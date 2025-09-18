CBS Sports Ranks Top 50 College Football Quarterbacks Right Now (Week 4)
John Canady
Host · Writer
50) Maverick McIvor, Abilene Christian
Previous Rank: Unranked
1) John Mateer, Oklahoma
Previous Rank: 1
2) Haynes King, Georgia Tech
Previous Rank: 10
3) Jake Retzlaff, Tulane
Previous Rank: 23
4) Marcel Reed, Texas A&M
Previous Rank: 20
5) Diego Pavia, Vanderbilt
Previous Rank: 12
6) Taylen Green, Arkansas
Previous Rank: 22
7) Luke Altmyer, Illinois
Previous Rank: 4
8) Josh Hoover, TCU
Previous Rank: 5
9) Thomas Castellanos, Florida State
Previous Rank: 6
10) Byrum Brown, South Florida
Previous Rank: 2
11) Devon Dampier, Utah
Previous Rank: 11
12) Jayden Maiava, USC
Previous Rank: 14
13) Gunner Stockton, Georgia
Previous Rank: 44
14) Joey Aguilar, Tennessee
Previous Rank: 37
15) Jaron-Keawe Sagapolutele, California
Previous Rank: 46
16) Jackson Arnold, Auburn
Previous Rank: 9
17) CJ Bailey, NC State
Previous Rank: 26
18) Demond Williams Jr., Washington
Previous Rank: 13
19) Carson Beck, Miami
Previous Rank: 16
20) Sawyer Robertson, Baylor
Previous Rank: 3
21) Beau Pribula, Missouri
Previous Rank: 8
22) Behren Morton, Texas Tech
Previous Rank: 25
23) Ty Simpson, Alabama
Previous Rank: 34
24) Dante Moore, Oregon
Previous Rank: 15
25) Jalon Daniels, Kansas
Previous Rank: 19
26) Rocco Becht, Iowa State
Previous Rank: 17
27) Dylan Raiola, Nebraska
Previous Rank: 28
28) Julian Sayin, Ohio State
Previous Rank: 7
29) CJ Carr, Notre Dame
Previous Rank: 40
30) Fernando Mendoza, Indiana
Previous Rank: 38
31) Trinidad Chambliss, Ole Miss
Previous Rank: Unranked
32) Anthony Colandrea, UNLV
Previous Rank: 29
33) Noah Fifita, Arizona
Previous Rank: 31
34) Dylan Lonergan, Boston College
Previous Rank: 30
35) Aidan Chiles, Michigan State
Previous Rank: 35
36) Darian Mensah, Duke
Previous Rank: 24
37) Bryce Underwood, Michigan
Previous Rank: Unranked
38) Blake Shapen Mississippi State
Previous Rank: 36
39) Blake Horvath, Navy
Previous Rank: 39
40) Steve Angeli, Syracuse
Previous Rank: Unranked
41) Kevin Jennings, SMU
Previous Rank: 32
42) Katin Houser, East Carolina
Previous Rank: 43
43) Athan Kaliakmanis, Rutgers
Previous Rank: 45
44) Brendan Sorsby Cincinnati
Previous Rank: Unranked
45) Drew Allar, Penn State
Previous Rank: 21
46) Garrett Nussmeier, LSU
Previous Rank: 18
47) Chandler Morris, Virginia
Previous Rank: 47
48) Drew Mestemaker, North Texas
Previous Rank: Unranked
49) Conner Weigman, Houston
Previous Rank: Unranked
50) Maverick McIvor, Abilene Christian
Previous Rank: Unranked
1) John Mateer, Oklahoma
Previous Rank: 1
MORE ARTICLES
NCAAF · 3 hours ago
John Canady
NCAAF · 3 hours ago
John Canady
NCAAF · 4 hours ago
TJ Inman
NCAAF · 4 hours ago
John Canady
NCAAF · 5 hours ago
Sammy Jacobs
NCAAF · 5 hours ago
Gabriel Santiago
NCAAF · 5 hours ago
Grant White
NCAAF · 6 hours ago
TJ Inman
NCAAF · 6 hours ago
John Canady
NCAAF · 6 hours ago
Danny Mogollon