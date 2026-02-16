Winter Olympics Men’s Ice Hockey Power Rankings, Schedule, & Rosters

Canada Olympic Hockey Gold Odds
- Current Odds: -140
- Opening Odds: +230
Canada Quarterfinals Game
- Opponent: Czechia-Denmark winner
- Date: Wednesday, Feb. 18
- Time: 10:40 a.m. ET
TEAM CANADA ROSTER
FORWARDS (14)
9 - Sam Bennett, Florida Panthers*
17 - Macklin Celebrini, San Jose Sharks
87 - Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins (C)
38 - Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning
14 - Bo Horvat, New York Islanders
24 - Seth Jarvis, Carolina Hurricanes**
29 - Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche
63 - Brad Marchand, Florida Panthers
93 - Mitch Marner, Vegas Golden Knights
97 - Connor McDavid, Edmonton Oilers (A)
13 - Sam Reinhart, Florida Panthers
61 - Mark Stone, Vegas Golden Knights
10 - Nick Suzuki, Montreal Canadiens
43 - Tom Wilson, Washington Capitals
DEFENSEMEN (8)
89 - Drew Doughty, Los Angeles Kings
20 - Thomas Harley, Dallas Stars
8 - Cale Makar, Colorado Avalanche (A)
44 - Josh Morrissey, Winnipeg Jets
55 - Colton Parayko, St. Louis Blues
6 - Travis Sanheim, Philadelphia Flyers
27 - Shea Theodore, Vegas Golden Knights
7 - Devon Toews, Colorado Avalanche
GOALIES (3)
50 - Jordan Binnington, St. Louis Blues
35 - Darcy Kuemper, Los Angeles Kings
48 - Logan Thompson, Washington Capitals
* injury replacement for Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning; ** injury replacement for Brayden Point, Tampa Bay Lightning