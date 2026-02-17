Winter Olympics 2026: Team USA Schedule for Today, February 17

It’s Day 11 of the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games on February 17, and the United States is participating in nine events. Of those nine, Team USA is competing for a medal in six: the women’s slopestyle snowboarding, men’s and women’s team pursuit speed skating, men’s biathlon, men’s bobsleigh, and men’s freestyle skiing.

The Americans will also be participating in curling and women’s short program single figure skating. The trio of Alysa Liu, Isabeau Levito, and Amber Glenn are all considered a medal contenders. The USA men will be taking on both China and Italy in curling, while the women face Denmark as underdogs.

Team USA’s best shot for gold, according to the odds, is with the men’s team pursuit speed skating, who are -125 favorites to win gold. The men’s biathlon, men’s bobsleigh, and women’s team pursuit speed skating enter Day 11 as longshots.

See all the USA events for Tuesday, including medal events, USA Olympians, schedule times, and odds.

Team USA Medal Events (February 17)

Sport: Biathlon

Event: Men’s 4 x 7.5km relay

Betting Odds: USA +10000 to win Gold

Time: 14:30 (CET) / 08:30 (ET) / 07:30 (CT) / 06:30 (MT) / 05:30 (PT)

Sport: Bobsleigh

Event: 2-man heats 3 & 4

USA Olympians: Frankie Del Duca and Joshua Williamson

Betting Odds: Frank Del Duca +3300 to win Gold

Time: 19:00 (CET) / 13:00 (ET) / 12:00 (CT) / 11:00 (MT) / 10:00 (PT)

Sport: Freestyle skiing

Event: Men’s big air final

USA Olympians: Konnor Ralph, Troy Podmilsak, Mac Forehand

Time: 19:30 (CET) / 13:30 (ET) / 12:30 (CT) / 11:30 (MT) / 10:30 (PT)

Sport: Snowboard

Event: Women’s slopestyle final

USA Olympians: Jessica Perlmutter, Lily Dhawornvej

Time: 13:00 (CET) / 07:00 (ET) / 06:00 (CT) / 05:00 (MT) / 04:00 (PT)

Sport: Speed skating

Event: Women’s team pursuit semi-finals

Betting Odds: +2200 to win Gold

Time (Semifinals): 14:30 (CET) / 08:30 (ET) / 07:30 (CT) / 06:30 (MT) / 05:30 (PT)

Time: Finals to follow

Sport: Speed skating

Event: Men’s team pursuit semi-finals

Betting Odds: -125 to win Gold

Time (Semifinals): 14:52 (CET) / 08:52 (ET) / 07:52 (CT) / 06:52 (MT) / 05:52 (PT)

Time: Finals to follow

More Team USA Events (February 17)

Sport: Curling

Event: Men’s round robin

Matchup: USA vs. People’s Republic of China

Betting Odds: USA -166 | China +130

Time: 09:05 (CET) / 03:05 (ET) / 02:05 (CT) / 01:05 (MT) / 00:05 (PT)

Sport: Curling

Event: Women’s round robin

Matchup: USA vs. Denmark

Betting Odds: USA +114 | Denmark -146

Time: 14:05 (CET) / 08:05 (ET) / 07:05 (CT) / 06:05 (MT) / 05:05 (PT)

Sport: Curling

Event: Men’s round robin

Matchup: USA vs. Italy

Time: 19:05 (CET) / 13:05 (ET) / 12:05 (CT) / 11:05 (MT) / 10:05 (PT)

Sport: Figure skating

Event: Women’s single skating, short program

USA Olympians: Alysa Liu, Isabeau Levito, Amber Glenn

Time: 18:45 (CET) / 12:45 (ET) / 11:45 (CT) / 10:45 (MT) / 09:45 (PT)

United States Medal Count

Gold: 6

Silver: 8

Bronze: 5

Total: 19

(Updated Feb. 16, 7:05 PM ET)

United States Gold Medals

Breezy Johnson | Alpine Skiing | Women’s Downhill

Figure Skating Team | Figure Skating | Team Event

Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women’s Moguls

Jordan Stolz | Speed Skating | Men’s 1000m

Jordan Stolz | Speed Skating | Men’s 500m

Elana Meyers Taylor | Bobsled | Women’s Monobob

United States Silver Medals

Ben Ogden | Cross-Country Skiing | Men’s Sprint Classic

Alex Hall | Freestyle Skiing | Men’s Freeski Slopestyle

Cory Thiesse | Curling | Mixed Doubles

Korey Dropkin | Curling | Mixed Doubles

Ryan Cochran-Siegles | Alpine Skiing | Men’s Super-G

Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women’s Moguls

Madison Chock | Figure Skating | Ice Dance

Evan Bates | Figure Skating | Ice Dance

Chloe Kim | Snowboarding | Women’s Snowboard Halfpipe

Jaelin Kauf | Freestyle Skiing | Women’s Dual Moguls

United States Bronze Medals

Ashley Farquharson | Luge | Women’s Singles Luge

Paula Moltzan | Alpine Skiing | Women’s Team Combined

Jacqueline Wiles | Alpine Skiing | Women’s Team Combined

Jessie Diggins | Cross-Country Skiing | Women’s 10km Free

Elizabeth Lemley | Freestyle Skiing | Women’s Dual Moguls

Kaillie Armbruster Humphries | Bobsled | Women’s Monobob