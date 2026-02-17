SportsGrid Inc logo
Olympics · 47 minutes ago

Winter Olympics 2026: Team USA Schedule for Today, February 17

Danny Mogollon

Host · Writer

It’s Day 11 of the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games on February 17, and the United States is participating in nine events. Of those nine, Team USA is competing for a medal in six: the women’s slopestyle snowboarding, men’s and women’s team pursuit speed skating, men’s biathlon, men’s bobsleigh, and men’s freestyle skiing.

The Americans will also be participating in curling and women’s short program single figure skating. The trio of Alysa Liu, Isabeau Levito, and Amber Glenn are all considered a medal contenders. The USA men will be taking on both China and Italy in curling, while the women face Denmark as underdogs.

Team USA’s best shot for gold, according to the odds, is with the men’s team pursuit speed skating, who are -125 favorites to win gold. The men’s biathlon, men’s bobsleigh, and women’s team pursuit speed skating enter Day 11 as longshots.

See all the USA events for Tuesday, including medal events, USA Olympians, schedule times, and odds. 

Team USA Medal Events (February 17)

Sport: Biathlon

  • Event: Men’s 4 x 7.5km relay
  • Betting Odds: USA +10000 to win Gold
  • Time: 14:30 (CET) / 08:30 (ET) / 07:30 (CT) / 06:30 (MT) / 05:30 (PT)

Sport: Bobsleigh

  • Event: 2-man heats 3 & 4
  • USA Olympians: Frankie Del Duca and Joshua Williamson
  • Betting Odds: Frank Del Duca +3300 to win Gold
  • Time: 19:00 (CET) / 13:00 (ET) / 12:00 (CT) / 11:00 (MT) / 10:00 (PT)

Sport: Freestyle skiing

  • Event: Men’s big air final
  • USA Olympians: Konnor Ralph, Troy Podmilsak, Mac Forehand
  • Time: 19:30 (CET) / 13:30 (ET) / 12:30 (CT) / 11:30 (MT) / 10:30 (PT)

Sport: Snowboard

  • Event: Women’s slopestyle final
  • USA Olympians: Jessica Perlmutter, Lily Dhawornvej
  • Time: 13:00 (CET) / 07:00 (ET) / 06:00 (CT) / 05:00 (MT) / 04:00 (PT)

Sport: Speed skating

  • Event: Women’s team pursuit semi-finals
  • Betting Odds: +2200 to win Gold
  • Time (Semifinals): 14:30 (CET) / 08:30 (ET) / 07:30 (CT) / 06:30 (MT) / 05:30 (PT)
  • Time: Finals to follow

Sport: Speed skating

  • Event: Men’s team pursuit semi-finals
  • Betting Odds: -125 to win Gold
  • Time (Semifinals): 14:52 (CET) / 08:52 (ET) / 07:52 (CT) / 06:52 (MT) / 05:52 (PT)
  • Time: Finals to follow

More Team USA Events (February 17)

Sport: Curling

  • Event: Men’s round robin
  • Matchup: USA vs. People’s Republic of China
  • Betting Odds: USA -166 | China +130
  • Time: 09:05 (CET) / 03:05 (ET) / 02:05 (CT) / 01:05 (MT) / 00:05 (PT)

Sport: Curling

  • Event: Women’s round robin
  • Matchup: USA vs. Denmark
  • Betting Odds: USA +114 | Denmark -146
  • Time: 14:05 (CET) / 08:05 (ET) / 07:05 (CT) / 06:05 (MT) / 05:05 (PT)

Sport: Curling

  • Event: Men’s round robin
  • Matchup: USA vs. Italy
  • Time: 19:05 (CET) / 13:05 (ET) / 12:05 (CT) / 11:05 (MT) / 10:05 (PT)

Sport: Figure skating

  • Event: Women’s single skating, short program
  • USA Olympians: Alysa Liu, Isabeau Levito, Amber Glenn
  • Time: 18:45 (CET) / 12:45 (ET) / 11:45 (CT) / 10:45 (MT) / 09:45 (PT)

United States Medal Count

  • Gold: 6
  • Silver: 8
  • Bronze: 5
  • Total: 19

(Updated Feb. 16, 7:05 PM ET)

United States Gold Medals

Breezy Johnson  | Alpine Skiing | Women’s Downhill

Figure Skating Team | Figure Skating | Team Event

Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women’s Moguls

Jordan Stolz | Speed Skating | Men’s 1000m

Jordan Stolz | Speed Skating | Men’s 500m

Elana Meyers Taylor | Bobsled | Women’s Monobob

United States Silver Medals

Ben Ogden | Cross-Country Skiing | Men’s Sprint Classic

Alex Hall | Freestyle Skiing | Men’s Freeski Slopestyle

Cory Thiesse | Curling | Mixed Doubles

Korey Dropkin | Curling | Mixed Doubles

Ryan Cochran-Siegles | Alpine Skiing | Men’s Super-G

Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women’s Moguls

Madison Chock | Figure Skating | Ice Dance

Evan Bates | Figure Skating | Ice Dance

Chloe Kim | Snowboarding | Women’s Snowboard Halfpipe

Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women’s Dual Moguls

United States Bronze Medals

Ashley Farquharson | Luge | Women’s Singles Luge

Paula Moltzan | Alpine Skiing | Women’s Team Combined

Jacqueline Wiles | Alpine Skiing | Women’s Team Combined

Jessie Diggins | Cross-Country Skiing | Women’s 10km Free

Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women’s Dual Moguls

Kaillie Armbruster Humphries | Bobsled | Women’s Monobob

Live

2026 World Cup Winner

Who will win the 2026 FIFA Men's World Cup?

$5M
🏀
Live

2026 NCAAMB Winner

Who will win the 2026 NCAA Men's Basketball Championship?

$25.2M
Live

2026 UCL Winner

Who will win the 2026 UEFA Champions League?

$4.8M

