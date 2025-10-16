Live NowLive
WATCH

LISTEN

NFL · 9 minutes ago

NFL’s 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now Ranked

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Buffalo Bills

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -4000 --> This Week's Odds: -1800

  • 14) Denver Broncos

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -210 --> This Week's Odds: -225

     

  • 13) Los Angeles Rams

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -220 --> This Week's Odds: -250

  • 12) Jacksonville Jaguars

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -320 --> This Week's Odds: -245

  • 11) New England Patriots

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -188 --> This Week's Odds: -265

  • 10) San Francisco 49ers

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -520 --> This Week's Odds: -265

  • 9) Pittsburgh Steelers

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -152 --> This Week's Odds: -280

  • 8) Los Angeles Chargers

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -290 --> This Week's Odds: -320

  • 7) Detroit Lions

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -470 --> This Week's Odds: -340

     

  • 6) Philadelphia Eagles

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -750 --> This Week's Odds: -325

  • 5) Kansas City Chiefs

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -235 --> This Week's Odds: -500

  • 4) Indianapolis Colts

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -450 --> This Week's Odds: -520

  • 3) Green Bay Packers

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -500 --> This Week's Odds: -550

     

  • 2) Tampa Bay Buccaneers

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -590 --> This Week's Odds: -950

  • 1) Buffalo Bills

    Previous Week's NFL Playoffs Odds: -4000 --> This Week's Odds: -1800

