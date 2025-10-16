Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 7

1) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +400 --> This Week's Odds: +200
25) WR Amon-Ra St. Brown, Detroit Lions
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +20000 --> This Week's Odds: +20000
24) WR Puka Nacua, Los Angeles Rams
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +20000
23) DE Micah Parsons, Green Bay Packers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +17500
Blitz the Books with SportsGrid's 4- & 5-Star NFL Game Picks and NFL Player Prop Bets.
22) QB Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +17500
21) RB Christian McCaffrey, San Francisco 49ers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.
20) RB Bijan Robinson, Atlanta Falcons
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +15000 --> This Week's Odds: +15000
March down the field with SportsGrid’s FREE Top NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks weekly!
19) QB Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000
Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.
18) QB Jalen Hurts, Philadelphia Eagles
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +10000
17) QB Caleb Williams, Chicago Bears
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000
16) QB CJ Stroud, Houston Texans
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000
15) RB Jonathan Taylor, Indianapolis Colts
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +10000 --> This Week's Odds: +10000
14) QB Bo Nix, Denver Broncos
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +7500 --> This Week's Odds: +10000
13) QB Jayden Daniels, Washington Commanders
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +5000
12) QB Dak Prescott, Dallas Cowboys
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2200 --> This Week's Odds: +5000
Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.
11) QB Lamar Jackson, Baltimore Ravens
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +5000
10) QB Sam Darnold, Seattle Seahawks
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +5000 --> This Week's Odds: +4000
9) QB Daniel Jones, Indianapolis Colts
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2700 --> This Week's Odds: +2500
Blitz the Books with SportsGrid's 4- & 5-Star NFL Game Picks and NFL Player Prop Bets.
8) QB Justin Herbert, Los Angeles Chargers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +2000 --> This Week's Odds: +2500
March down the field with SportsGrid’s FREE Top NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks weekly!
7) QB Jordan Love, Green Bay Packers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1100 --> This Week's Odds: +1800
6) QB Matthew Stafford, Los Angeles Rams
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1600
5) QB Jared Goff, Detroit Lions
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +1400 --> This Week's Odds: +1600
4) QB Drake Maye, New England Patriots
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +3300 --> This Week's Odds: +1000
3) QB Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +950 --> This Week's Odds: +350
2) QB Josh Allen, Buffalo Bills
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +135 --> This Week's Odds: +300
1) QB Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +400 --> This Week's Odds: +200
25) WR Amon-Ra St. Brown, Detroit Lions
Previous Week's AP NFL Regular Season MVP Odds: +20000 --> This Week's Odds: +20000
NFL · 10 minutes ago
Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 7
Sportsgrid Staff
Host · Writer
MORE ARTICLES
NFL · 1 hour ago
Sportsgrid Staff
NFL · 19 hours ago
Paul Connor
NFL · 19 hours ago
Gabriel Santiago
NFL · 21 hours ago
Grant White
NFL · 21 hours ago
Grant White
NFL · 21 hours ago
Patrick Kelleher
NFL · 22 hours ago
Gabriel Santiago
NFL · 22 hours ago
Patrick Kelleher
NFL · 2 days ago
Grant White
NFL · 2 days ago
John Canady