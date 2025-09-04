Live NowLive
NFL · 2 hours ago

NFC Championship Power Rankings For All 16 Teams Right Now

Host · Writer

  • 1) Philadelphia Eagles

    NFC Championship Winner Odds: +370

    Super Bowl Winner Odds: +700

  • 15) New York Giants

    NFC Championship Winner Odds: +8000

    Super Bowl Winner Odds: +15000

  • 14) Carolina Panthers

    NFC Championship Winner Odds: +6000

    Super Bowl Winner Odds: +12500

  • 13) Dallas Cowboys

    NFC Championship Winner Odds: +3000

    Super Bowl Winner Odds: +6000

  • 12) Atlanta Falcons

    NFC Championship Winner Odds: +2700

    Super Bowl Winner Odds: +6500

  • 11) Seattle Seahawks

    NFC Championship Winner Odds: +2700

    Super Bowl Winner Odds: +6500

  • 10) Arizona Cardinals

    NFC Championship Winner Odds: +2000

    Super Bowl Winner Odds: +4500

  • 9) Chicago Bears

    NFC Championship Winner Odds: +1900

    Super Bowl Winner Odds: +3500

  • 8) Tampa Bay Buccaneers

    NFC Championship Winner Odds: +1300

    Super Bowl Winner Odds: +2700

  • 7) Minnesota Vikings

    NFC Championship Winner Odds: +1200

    Super Bowl Winner Odds: +2500

  • 6) Washington Commanders

    NFC Championship Winner Odds: +1000

    Super Bowl Winner Odds: +2200

  • 5) Los Angeles Rams

    NFC Championship Winner Odds: +950

    Super Bowl Winner Odds: +2000

  • 4) San Francisco 49ers

    NFC Championship Winner Odds: +850

    Super Bowl Winner Odds: +1800

  • 3) Green Bay Packers

    NFC Championship Winner Odds: +650

    Super Bowl Winner Odds: +1200

  • 2) Detroit Lions

    NFC Championship Winner Odds: +600

    Super Bowl Winner Odds: +1200

