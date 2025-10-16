Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 10 minutes ago

Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 7

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +400 --> This Week's Odds: +200

  • 24) WR Puka Nacua, Los Angeles Rams

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +20000

     

  • 23) DE Micah Parsons, Green Bay Packers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +17500

    Blitz the Books with SportsGrid's 4- & 5-Star NFL Game Picks and NFL Player Prop Bets.

  • 22) QB Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +17500

  • 21) RB Christian McCaffrey, San Francisco 49ers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • 20) RB Bijan Robinson, Atlanta Falcons

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000

    March down the field with SportsGrid’s FREE Top NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks weekly!

     

     

  • 19) QB Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

     

  • 18) QB Jalen Hurts, Philadelphia Eagles

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +10000

  • 17) QB Caleb Williams, Chicago Bears

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000

  • 16) QB CJ Stroud, Houston Texans

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000

  • 15) RB Jonathan Taylor, Indianapolis Colts

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000

     

  • 14) QB Bo Nix, Denver Broncos

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7500 --> This Week's Odds: +10000

  • 13) QB Jayden Daniels, Washington Commanders

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +5000

     

  • 12) QB Dak Prescott, Dallas Cowboys

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2200 --> This Week's Odds: +5000

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • 11) QB Lamar Jackson, Baltimore Ravens

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +5000

  • 10) QB Sam Darnold, Seattle Seahawks

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +4000

  • 9) QB Daniel Jones, Indianapolis Colts

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +2500

    Blitz the Books with SportsGrid's 4- & 5-Star NFL Game Picks and NFL Player Prop Bets.

     

  • 8) QB Justin Herbert, Los Angeles Chargers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2000 --> This Week's Odds: +2500

    March down the field with SportsGrid’s FREE Top NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks weekly!

  • 7) QB Jordan Love, Green Bay Packers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1800

  • 6) QB Matthew Stafford, Los Angeles Rams

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1600

  • 5) QB Jared Goff, Detroit Lions

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1600

  • 4) QB Drake Maye, New England Patriots

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3300 --> This Week's Odds: +1000

  • 3) QB Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +950 --> This Week's Odds: +350

  • 2) QB Josh Allen, Buffalo Bills

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +135 --> This Week's Odds: +300

  • 1) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

    Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +400 --> This Week's Odds: +200

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now

NFL · 1 hour ago

Sportsgrid Staff

NFL Week 7 Early Look: Jump on These Anytime TD Props

NFL · 19 hours ago

Paul Connor

NFL Best Bets: Top 2 Betting Picks for Week 7

NFL · 19 hours ago

Gabriel Santiago

NFL Week 7: Predicting the 7-Team NFC Playoff Bracket

NFL · 21 hours ago

Grant White

NFL Week 7: Predicting the 7-Team AFC Playoff Bracket

NFL · 21 hours ago

Grant White

5 NFL Teams That Should Be Worried After Week 6

NFL · 21 hours ago

Patrick Kelleher

5 Most Overrated Teams in the NFL Right Now (Week 7)

NFL · 22 hours ago

Gabriel Santiago

Power Ranking the Top 10 NFL Teams Right Now After Week 6

NFL · 22 hours ago

Patrick Kelleher

Predicting the 14-Team NFL Playoff Bracket After Week 6

NFL · 2 days ago

Grant White

Power Ranking the Top 10 NFL Quarterbacks After Week 6

NFL · 2 days ago

John Canady