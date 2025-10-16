Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now

1) Buffalo Bills (4-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +500 --> This Week's Odds: +650
Week 6 Result: Falcons 24, Bills 14
32) New York Jets (0-6)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 6 Result: Broncos 13, Jets 11
31) New Orleans Saints (1-5)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 6 Result: Patriots 25, Saints 19
30) Cincinnati Bengals (2-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 6 Result: Packers 27, Bengals 18
29) Carolina Panthers (3-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 6 Result: Panthers 30, Cowboys 27
28) New York Giants (2-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 6 Result: Giants 34, Eagles 17
27) Tennessee Titans (1-5)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 6 Result: Raiders 20, Titans 10
26) Las Vegas Raiders (2-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 6 Result: Raiders 20, Titans 10
25) Miami Dolphins (1-5)
Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000
Week 6 Result: Chargers 29, Dolphins 27
24) Cleveland Browns (1-5)
Previous Week's Super Bowl Odds: +25000 --> This Week's Odds: +40000
Week 6 Result: Steelers 23, Browns 9
23) Arizona Cardinals (2-4)
Previous Week's Super Bowl Odds: +15000 --> This Week's Odds: +20000
Week 6 Result: Colts 31, Cardinals 27
22) Dallas Cowboys (2-3-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +7500
Week 6 Result: Panthers 30, Cowboys 27
21) Chicago Bears (3-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +6000
Week 6 Result: Bears 25, Commanders 24
20) Houston Texans (2-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +4500
Week 6 Bye
19) Atlanta Falcons (3-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +4500
Week 6 Result: Falcons 24, Bills 14
18) Minnesota Vikings (3-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +5500 --> This Week's Odds: +4500
Week 6 Bye
17) New England Patriots (4-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +5000 --> This Week's Odds: +4000
Week 6 Result: Patriots 25, Saints 19
16) Pittsburgh Steelers (4-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +4500 --> This Week's Odds: +3000
Week 6 Result: Steelers 23, Browns 9
15) Washington Commanders (3-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +3000
Week 6 Result: Bears 25, Commanders 24
14) Seattle Seahawks (4-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +2700
Week 6 Result: Seahawks 20, Jaguars 12
13) Jacksonville Jaguars (4-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2700 --> This Week's Odds: +2700
Week 6 Result: Seahawks 20, Jaguars 12
12) San Francisco 49ers (4-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1800 --> This Week's Odds: +2200
Week 6 Result: Bucs 30, 49ers 19
11) Baltimore Ravens (1-5)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1500 --> This Week's Odds: +2000
Week 6 Result: Rams 17, Ravens 3
10) Denver Broncos (4-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +2000
Week 6 Result: Broncos 13, Jets 11
9) Los Angeles Chargers (4-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1700 --> This Week's Odds: +1800
Week 6 Result: Chargers 29, Dolphins 27
8) Tampa Bay Buccaneers (5-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +1800
Week 6 Result: Bucs 30, 49ers 19
7) Indianapolis Colts (5-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1800 --> This Week's Odds: +1700
Week 6 Result: Colts 31, Cardinals 27
6) Los Angeles Rams (4-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1600 --> This Week's Odds: +1600
Week 6 Result: Rams 17, Ravens 3
5) Philadelphia Eagles (4-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +1000
Week 6 Result: Giants 34, Eagles 17
4) Detroit Lions (4-2)
Previous Week's Super Bowl Odds: +800 --> This Week's Odds: +850
Week 6 Result: Chiefs 30, Lions 17
3) Green Bay Packers (3-1-1)
Previous Week's Super Bowl Odds: +800 --> This Week's Odds: +700
Week 6 Result: Packers 27, Bengals 18
2) Kansas City Chiefs (3-3)
Previous Week's Super Bowl Odds: +1000 --> This Week's Odds: +650
Week 6 Result: Chiefs 30, Lions 17
NFL · 1 hour ago
Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now
Sportsgrid Staff
Host · Writer
