’s Free Weekly College Football Game Picks and College Football Player Prop Bets!

     

  • 8) Washington Commanders

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1200 --> This Week's Odds: +1700

    Stay current on all breaking transfers and rumored landing spots on SportsGrid's CFB portal page.

  • 7) Seattle Seahawks

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +2000 --> This Week's Odds: +1400

     

  • 6) San Francisco 49ers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +850 --> This Week's Odds: +1100

  • 5) Tampa Bay Buccaneers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +1100 --> This Week's Odds: +800

  • 4) Los Angeles Rams

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +800 --> This Week's Odds: +750

  • 3) Philadelphia Eagles

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +360 --> This Week's Odds: +500

    Matriculate down the field with SportsGrid’s FREE Top College Football Picks and College Football Player Prop Picks every week! 

  • 2) Detroit Lions

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +410 --> This Week's Odds: +460

     

  • 1) Green Bay Packers

    NFC Championship Winner Previous Week's Odds: +440 --> This Week's Odds: +370

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

NFL Week 7 Thursday Night Football: Steelers vs Bengals Betting Trends

NFL · 1 hour ago

Joe Cervenka

5 Most Underrated Teams in the NFL Right Now (Week 7)

NFL · 3 hours ago

Gabriel Santiago

Steelers vs Bengals: Best NFL Player Props for TNF

NFL · 3 hours ago

Patrick Kelleher

NFL Thursday Night Football Best Bets: Steelers vs Bengals

NFL · 3 hours ago

Gabriel Santiago

AFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Going Into Week 7

NFL · 5 hours ago

Sportsgrid Staff

NFL's 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now Ranked

NFL · 5 hours ago

Sportsgrid Staff

Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 7

NFL · 6 hours ago

Sportsgrid Staff

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now

NFL · 6 hours ago

Sportsgrid Staff

NFL Week 7 Early Look: Jump on These Anytime TD Props

NFL · 24 hours ago

Paul Connor

NFL Best Bets: Top 2 Betting Picks for Week 7

NFL · 24 hours ago

Gabriel Santiago