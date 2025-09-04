NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Right Now
1) Philadelphia Eagles
NFC Championship Winner Odds: +370
Super Bowl Winner Odds: +700
16) New Orleans Saints
NFC Championship Winner Odds: +15000
Super Bowl Winner Odds: +40000
15) New York Giants
NFC Championship Winner Odds: +8000
Super Bowl Winner Odds: +15000
14) Carolina Panthers
NFC Championship Winner Odds: +6000
Super Bowl Winner Odds: +12500
13) Dallas Cowboys
NFC Championship Winner Odds: +3000
Super Bowl Winner Odds: +6000
12) Atlanta Falcons
NFC Championship Winner Odds: +2700
Super Bowl Winner Odds: +6500
11) Seattle Seahawks
NFC Championship Winner Odds: +2700
Super Bowl Winner Odds: +6500
10) Arizona Cardinals
NFC Championship Winner Odds: +2000
Super Bowl Winner Odds: +4500
9) Chicago Bears
NFC Championship Winner Odds: +1900
Super Bowl Winner Odds: +3500
8) Tampa Bay Buccaneers
NFC Championship Winner Odds: +1300
Super Bowl Winner Odds: +2700
7) Minnesota Vikings
NFC Championship Winner Odds: +1200
Super Bowl Winner Odds: +2500
6) Washington Commanders
NFC Championship Winner Odds: +1000
Super Bowl Winner Odds: +2200
5) Los Angeles Rams
NFC Championship Winner Odds: +950
Super Bowl Winner Odds: +2000
4) San Francisco 49ers
NFC Championship Winner Odds: +850
Super Bowl Winner Odds: +1800
3) Green Bay Packers
NFC Championship Winner Odds: +650
Super Bowl Winner Odds: +1200
2) Detroit Lions
NFC Championship Winner Odds: +600
Super Bowl Winner Odds: +1200
