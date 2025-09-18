Live NowLive
NCAAF · 3 hours ago

CBS Sports Ranks Top 50 College Football Quarterbacks Right Now (Week 4)

John Canady

Host · Writer

  • 50) Maverick McIvor, Abilene Christian

    Previous Rank: Unranked

  • 2) Haynes King, Georgia Tech

    Previous Rank: 10

  • 3) Jake Retzlaff, Tulane

    Previous Rank: 23

  • 4) Marcel Reed, Texas A&M

    Previous Rank: 20

  • 5) Diego Pavia, Vanderbilt

    Previous Rank: 12

  • 6) Taylen Green, Arkansas

    Previous Rank: 22

  • 7) Luke Altmyer, Illinois

    Previous Rank: 4

  • 8) Josh Hoover, TCU

    Previous Rank: 5

  • 9) Thomas Castellanos, Florida State

    Previous Rank: 6

  • 10) Byrum Brown, South Florida

    Previous Rank: 2

  • 11) Devon Dampier, Utah

    Previous Rank: 11

  • 12) Jayden Maiava, USC

    Previous Rank: 14

  • 13) Gunner Stockton, Georgia

    Previous Rank: 44

  • 14) Joey Aguilar, Tennessee

    Previous Rank: 37

  • 15) Jaron-Keawe Sagapolutele, California

    Previous Rank: 46

  • 16) Jackson Arnold, Auburn

    Previous Rank: 9

  • 17) CJ Bailey, NC State

    Previous Rank: 26

  • 18) Demond Williams Jr., Washington

    Previous Rank: 13

  • 19) Carson Beck, Miami

    Previous Rank: 16

  • 20) Sawyer Robertson, Baylor

    Previous Rank: 3

  • 21) Beau Pribula, Missouri

    Previous Rank: 8

  • 22) Behren Morton, Texas Tech

    Previous Rank: 25

  • 23) Ty Simpson, Alabama

    Previous Rank: 34

  • 24) Dante Moore, Oregon

    Previous Rank: 15

  • 25) Jalon Daniels, Kansas

    Previous Rank: 19

  • 26) Rocco Becht, Iowa State

    Previous Rank: 17

  • 27) Dylan Raiola, Nebraska

    Previous Rank: 28

  • 28) Julian Sayin, Ohio State

    Previous Rank: 7

  • 29) CJ Carr, Notre Dame

    Previous Rank: 40

  • 30) Fernando Mendoza, Indiana

    Previous Rank: 38

  • 31) Trinidad Chambliss, Ole Miss

    Previous Rank: Unranked

  • 32) Anthony Colandrea, UNLV

    Previous Rank: 29

  • 33) Noah Fifita, Arizona

    Previous Rank: 31

  • 34) Dylan Lonergan, Boston College

    Previous Rank: 30

  • 35) Aidan Chiles, Michigan State

    Previous Rank: 35

  • 36) Darian Mensah, Duke

    Previous Rank: 24

  • 37) Bryce Underwood, Michigan

    Previous Rank: Unranked

  • 38) Blake Shapen Mississippi State

    Previous Rank: 36

  • 39) Blake Horvath, Navy

    Previous Rank: 39

  • 40) Steve Angeli, Syracuse

    Previous Rank: Unranked

  • 41) Kevin Jennings, SMU

    Previous Rank: 32

  • 42) Katin Houser, East Carolina

    Previous Rank: 43

  • 43) Athan Kaliakmanis, Rutgers

    Previous Rank: 45

  • 44) Brendan Sorsby Cincinnati

    Previous Rank: Unranked

  • 45) Drew Allar, Penn State

    Previous Rank: 21

  • 46) Garrett Nussmeier, LSU

    Previous Rank: 18

  • 47) Chandler Morris, Virginia

    Previous Rank: 47

  • 48) Drew Mestemaker, North Texas

    Previous Rank: Unranked

  • 49) Conner Weigman, Houston

    Previous Rank: Unranked

  • 50) Maverick McIvor, Abilene Christian

    Previous Rank: Unranked

MORE ARTICLES

ESPN's Updated SEC College Football Power Rankings Right Now

NCAAF · 3 hours ago

John Canady

ESPN's Updated Big Ten College Football Power Rankings Right Now

NCAAF · 3 hours ago

John Canady

Ranking the 10 Best College Football Games in Week 4

NCAAF · 4 hours ago

TJ Inman

Kirk Herbstreit Ranks Top 5 College Football Teams Right Now!

NCAAF · 4 hours ago

John Canady

College Football Top 5 Week 4 Games with CFP Implications

NCAAF · 5 hours ago

Sammy Jacobs

Buy or Sell? Texas, Notre Dame, Michigan, Clemson and Cal

NCAAF · 5 hours ago

Gabriel Santiago

College Football Week 4: Predicting the Outcomes of Every Top 25 Game

NCAAF · 5 hours ago

Grant White

10 Potential Upsets for College Football Week 4

NCAAF · 6 hours ago

TJ Inman

College Football Week 4: Predicting the Outcomes of Every SEC Game

NCAAF · 6 hours ago

John Canady

College Football Week 4 Picks: Predicting Every Big Ten Game

NCAAF · 6 hours ago

Danny Mogollon