1) Buffalo Bills
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -4000 --> This Week's Odds: -1800
15) Seattle Seahawks
Previous Week's NFL Playoffs Odds: +105 --> This Week's Odds: -160
14) Denver Broncos
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -210 --> This Week's Odds: -225
13) Los Angeles Rams
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -220 --> This Week's Odds: -250
12) Jacksonville Jaguars
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -320 --> This Week's Odds: -245
11) New England Patriots
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -188 --> This Week's Odds: -265
10) San Francisco 49ers
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -520 --> This Week's Odds: -265
9) Pittsburgh Steelers
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -152 --> This Week's Odds: -280
8) Los Angeles Chargers
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -290 --> This Week's Odds: -320
7) Detroit Lions
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -470 --> This Week's Odds: -340
6) Philadelphia Eagles
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -750 --> This Week's Odds: -325
5) Kansas City Chiefs
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -235 --> This Week's Odds: -500
4) Indianapolis Colts
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -450 --> This Week's Odds: -520
3) Green Bay Packers
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -500 --> This Week's Odds: -550
2) Tampa Bay Buccaneers
Previous Week's NFL Playoffs Odds: -590 --> This Week's Odds: -950
NFL · 9 minutes ago
NFL’s 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now Ranked
Sportsgrid Staff
Host · Writer
