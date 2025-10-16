Live NowLive
Samsung TV Plus
Roku TV
Amazon Prime Video
FireTV
LG Channels
Vizio
Xiaomi
YouTube TV
FuboTV
Plex
Sling Tv
VIDAA
TCL
FreeCast
Local Now
Sports.Tv
Stremium
Rad TV
Free Live Sports
YouTube

WATCH

LISTEN

NFL · 1 hour ago

Super Bowl Power Rankings For All 32 NFL Teams Right Now

Sportsgrid Staff

Host · Writer

  • 1) Buffalo Bills (4-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +500 --> This Week's Odds: +650

    Week 6 Result: Falcons 24, Bills 14

  • 31) New Orleans Saints (1-5)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 6 Result: Patriots 25, Saints 19

    Tackle the Odds with SportsGrid’s Expert NFL Game Picks and NFL Player Prop Picks.

  • 30) Cincinnati Bengals (2-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 6 Result: Packers 27, Bengals 18

    Stay ahead of the game and elevate your sports betting experience with SportsGrid.

  • 29) Carolina Panthers (3-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 6 Result: Panthers 30, Cowboys 27

     

     

  • 28) New York Giants (2-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 6 Result: Giants 34, Eagles 17

     

  • 27) Tennessee Titans (1-5)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 6 Result: Raiders 20, Titans 10 

  • 26) Las Vegas Raiders (2-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 6 Result: Raiders 20, Titans 10 

  • 25) Miami Dolphins (1-5)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +40000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 6 Result: Chargers 29, Dolphins 27

  • 24) Cleveland Browns (1-5)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +25000 --> This Week's Odds: +40000

    Week 6 Result: Steelers 23, Browns 9

  • 23) Arizona Cardinals (2-4)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +15000 --> This Week's Odds: +20000

    Week 6 Result: Colts 31, Cardinals 27 

  • 22) Dallas Cowboys (2-3-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +6500 --> This Week's Odds: +7500

    Week 6 Result: Panthers 30, Cowboys 27

  • 21) Chicago Bears (3-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +8000 --> This Week's Odds: +6000

    Week 6 Result: Bears 25, Commanders 24

  • 20) Houston Texans (2-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +4500

    Week 6 Bye

  • 19) Atlanta Falcons (3-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +7500 --> This Week's Odds: +4500

    Week 6 Result: Falcons 24, Bills 14

  • 18) Minnesota Vikings (3-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +5500 --> This Week's Odds: +4500

    Week 6 Bye

  • 17) New England Patriots (4-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +5000 --> This Week's Odds: +4000

    Week 6 Result: Patriots 25, Saints 19

  • 16) Pittsburgh Steelers (4-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +4500 --> This Week's Odds: +3000

    Week 6 Result: Steelers 23, Browns 9

  • 15) Washington Commanders (3-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +3000

    Week 6 Result: Bears 25, Commanders 24

  • 14) Seattle Seahawks (4-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +4000 --> This Week's Odds: +2700

    Week 6 Result: Seahawks 20, Jaguars 12

  • 13) Jacksonville Jaguars (4-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2700 --> This Week's Odds: +2700

    Week 6 Result: Seahawks 20, Jaguars 12

  • 12) San Francisco 49ers (4-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1800 --> This Week's Odds: +2200

    Week 6 Result: Bucs 30, 49ers 19

  • 11) Baltimore Ravens (1-5)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1500 --> This Week's Odds: +2000

    Week 6 Result: Rams 17, Ravens 3

  • 10) Denver Broncos (4-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2200 --> This Week's Odds: +2000

    Week 6 Result: Broncos 13, Jets 11

  • 9) Los Angeles Chargers (4-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1700 --> This Week's Odds: +1800

    Week 6 Result: Chargers 29, Dolphins 27

  • 8) Tampa Bay Buccaneers (5-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +2500 --> This Week's Odds: +1800

    Week 6 Result: Bucs 30, 49ers 19

  • 7) Indianapolis Colts (5-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1800 --> This Week's Odds: +1700

    Week 6 Result: Colts 31, Cardinals 27 

  • 6) Los Angeles Rams (4-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1600 --> This Week's Odds: +1600

    Week 6 Result: Rams 17, Ravens 3

  • 5) Philadelphia Eagles (4-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +700 --> This Week's Odds: +1000

    Week 6 Result: Giants 34, Eagles 17

  • 4) Detroit Lions (4-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +800 --> This Week's Odds: +850

    Week 6 Result: Chiefs 30, Lions 17

  • 3) Green Bay Packers (3-1-1)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +800 --> This Week's Odds: +700

    Week 6 Result: Packers 27, Bengals 18

  • 2) Kansas City Chiefs (3-3)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +1000 --> This Week's Odds: +650

    Week 6 Result: Chiefs 30, Lions 17

  • 1) Buffalo Bills (4-2)

    Previous Week's Super Bowl Odds: +500 --> This Week's Odds: +650

    Week 6 Result: Falcons 24, Bills 14

MORE ARTICLES

MORE ARTICLES

NFL's 15 Most-Likely Playoff Teams Right Now Ranked

NFL · 17 minutes ago

Sportsgrid Staff

Top 25 NFL MVP Player Power Rankings Going Into Week 7

NFL · 1 hour ago

Sportsgrid Staff

NFL Week 7 Early Look: Jump on These Anytime TD Props

NFL · 19 hours ago

Paul Connor

NFL Best Bets: Top 2 Betting Picks for Week 7

NFL · 19 hours ago

Gabriel Santiago

NFL Week 7: Predicting the 7-Team NFC Playoff Bracket

NFL · 21 hours ago

Grant White

NFL Week 7: Predicting the 7-Team AFC Playoff Bracket

NFL · 21 hours ago

Grant White

5 NFL Teams That Should Be Worried After Week 6

NFL · 21 hours ago

Patrick Kelleher

5 Most Overrated Teams in the NFL Right Now (Week 7)

NFL · 22 hours ago

Gabriel Santiago

Power Ranking the Top 10 NFL Teams Right Now After Week 6

NFL · 22 hours ago

Patrick Kelleher

Predicting the 14-Team NFL Playoff Bracket After Week 6

NFL · 2 days ago

Grant White