Winter Olympics 2026: Team USA Schedule for Today, February 17
Danny Mogollon
Host · Writer
It’s Day 11 of the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games on February 17, and the United States is participating in nine events. Of those nine, Team USA is competing for a medal in six: the women’s slopestyle snowboarding, men’s and women’s team pursuit speed skating, men’s biathlon, men’s bobsleigh, and men’s freestyle skiing.
The Americans will also be participating in curling and women’s short program single figure skating. The trio of Alysa Liu, Isabeau Levito, and Amber Glenn are all considered a medal contenders. The USA men will be taking on both China and Italy in curling, while the women face Denmark as underdogs.
Team USA’s best shot for gold, according to the odds, is with the men’s team pursuit speed skating, who are -125 favorites to win gold. The men’s biathlon, men’s bobsleigh, and women’s team pursuit speed skating enter Day 11 as longshots.
See all the USA events for Tuesday, including medal events, USA Olympians, schedule times, and odds.
Team USA Medal Events (February 17)
Sport: Biathlon
- Event: Men’s 4 x 7.5km relay
- Betting Odds: USA +10000 to win Gold
- Time: 14:30 (CET) / 08:30 (ET) / 07:30 (CT) / 06:30 (MT) / 05:30 (PT)
Sport: Bobsleigh
- Event: 2-man heats 3 & 4
- USA Olympians: Frankie Del Duca and Joshua Williamson
- Betting Odds: Frank Del Duca +3300 to win Gold
- Time: 19:00 (CET) / 13:00 (ET) / 12:00 (CT) / 11:00 (MT) / 10:00 (PT)
Sport: Freestyle skiing
- Event: Men’s big air final
- USA Olympians: Konnor Ralph, Troy Podmilsak, Mac Forehand
- Time: 19:30 (CET) / 13:30 (ET) / 12:30 (CT) / 11:30 (MT) / 10:30 (PT)
Sport: Snowboard
- Event: Women’s slopestyle final
- USA Olympians: Jessica Perlmutter, Lily Dhawornvej
- Time: 13:00 (CET) / 07:00 (ET) / 06:00 (CT) / 05:00 (MT) / 04:00 (PT)
Sport: Speed skating
- Event: Women’s team pursuit semi-finals
- Betting Odds: +2200 to win Gold
- Time (Semifinals): 14:30 (CET) / 08:30 (ET) / 07:30 (CT) / 06:30 (MT) / 05:30 (PT)
- Time: Finals to follow
Sport: Speed skating
- Event: Men’s team pursuit semi-finals
- Betting Odds: -125 to win Gold
- Time (Semifinals): 14:52 (CET) / 08:52 (ET) / 07:52 (CT) / 06:52 (MT) / 05:52 (PT)
- Time: Finals to follow
More Team USA Events (February 17)
Sport: Curling
- Event: Men’s round robin
- Matchup: USA vs. People’s Republic of China
- Betting Odds: USA -166 | China +130
- Time: 09:05 (CET) / 03:05 (ET) / 02:05 (CT) / 01:05 (MT) / 00:05 (PT)
Sport: Curling
- Event: Women’s round robin
- Matchup: USA vs. Denmark
- Betting Odds: USA +114 | Denmark -146
- Time: 14:05 (CET) / 08:05 (ET) / 07:05 (CT) / 06:05 (MT) / 05:05 (PT)
Sport: Curling
- Event: Men’s round robin
- Matchup: USA vs. Italy
- Time: 19:05 (CET) / 13:05 (ET) / 12:05 (CT) / 11:05 (MT) / 10:05 (PT)
Sport: Figure skating
- Event: Women’s single skating, short program
- USA Olympians: Alysa Liu, Isabeau Levito, Amber Glenn
- Time: 18:45 (CET) / 12:45 (ET) / 11:45 (CT) / 10:45 (MT) / 09:45 (PT)
United States Medal Count
- Gold: 6
- Silver: 8
- Bronze: 5
- Total: 19
(Updated Feb. 16, 7:05 PM ET)
United States Gold Medals
Breezy Johnson | Alpine Skiing | Women’s Downhill
Figure Skating Team | Figure Skating | Team Event
Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women’s Moguls
Jordan Stolz | Speed Skating | Men’s 1000m
Jordan Stolz | Speed Skating | Men’s 500m
Elana Meyers Taylor | Bobsled | Women’s Monobob
United States Silver Medals
Ben Ogden | Cross-Country Skiing | Men’s Sprint Classic
Alex Hall | Freestyle Skiing | Men’s Freeski Slopestyle
Cory Thiesse | Curling | Mixed Doubles
Korey Dropkin | Curling | Mixed Doubles
Ryan Cochran-Siegles | Alpine Skiing | Men’s Super-G
Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women’s Moguls
Madison Chock | Figure Skating | Ice Dance
Evan Bates | Figure Skating | Ice Dance
Chloe Kim | Snowboarding | Women’s Snowboard Halfpipe
Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women’s Dual Moguls
United States Bronze Medals
Ashley Farquharson | Luge | Women’s Singles Luge
Paula Moltzan | Alpine Skiing | Women’s Team Combined
Jacqueline Wiles | Alpine Skiing | Women’s Team Combined
Jessie Diggins | Cross-Country Skiing | Women’s 10km Free
Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women’s Dual Moguls
Kaillie Armbruster Humphries | Bobsled | Women’s Monobob